В ожидании ЧМ-2022. «Черные звезды»

Африканская команда попытается в третий раз в истории пробиться в плей-офф.

Как отобрались на ЧМ?

В сентябре прошлого года сборная Ганы стартовала в африканском отборе со второго квалификационного раунда. На этом этапе «черным звездам» противостояли команды из ЮАР, Эфиопии и Зимбабве. Первую половину группового раунда сборная Ганы прошла достаточно уверенно, добившись 2-х побед в 3-х матчах. Подпортило турнирное положение подопечным Отто Аддо лишь поражение от ЮАР во втором туре (0-1).

Второй круг квалификации ганцы начали на втором месте в группе, отставая от сборной ЮАР на один балл. «Черные звезды» в двух следующих матчах против Зимбабве (1-0) и Эфиопии (1-1) набрали 4 очка, сохранив шансы на выход в плей-офф. Перед заключительным очным матчем сборная ЮАР опережала Гану на три балла. Подопечным Оддо в решающей встрече необходима была только победа и «черные звезды» смогли ее добыть. Нападающий Андре Айю принес победу своей команде, реализовав пенальти на 33-й минуте матча. Сборная Ганы сравнялась по очкам с ЮАР, но опередила соперника лишь за счет большего количества забитых мячей.

Фрагмент матча Гана — Нигерия globallookpress.com

В раунде плей-офф «черные звезды» провели два сложнейших поединка против сборной Нигерии. В первом домашнем матче Гана не смогла забить в ворота соперника, но и не пропустила в свои (0-0). Спустя неделю 29 марта 2022 года команды встретились вновь. Решающий матч проходил на стадионе «МКО Абиола» в столице Нигерии Абудже, где ганский полузащитник лондонского «Арсенала» Томас Парти открыл счет уже на 10-й минуте игры. В середине первого тайма Уильям Трост-Эконг восстановил паритет в матче, успешно реализовав одиннадцатиметровый. Счет до конца основного времени матча так и не изменился и сборная Ганы обеспечила себе путевку в Катар за счет выездного гола (1-1).

Состав сборной и место в рейтинге ФИФА

14 ноября сборная Ганы объявила окончательный состав команды на чемпионат мира в Катаре. Заявка из 26-ти футболистов выглядит следующим образом:

Вратари: Абдул Нурудин («Эйпен»), Данлад Ибрагим («Асанте Котоко»), Лоуренс Ати-Зиджи («Санкт-Галлен»).

Защитники: Денис Одои («Фулхэм»), Тарик Лэмпти («Брайтон»), Алиду Сейду («Клермон»), Дэниэл Амарти («Лестер»), Джозеф Айду («Сельта»), Александер Джику («Страсбур»), Мохаммед Салису («Саутгемптон»), Абдул Рахман Баба («Рединг»), Гидеон Менса («Осер»).

Полузащитники: Андре Айю («Аль-Садд»), Томас Парти («Арсенал»), Элиша Овусу («Гент»), Салис Абдул-Самед («Ланс»), Мохаммед Кудус («Аякс»), Даниэл-Кофи Кьере («Фрайбург»).

Нападающие: Дэниэл Африйе («Хартс оф Оук»), Камаль Сулемана («Ренн»), Абдул Иссахаку («Спортинг»), Осман Букари («Црвена Звезда»), Иньяки Уильямс («Атлетик»), Энтойн Семеньо («Бристоль Сити»), Джордан Айю («Кристал Пэлас»), Камал Соуа («Брюгге»).

Сборная Ганы globallookpress.com

Наибольшее количество игроков сборной Ганы выступают за клубы английской Премьер-Лиги. В итоговой заявке команды можно увидеть футболистов «Арсенала», «Лестера», «Брайтона», «Фулхэма», «Саутгемптона», «Кристал Пэлас», а также пару человек из Чемпионшипа. Четыре игрока выступают во французской Лиге 1 за не самые топовые команды, такие как «Ренн», «Клермон», «Ланс» и «Осер». Главный тренер команды Отто Аддо вызвал в основную сборную двоих футболистов из местного чемпионата Ганы — голкипера Данлада Ибрагима из «Асанте Котоко» и нападающего Даниэла Африйе из «Хартс оф Оук».

Асамоа Гьян — лучший бомбардир сборной Ганы за всю историю. 36-летний форвард стал одной из самых значимых фигур африканской команды, забив 51 гол в 107-ми матчах. Гьян является самым молодым игроком в истории сборной Ганы, забившим гол в официальной встрече. Это произошло в ноябре 2003 года, когда 17-летний форвард поразил ворота сборной Сомали. Гьян также стал автором первого гола Ганы на чемпионатах мира и одновременно самого быстрого забитого мяча на мундиале 2006 года. Спустя 68 секунд после стартового свистка нападающий поразил ворота сборной Чехии в матче второго тура группового этапа.

Асамоа Гьян globallookpress.com

В 2019 году Гьян объявил о завершении карьеры в сборной Ганы. Причиной такого решения также стало то, что форвард «черных звезд» был не согласен с главным тренером национальной команды, который хотел отдать капитанскую повязку другому игроку.

Сборная Ганы занимает 61-е место в рейтинге ФИФА и по этому показателю является слабейшей командой среди всех участников мундиаля. Наивысшей позицией в истории ганской сборной было 14 место, на котором африканский коллектив располагался в 2008 году. По данным Transfermarkt состав сборной Ганы оценивается в 216, 9 миллионов евро.

Наилучший результат на ЧМ

Сборная Ганы поедет на мундиаль в четвертый раз в своей истории. Ранее команда принимала участие в чемпионатах мира 2006, 2010 и 2014 годов. Четыре года назад ганцы не смогли квалифицироваться на турнир в России.

На дебютном чемпионате мира в Германии, проходившем в 2006 году, «черным звездам» удалось сходу выйти в плей-офф. Команду на тот момент возглавлял югославский специалист Ратомир Дуйкович, под руководством которого Гана на групповом этапе одержала две победы (над Чехией 2:0 и США 2:1) и вслед за итальянцами пробилась в 16 лучших команд турнира. В 1/8 финала ганцам предстояло пройти проверку действующими чемпионами из Бразилии, но африканцам не удалось навязать борьбу кудесникам мяча. Сборная Гана потерпела крупное поражение (0-3) и покинула турнир.

В 2010 году чемпионат мира впервые прошел на африканском континенте, где хозяйкой турнира стала ЮАР. Под шум вувузел сборная Ганы впервые вышла в четвертьфинал, добившись лучшего результата в истории. «Черные звезды» повторили достижение Сенегала и Камеруна, которые стали первыми африканскими командами, когда-либо выходившими в 1/4 финала мундиаля.

Фрагмент матча 1/4 финала чемпионата мира-2010 Гана — США globallookpress.com

Выйти в плей-офф сборной Гане помогла Австралия, обыгравшая в заключительном туре Сербию (2-1). За счет поражения балканской команды «черным звездам» удалось удержаться на втором месте в группе и пройти дальше. На стадии 1/8 финала сборная Ганы в компенсированное время вырвала победу у США (2-1) и вышла в четвертьфинал с Уругваем, матч которого стал украшением того турнира.

Асамоа Гьян globallookpress.com

В основное время команды не смогли выявить победителя, отличившись по разу. Драматичной получилась развязка второго экстра-тайма, где Луис Суарес руками выбил мяч из ворот после атаки ганской сборной. Главный арбитр матча удалил уругвайца с поля и назначил одиннадцатиметровый удар, который принялся исполнять Гьян. Последняя минута, реальный шанс стать первым полуфиналистом мундиаля в истории африканских команд, но форвард ганской сборной бьет с точки и попадает в перекладину. Обескураженная сборная Ганы в итоге проиграла тот матч в серии пенальти, уступив место в 1/2 финала уругвайцам.

На следующем и последнем для себя чемпионате мира 2014 года в Бразилии сборная Ганы впервые не смогла преодолеть групповой этап. В квартете с Германией, США и Португалией «черные звезды» завершили турнир на последнем месте, набрав одно очко.

Главный тренер

Тренирует сборную Ганы бывший игрок национальной команды Отто Аддо. Экс-полузащитник родился в Германии и всю свою футбольную карьеру выступал за немецкие клубы, такие как «Ганновер», «Боруссия» Дортмунд и «Гамбург». В сезоне 2001/2002 Оддо выиграл Бундеслигу в составе дортмундцев, а также сыграл в финале Кубка УЕФА против голландского «Фейеноорда».

Отто Аддо в тренерском штабе дортмундской «Боруссии» globallookpress.com

После завершения игровой карьеры Оддо работал главным тренером в юношеской команде «Гамбурга», выполнял роль ассистента в дортмундской «Боруссии», а на чемпионате мира 2014 года в Бразилии был главным скаутом ганской сборной. В 2021 году 47-летний специалист впервые вошел в тренерский штаб «черных звезд», где работал в качестве ассистента главного наставника команды — Милована Райеваца. После отставки сербского коуча Оддо назначили исполняющим обязанности главного тренера на два стыковых матча против сборной Нигерии. Ганский наставник успешно справился со своей задачей, выведя «черных звезд» на чемпионат мира. В итоге с Оддо был подписан контракт на два года и 47-летний специалист избавился от приставки и.о., став главным тренером сборной Ганы.

За 9 матчей под руководством Оддо африканская команда одержала 4 победы, 3 раза сыграла вничью и потерпела 2 поражения.

Главные звезды и лучший бомбардир

Томас Парти («Арсенал») — лидер полузащиты ганской сборной, обладающий отличной техникой и высоким прессингом. 29-летний опорник лондонского «Арсенала» отвечает в сборной Ганы не только за разрушение атак соперника, но и часто сам продвигается к чужим воротам. Гол Парти из-за пределов штрафной площади принес победу «черным звездам» в ответном матче со сборной Нигерии, за счет которого Гана вышла на мундиаль. На счету полузащитника 40 матчей за национальную команду и 13 забитых мячей.

Томас Парти globallookpress.com

Андре Айю («Аль-Садд») — 32-летний нападающий катарского клуба является лучшим бомбардиром «черных звезд» среди действующих игроков. На счету капитана команды 23 забитых мяча в 110-ти матчах за сборную Ганы. Айю также занимает первое место в списке лучших гвардейцев национальной сборной, а ближайший чемпионат мира станет для игрока уже третьим в карьере.

Андре Айю globallookpress.com

Мохаммед Кудус («Аякс») — молодой талант амстердамского «Аякса», который ярко провел осенние матчи Лиги чемпионов, отличившись четырьмя забитыми мячами в шести встречах. Скорость и техника — основные качества 22-летнего полузащитника. Мундиаль в Катаре может стать для Кудуса еще одним шансом,чтобы заявить о себе всему миру. Возможно, уже ближайшее трансферное окно мы увидим одного из самых перспективных игроков в топ-клубе. На счету полузащитника 18 матчей за сборную Ганы и 5 забитых мячей.

Мохаммед Кудус globallookpress.com

Календарь матчей и ожидание от выступления

24 ноября. Гана — Португалия

28 ноября. Гана — Республика Корея

2 декабря. Гана — Уругвай

Сборная Ганы вполне может побороться как минимум за вторую путевку в плей-офф. Африканская команда имеет успешный опыт выступлений на групповых стадиях чемпионатов мира и можно быть уверенным в том, что подопечные Отто Аддо навяжут борьбу каждому участнику квартета. Захватывающей должна получиться встреча в рамках третьего третьего тура группового этапа, где сразятся четвертьфиналисты мундиаля 2010 года. Вполне вероятно, что именно в этом матче сборные Ганы и Уругвая разыграют путевку в плей-офф. Прогноз — третье место в группе.