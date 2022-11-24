Сборная Португалии сыграет против команды Ганы в первом туре группового этапа чемпионата мира в Катаре. Матч пройдет 24 ноября, начало — в 19:00 мск. Португалия — Гана: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Португалия

В европейской квалификации к чемпионату мира в Катаре сборная Португалии прошла непростой путь, обеспечив путевку по итогам плей-офф.

В первом полуфинале плей-офф подопечные Фернанду Сантуша одолели Турцию (3:1), а в финале — Северную Македонию (2:0).

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Лидером сборной Португалии является 37-летний Криштиану Роналду, который готов закончить футбольную карьеру в случае победы своей команды на грядущем мундиале.

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Дебютное выступление «европейских бразильцев» на чемпионате мира случилось в 1966 году в Англии, где они достигли своего лучшего результата в истории, выиграв бронзу.

Гана

Гана пробилась на чемпионат мира в Катаре после плей-офф, где «черные звезды» провели два сложнейших поединка против сборной Нигерии (0:0 дома и 1:1 в гостях).

Наибольшее количество игроков сборной Ганы выступают за клубы АПЛ. В итоговой заявке команды можно увидеть футболистов «Арсенала», «Лестера», «Брайтона», «Фулхэма», «Саутгемптона», «Кристал Пэлас».

Асамоа Гьян — лучший бомбардир сборной Ганы за всю историю. 36-летний форвард стал одной из самых значимых фигур африканской команды, забив 51 гол в 107-ми матчах.

Команда поехала на мундиаль в четвертый раз в своей истории. Ранее она принимала участие в чемпионатах мира 2006, 2010 и 2014 годов.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом Португалии, успех которой равен 1,36.

Успех Ганы оценивается в 9,50, тогда как ничья — в 4,40.

Наши прогноз и ставка — команды забьют гол в обоих таймах за 1,91.