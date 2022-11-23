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    Скандалист Роналду и Неймар выходят на арену. За чем следить и на что ставить на ЧМ-2022 сегодня

    Весь чемпионат мира за две минуты: календарь и таблицы, расписание и результаты матчей, трансляции и прогнозы 24 ноября 2022 года

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 ЧМ-2022 Сборная Швейцарии Сборная Камеруна Сборная Уругвая Сборная Южной Кореи Сборная Португалии Португалия Сборная Ганы Сборная Бразилии Сборная Сербии
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    Криштиану РоналдуСкандалист Роналду и Неймар выходят на арену. За чем следить и на что ставить на ЧМ-2022 сегодня Мяч ЧМ-2022Дневник ЧМ-2022. Позор Аргентины, сэйвы на любой вкус и бенефис Жиру Сборная ЯпонииГермания — Япония 1:2. Онлайн
  • 23:57
    • Гол Батшуайи принес Бельгии победу над Канадой, Куртуа отразил пенальти
  • 21:59
    • Гол Ахметова на 15-й секунде принес «Краснодару» победу над «Локо»
  • 20:58
    • Сборная Испании отгрузила семь безответных мячей Коста-Рике на ЧМ-2022
  • 19:59
    • «Спартак» проиграл «Крыльям Советов» в Кубке России
  • 18:01
    • Сборная Германии проиграла Японии на ЧМ-2022
  • 19:50
    • «Салават Юлаев» проиграл «Магнитке», потерпев шестое поражение подряд
  • 19:43
    • «Ак Барс» взял верх над «Барысом», у Шипачева два ассиста
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    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду
    Очередной дайджест в преддверии пятого игрового дня чемпионата мира. 24 ноября в Катаре состоятся еще четыре матча, о которых и пойдет речь в этом анонсе.

    Перед этим

    Среда началась с относительно спокойного матча между Хорватией и Марокко. Обе команды очень хотели победить, но, по правде говоря, играли очень уныло. В итоге — закономерная ничья — 0:0. Кстати, это уже третьи «нули» на мундиале.

    А вскоре после этого Германия «влетела» Японии — 1:2. Сенсация? Шок? Похоже, слово «сенсация» пора исключить из футбольного лексикона. Уже почти все научились играть в футбол. Немцы, к слову, выглядели не так уж и слабо, но и японцы оказались не такими простыми, как многие думали. У «синих самураев» восемь человек играют на клубном уровне в Германии. В общем, подучились ребята играть.

    Сборная Германии перед матчем с Японией
    globallookpress.com

    Между тем, Испания спокойно подтвердила статус безоговорочного фаворита в игре с Коста-Рикой. «Фурия роха» всадила в ворота экс-голкипера мадридского «Реала» Кейлора Наваса семь безответных мячей. Очень болезненное начало для костариканцев, которые наверняка воодушевились, глядя на подвиг Саудовской Аравии. Но испанская банда — это не аргентинские пешеходы.

    Сразу вспомнилась разгромная победа Испании над Болгарией (6:1) на ЧМ-1998. Один из мячей тогда забил Луис Энрике, нынешний главный тренер испанцев.

    В заключительном матче игрового дня сборная Бельгии не без труда победила с минимальным счетом команду Канады. Благодарить «красным дьяволам» за это нужно своего голкипера Тибо Куртуа, отразившего пенальти уже на 10-й минуте матча.

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    24 ноября

    В четверг первыми выйдут радовать многочисленную торсиду сборные Швейцарии и Камеруна.

    После этого команда Уругвая встретится с Южной Кореей, в составе которой, помимо Сон Хын Мина, есть еще один солидный игрок, но об этом чуть ниже.

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  • Вчера

    • Вечером Португалия и скандалист Криштиану Роналду проверят на прочность Гану, а бразильцы — сборную Сербии, которую, по всей видимости, будут активно поддерживать не только на родине, но и в России.

    В России все матчи будут доступны на телеканалах медиа-холдинга «Матч ТВ». Компания взяла на себя обязательство показать все 64 поединка этого мундиаля.

    Весь календарь матчей группового этапа чемпионата мира доступен на LiveSport.Ru. Кроме того, сайт LiveCup.Run позволяет следить за поединками в режиме online.

    13:00. Швейцария — Камерун

    В этой паре нет явного фаворита, но при этом следует обратить внимание вот на что: крепкие швейцарцы в этом году выигрывали в рамках Лиги наций у мощных испанцев и португальцев.

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    • А в квалификации на чемпионат мира команда Мурата Якина (да-да, когда-то он возглавлял «Спартак») обскакала Италию, главную неудачницу отбора.

    Чем интересен Камерун? Прежде всего, тем, что за эту сборную играет парень с российским паспортом (понятно, что камерунский у него тоже есть). Если вдруг не знали, это Гаэль Ондуа, который родился в Камеруне, но с детства жил в России и занимался в академии «Локомотива» вместе с братьями Миранчуками, а позже играл за «молодежку» ЦСКА и пытался закрепиться в «Анжи». С недавних пор Гаэль «бегает» за немецкий «Ганновер».

    Гаэль Ондуа — россиянин в составе сборной Камеруна
    globallookpress.com

    А еще в составе сборной Камеруна есть Муми Нгамале из московского «Динамо». Поэтому если вдруг вы еще не определились, за кого болеть на ЧМ, можно за камерунцев.

    Букмекеры вполне закономерно склоняются к тому, что швейцарцы все-таки обыграют Камерун. Правда, ни о каком разгроме в данном случае не может быть и речи.

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  • 18/11/2022

    • А вот эксперты LiveSport.Ru считают, что ставки на исход лучше обойти стороной. Оптимальным будет вариант на голы. Прогноз и вся информация — здесь.

    13:00. Швейцария — Камерун
    • Прямая трансляция: Матч ТВ/Матч Футбол 1, LiveCup
    • Комментатор: Дмитрий Жичкин
    • Место встречи: «Эль-Джануб», Эль-Вакра

    16:00 Уругвай — Южная Корея

    Сборная Уругвая на этот раз с большим трудом отобралась на мундиаль. В какой-то момент все было настолько плохо, что местная федерация решилась на смену главного тренера. Вместо, казалось, вечного Оскара Табареса пришел Диего Алонсо. И после этого пошло-поехало. Уругвайцы завершили отбор серией из четырех побед подряд, благодаря чему и получили путевку в Катар.

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    • Однако перспективы двукратных чемпионов мира пока остаются размытыми. В составе Уругвая по-прежнему много известных имен, но многие из этих игроков уже довольно возрастные. Например, Луис Суарес, Эдинсон Кавани и Диего Годин. Правда, есть и несколько новых звезд. Федерико Вальверде, Дарвин Нуньес и Рональд Араухо в ближайшее десятилетие будут ключевыми игроками своей сборной.

    Ким Мин Чжэ
    globallookpress.com

    Сборная Южной Кореи еще не так давно ассоциировалась, в первую очередь, с нападающим «Тоттенхэма» Сон Хын Мином. Но не так давно в этой команде появился еще один классный игрок. Центральный защитник «Наполи» Ким Мин Чжэ, игравший до этого за «Фенербахче», стал одним из главных открытий европейского сезона. Это действительно корейская скала. В Неаполе не скрывали своего разочарования после продажи Калиду Кулибали, но прошло всего лишь пару месяцев и сенегальце уже никто не вспоминает. Теперь у «Наполи» есть Ким.

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    • Букмекеры почему-то уверены, что Уругвай наберет очки в этом матче. Но с этим можно поспорить. Во-первых, у Южной Кореи действительно интересная команда, а во-вторых, надо не забывать, что четыре года назад эта азиатская сборная грохнула на ЧМ в России саму Германию.

    Кстати, эксперты LiveSport.Ru тоже не забыли про этот матч. Если коротко, ставка на победу Уругвая — так себе вариант. Ознакомиться с прогнозом можно по этой ссылке.

    16:00. Уругвай — Южная Корея
    • Прямая трансляция: Матч ТВ/Матч Футбол 1, LiveCup
    • Комментатор: Константин Генич
    • Место встречи: «Эдьюкейшн сити», Эр-Райян

    19:00 Португалия — Гана

    Вряд ли специально, но Криштиану Роналду все равно сделал так, что, буквально за день до первого матча Португалии, все говорят не о команде и ее шансах на ЧМ, а только о нем.

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    • Итогом скандального интервью, в котором Роналду «уничтожил» владельцев «Манчестер Юнайтед» и главного тренера команды Эрика тен Хага, стало расторжение контракта с английским клубом. Да, Криштиану — единственный игрок без клуба на ЧМ-2022.

    Ну а пока легенда решал свои личные проблемы, остальные португальцы на прошлой неделе спокойно «раскатали» Нигерию (4:0). И это было еще одно подтверждение, что настал момент, когда сборной лучше без Роналду, чем с ним.

    Криштиану Роналду
    globallookpress.com

    Но ни для кого не секрет, что Криштиану будет в стартовом составе на матч с Ганой. В отличие от тен Хага, Фернанду Сантуш вряд ли рискнет подойти к Роналду и сказать «прости, но сегодня ты остаешься в запасе».

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    • Букмекеры не спорят с тем, что Португалия, скорее всего, обыграет Гану. Но будет ли крупная победа?

    Эксперты LiveSport.Ru считают, что голы будут и до, и после перерыва. В принципе, интересный вариант. Вполне вероятно, что Гана тоже поучаствует в этом деле.

    19:00. Португалия — Гана
    • Прямая трансляция: Матч ТВ/Матч Футбол 1, LiveCup
    • Комментатор: Артем Шмельков
    • Место встречи: «Стадион 974», Доха

    22:00 Бразилия — Сербия

    Букмекеры по всему миру уверены, что сборная Бразилии — главный фаворит чемпионата мира в Катаре. «Селесао» действительно выглядят внушительно, вот только про Аргентину перед первым матчем говорили то же самое.

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    • У бразильцев нет Месси, но у них есть топовый Неймар, который специально к мундиалю набрал сумасшедшую форму. Ну и в целом состав у пятикратных чемпионов мира заметно сбалансированнее.

    Неймар
    globallookpress.com

    Примечательно, что с ноября 2019-го у Бразилии лишь одно поражение — от Аргентины в финале Кубка Америки. В общем, серьезная сила, но от чересчур смелых прогнозов, особенно после позорного поражения Аргентины, лучше воздержаться.

    Букмекеры склоняются к тому, что у Бразилии не будет серьезных проблем в предстоящем матче. Хотя коэффициент на победу латиноамериканцев очень даже привлекательный.

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    • Эксперты LiveSport.Ru в данном случае тоже считают, что Бразилия выиграет, причем как минимум с разницей в два мяча. Посмотреть наш специальный прогноз можно здесь.

    22:00. Бразилия — Сербия
    • Прямая трансляция: Матч ТВ/Матч Футбол 1, LiveCup
    • Комментатор: Роман Трушечкин
    • Место встречи: «Национальный стадион», Лусаил

    На сайте LiveSport.Ru можно почитать об основных фаворитах текущего мундиаля. В этом прогнозе редакция предложила свои варианты с возможными победителями турнира.

    Также рекомендуем следить за появлением новых прогнозов на матчи ЧМ. Весь список доступен здесь. Тут вы можете отслеживать календарь и результаты матчей, а также турнирное расположение команд по группам.

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