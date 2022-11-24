Португалия
В европейской квалификации к чемпионату мира в Катаре сборная Португалии прошла непростой путь, обеспечив путевку по итогам плей-офф.
В первом полуфинале плей-офф подопечные Фернанду Сантуша одолели Турцию (3:1), а в финале — Северную Македонию (2:0).
Коэффициенты матча Португалия — Гана
Лидером сборной Португалии является 37-летний Криштиану Роналду, который готов закончить футбольную карьеру в случае победы своей команды на грядущем мундиале.
Дебютное выступление «европейских бразильцев» на чемпионате мира случилось в 1966 году в Англии, где они достигли своего лучшего результата в истории, выиграв бронзу.
Гана
Гана пробилась на чемпионат мира в Катаре после плей-офф, где «черные звезды» провели два сложнейших поединка против сборной Нигерии (0:0 дома и 1:1 в гостях).
Наибольшее количество игроков сборной Ганы выступают за клубы АПЛ. В итоговой заявке команды можно увидеть футболистов «Арсенала», «Лестера», «Брайтона», «Фулхэма», «Саутгемптона», «Кристал Пэлас».
Асамоа Гьян — лучший бомбардир сборной Ганы за всю историю. 36-летний форвард стал одной из самых значимых фигур африканской команды, забив 51 гол в 107-ми матчах.
Команда поехала на мундиаль в четвертый раз в своей истории. Ранее она принимала участие в чемпионатах мира 2006, 2010 и 2014 годов.
Прогноз и ставки
Букмекеры закономерно считают фаворитом Португалии, успех которой равен 1,36.
Успех Ганы оценивается в 9,50, тогда как ничья — в 4,40.
Наши прогноз и ставка — команды забьют гол в обоих таймах за 1,91.