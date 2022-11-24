Уругвай
Нынешнее поколение игроков сборной Уругвая выглядит не столь грозно. Все-таки имена Эдинсона Кавани и Луиса Суареса смотрятся выгоднее.
Но даже не в самом сильном составе Уругвай — реальная сила. Например, в июне команда разнесла в щепки панамцев (5:0).
Коэффициенты матча Уругвай — Южная Корея
В своем последнем матче уругвайцы также победили. Команда обыграли на выезде Канаду (2:0).
Тем не менее, перед этим сборная огорчила своих фанатов неожиданным поражением от Ирана с результатом 0:1.
Южная Корея
Южная Корея представляет на чемпионате мира 2022 года Азиатскую конфедерацию футбола, от которой там также выступают Катар и еще пять команд.
Ключевой стала встреча 8-го тура второй стадии квалификации против Сирии, где корейцы одержали сухую победу (2:0) и гарантировали себе участие на мундиале.
Больше половины игроков, вызванных в национальную команду, выступают в южнокорейском чемпионате. Особенно стоит отметить «Чонбук Хендай Моторс» — его представляют сразу шесть футболистов.
Сборная Южной Кореи является третьей сильнейшей командой Азии по данным рейтинга ФИФА после Ирана и Японии. С октября 2022 года «азиатские тигры» занимают 28-е место в списке лучших команд мира.
Прогноз и ставки
Букмекеры закономерно считают фаворитом Уругвай, успех которого равен 1,75.
Успех Южной Кореи оценивается в 5,00, тогда как ничья — в 3,40.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,20.