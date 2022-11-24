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    Сдержит ли Южная Корея Уругвай?

    Уругвай — Южная Корея. Прогноз (к. 2.20) и ставки на чемпионат мира 24 ноября 2022 года

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    Уругвай не демонстрирует стабильную форму
    Сборная Уругвая сыграет против команды Южной Кореи в первом туре группового этапа чемпионата мира в Катаре. Матч пройдет 24 ноября, начало — в 16:00 мск. Уругвай — Южная Корея: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Группа H 24 Ноября 2022 года
    Уругвай
  • Монтевидео
    •  Уругвай 16:00 Южная Корея Южная Корея
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    Уругвай

    Нынешнее поколение игроков сборной Уругвая выглядит не столь грозно. Все-таки имена Эдинсона Кавани и Луиса Суареса смотрятся выгоднее.

    Но даже не в самом сильном составе Уругвай — реальная сила. Например, в июне команда разнесла в щепки панамцев (5:0).

    Коэффициенты матча Уругвай — Южная Корея

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  • 1.753.505.40Фрибет$40
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    В своем последнем матче уругвайцы также победили. Команда обыграли на выезде Канаду (2:0).

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Тем не менее, перед этим сборная огорчила своих фанатов неожиданным поражением от Ирана с результатом 0:1.

    Южная Корея

    Южная Корея представляет на чемпионате мира 2022 года Азиатскую конфедерацию футбола, от которой там также выступают Катар и еще пять команд.

    Ключевой стала встреча 8-го тура второй стадии квалификации против Сирии, где корейцы одержали сухую победу (2:0) и гарантировали себе участие на мундиале.

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    • Больше половины игроков, вызванных в национальную команду, выступают в южнокорейском чемпионате. Особенно стоит отметить «Чонбук Хендай Моторс» — его представляют сразу шесть футболистов.

    Сборная Южной Кореи является третьей сильнейшей командой Азии по данным рейтинга ФИФА после Ирана и Японии. С октября 2022 года «азиатские тигры» занимают 28-е место в списке лучших команд мира.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом Уругвай, успех которого равен 1,75.

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    Успех Южной Кореи оценивается в 5,00, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,20.

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    Уругвай — Южная Корея: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 24.11.2022. Прогнозы на футбол. Сдержит ли Южная Корея Уругвай?
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