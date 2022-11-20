В ожидании ЧМ-2022. Ветеранский аккорд «небесно-голубых»

Одна из последних возможностей для Суареса, Кавани и Година блеснуть на главном мировом первенстве.

Как отобрались на ЧМ?

Отбор в Южной Америке был предельно прост — 10 лучших команд конфедерации разыграли 4 прямые путевки в единой группе, а сборная, занявшая пятое место, получала право сыграть в межконтинентальных стыках. Двухкруговой турнир начался в октябре 2020 года и завершился 18-м туром в конце марта 2022.

Сборная Уругвая, разумеется, входила в число основных фаворитов на первую четверку, но старт у «небесно-голубых» не задался. В первых четырех турах подопечные Диего Алонсо потерпели поражения от Эквадора (2-4) и Бразилии (0-3) и перед паузой в отборе занимали лишь пятое место в группе. Летом 2021 года квалификация возобновилась, но результаты уругвайской сборной только пошли на спад.

Три матча подряд «небесно-голубые» делили очки со своими соперниками, сыграв вничью с Парагваем (0-0), Венесуэлой (0-0) и Перу (1-1). В двух следующих турах уругвайцы впервые в отборе смогли одержать две победы подряд (над Боливией 4:2 и над Эквадором 1:0), но затем команда снова поплыла, уступив четырежды в пяти матчах.

За четыре тура до конца квалификации сборная Уругвая занимала седьмое место, но плотность в верхней части таблицы была довольно высока. «Небесно-голубые» по-настоящему включились на финишном отрезке, где добыли 12 очков из 12-ти возможных. По итогам 18-ти туров уругвайская команда заняла третье место в группе и оформила прямую путевку в Катар.

Состав сборной и место в рейтинге ФИФА

11 ноября сборная Уругвая объявила окончательный состав на чемпионат мира в Катаре. Заявка из 26-ти футболистов выглядит следующим образом:

Вратари: Фернандо Муслера («Галатасарай»), Серхио Рочет («Насьональ»), Себастьян Соса («Индепендьенте»).

Защитники: Диего Годин («Атлетико Минейро»), Мартин Касерес («Лос-Анджелес Гэлакси»), Хосе Хименес («Атлетико»), Себастьян Коатес («Спортинг»), Матиас Винья («Рома»), Рональд Араухо («Барселона»), Гильермо Варела («Фламенго»), Матиас Оливера («Наполи»), Хосе Родригес Бебанс («Насьональ»).

Полузащитники: Матиас Весино («Лацио»), Родриго Бентанкур («Тоттенхэм»), Федерико Вальверде («Реал»), Джорджиан де Арраскаэта («Фламенго»), Лукас Торрейра («Галатасарай»), Николас де ла Крус («Ривер Плейт»), Мануэль Угарте («Спортинг»), Факундо Торрес («Орландо Сити»), Факундо Пельистри («Манчестер Юнайтед»).

Нападающие: Луис Суарес (покинул «Насьональ»), Эдинсон Кавани («Валенсия»), Дарвин Нуньес («Ливерпуль»), Макси Гомес («Трабзонспор»), Агустин Каноббио («Атлетико Паранаэнсе»).

Состав сборной Уругвая является одним из самых сбалансированных в плане географии выступлений игроков в клубах. В общей заявке «небесно-голубых» можно увидеть как представителей южноамериканских чемпионатов (Уругвая, Аргентины, Бразилии), так и футболистов из топ-5 европейских лиг (АПЛ, Ла Лига, Серия А). Из чемпионата Уругвая в национальную команду отправились два игрока «Насьоналя», а также Луис Суарес, покинувший клуб перед стартом чемпионата мира.

Рекордсменом по количеству матчей за сборную Уругвая является центральный защитник Диего Годин. 36-летний игрок, защищающий цвета «Атлетико Минейро» сыграл за «небесно-голубых» 159 матчей и забил 8 голов . Годин, несмотря на свой солидный возраст, вновь был вызван в обойму национальной команды и отправится на свой четвертый чемпионат мира. Нестареющий ветеран получил капитанскую повязку в 2014 году и с тех пор 80 раз выводил свою сборную на поле в качестве лидера команды. Годин имеет в активе один забитый мяч на чемпионатах мира. В 2014 году на мундиале в Бразилии его гол принес победу сборной Уругвая в матче третьего тура группового этапа против сборной Бразилии (1-0).

Диего Годин globallookpress.com

Бомбардирскую гонку сборной Уругвая возглавляет 35-летний нападающий Луис Суарес. Экс-игрок «Аякса», «Ливерпуля», «Барселоны», «Атлетико» и «Насьоналя» забил 68 голов в 134-х матчах. Суарес является живой легендой уругвайской сборной и главной ударной силой команды. Чемпионат мира в Катаре вполне вероятно может стать последним для южноамериканцы. Суарес все еще голоден до побед и недавно покинул свой родной «Насьональ», в котором он пробыл чуть менее полугода. Вряд ли уругвайский форвард подумывает о завершении карьеры, но предстоящий мундиаль точно даст Суаресу еще одну возможность насладиться собственной игрой и атмосферой чемпионата мира.

Луис Суарес globallookpress.com

Сборная Уругвая занимает 12-е место в рейтинге ФИФА и по этому показателю является третьей лучшей командой Южной Америки после тяжеловесов из Бразилии и Аргентины. Летом 2011 года «небесно-голубые» были одной из лучших команд мира, поднявшись в мировом рейтинге сборных на вторую позицию. Такой успех уругвайцев связан, прежде всего, с победой в Кубке Америки-2011, розыгрыш которого проходил в Аргентине. Стоимость состава сборной Уругвая по версии Transfermarkt составляет 449,7 миллионов евро.

Наилучший результат на ЧМ

Самый первый чемпионат мира прошел в 1930 году и был он сыгран в Уругвае. На этом турнире принимали участие 13 команд из Южной и Центральной Америки, Европы и Африки. Хозяева турнира попали в группу C, где компанию уругвайцам составили сборные Румынии и Перу. «Небесно-голубые» на этом этапе одержали две сухие победы и с первой позиции вышли в полуфинал турнира.

Сборная Югославии также без поражений прошла групповую стадию, но навязать уругвайцам борьбу в полуфинале команде не получилось. Южноамериканская сборная разгромила соперника со счетом 6-1 и получила право сыграть в решающем матче за право обладания первым в истории Кубком мира. К слову, второй матч полуфинала, где сборная Аргентины обыграла США, завершился с таким же счетом.

Сборная Уругвая на чемпионате мира 1930 года globallookpress.com

Финальный матч дебютного чемпионата мира состоялся 30 июля на стадионе «Сентенарио» в Монтевидео. «Небесно-голубые» открыли счет на 12-й минуте игры, но к перерыву аргентинская сборная смогла не только сравнять счет, но и выйти вперед, благодаря голам Карлоса Пеуселье и Гильермо Стабиле. Во второй половине матча сборная Уругвая отличилась еще трижды и стала первым чемпионом мира в истории.

На следующих двух мундиалях сборная Уругвая участвовать отказалась, а на турнире 1950 года в Бразилии южноамериканская команда во второй раз стала обладателем трофея. Из-за отказа участия сборной Франции групповая стадия для уругвайского коллектива состояла из одного матча. Чемпионы мира 1930-го года разгромили сборную Боливии со счетом 8-0 и оформили путевку в финальный раунд.

На этой стадии победители четырех групп образовали единый квартет, где в формате однокругового турнира определили обладателя Кубка мира. В заключительном туре в очном противостоянии столкнулись сборные Уругвая и Бразилии, где «небесно-голубые» одержали волевую победу (2-1). Уругвайская команда выиграла свой второй и на данный момент последний мундиаль в истории.

Фрагмент матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 Уругвай — Франция globallookpress.com

После 1950 года южноамериканцы еще 10 раз играли на чемпионатах мира, где трижды останавливались в шаге от завоевания бронзовых наград. Уругвайцам отчаянно не везло в матчах за третье место. В 1954 году «небесно-голубые» проиграли австрийцам (1-3), в 1970-м уступили ФРГ (0-1), а в 2010-м бронзу забрала себе сборная Германии (2-3). Четыре года назад на мундиале в России сборная Уругвая добралась до четвертьфинала турнира, но уступила будущим чемпионам — французам (0-2).

Главный тренер

С декабря 2021 пост главного тренера сборной Уругвая занимает Диего Алонсо Лопес. 47-летний специалист сменил на этой должности легендарного Оскара Табареса, который возглавлял «небесно-голубых» с 2006 года. За 9 матчей под руководством Лопеса сборная Уругвая одержала 7 побед, один раз сыграла вничью и уступила в одной встрече.

Лопес добился успеха в Мексике, где в роли главного тренера привел «Пачуку» и «Монтеррей» к победам в Лиге чемпионов КОНКАКАФ. Диего стал первым наставником, которому удалось выиграть данный турнир с двумя разными командами. В дальнейшем уругвайский специалист перебрался в США, где возглавил клуб Дэвида Бекхэма — «Интер Майями». После 24-х матчей во главе клуба MLS Лопес был отправлен в отставку.

В качестве футболиста Лопес играл на позиции нападающего. В составе «Валенсии» в 2001 году форвард добрался до финала Лиги чемпионов, где испанская команда уступила «Баварии» в серии пенальти. Следующий сезон Лопес провел в аренде в мадридском «Атлетико», который на тот момент выступал в Сегунде. Лопес стал лучшим бомбардиром турнира и вместе с командой поднялся в элиту испанского чемпионата.

В составе сборной Уругвая форвард сыграл 8 матчей. Лопес был в составе «небесно-голубых» на Кубке Америки 1990 года, где сыграл два матча. Вместе с командой нападающий дошел до финала турнира, в котором уругвайцы уступили бразильской команде со счетом 0-3.

Главные звезды и лучший бомбардир

Федерико Вальверде («Реал») — будущее уругвайской сборной. 24-летний полузащитник мадридского «Реала» достаточно универсальный игрок, который способен играть на разных позициях. В сборной Вальверде больше всего полезен в центре полузащиты, иногда поднимаясь выше под нападающим. Федерико является самым дорогим футболистом «небесно-голубых» (100 миллионов евро). В 44-х матчах за сборную Уругвая Вальверде забил 4 мяча.

Федерико Вальверде в составе мадридского «Реала» globallookpress.com

Эдинсон Кавани («Валенсия») — старожил сборной Уругвая. Форварду «Валенсии» уже 35 лет и с большой долей вероятности чемпионат мира в Катаре станет последним в его карьере. В паре с Суаресом в атаке Кавани в полной мере реализовал свой бомбардирский потенциал, забив в 133-ти матчах 58 мячей. Кстати, в списке гвардейцев форвард «Валенсии» отстает от Суареса лишь на одну игру, располагаясь на третьей позиции.

Эдинсон Кавани globallookpress.com

Дарвин Нуньес («Ливерпуль») — 23-летний новичок «Ливерпуля» в этом списке авансом. Дарвин именно тот форвард, который должен заменить в атаке постепенно уходящих со сцены Суареса и Кавани. Молодой нападающий обладает всеми ключевыми качествами для бомбардира. Он техничен, быстр и часто оказывается в штрафной в нужное время и в нужном месте. В Катаре Нуньес имеет отличную возможность показать мировому сообществу, что «Ливерпуль» не зря заплатил за него такой большой ценник (75 миллионов евро без учета бонусов). Форвард сыграл за национальную команду 13 матчей, в которых забил 3 гола.

Дарвин Нуньес в составе «Ливерпуля» globallookpress.com

Календарь матчей и ожидание от выступления

24 ноября. Уругвай — Республика Корея

28 ноября. Уругвай — Португалия

2 декабря. Уругвай — Гана

Сборная Уругвая обладает боеспособным составом, сразу несколько игроков которого выступали еще на чемпионате мира 2010 года в ЮАР. Опыта этой команде не занимать, что может стать ключевым фактором в борьбе за выход в плей-офф. Уругвайцы владеют отличной культурой паса и способны вскрыть оборону любой команды, а индивидуальные качества лидеров команды могут решать исходы важных матчей. Группа у «небесно-голубых» получилась очень интересная и можно ждать упорной борьбы в каждом туре. Уругвай является одним из фаворитов квартета и вполне может рассчитывать на выход в плей-офф с первого места.