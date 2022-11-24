Сборная Швейцарии сыграет против команды Камеруна в первом туре группового этапа чемпионата мира в Катаре. Матч пройдет 24 ноября, начало — в 13:00 мск. Швейцария — Камерун: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швейцария

За право сыграть на мундиале сборная Швейцарии боролась в одной отборочной группе с командами из Италии, Северной Ирландии, Болгарии и Литвы.

«Крестоносцы» одержали крупную победу над Болгарией (4:0) в заключительном туре и напрямую пробились в финальную часть чемпионата мира в Катаре.

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Команда отправляется на свой 12-й чемпионат мира. Ранее она трижды выходила в четвертьфинал турнира, что является ее лучшим результатом в истории.

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Поражение от Ганы (0:2) в своем последнем матче, который был товарищеским, коллектив прервал свою серию из трех побед кряду, которые пришлись на Лигу наций.

Камерун

Сборная Камеруна смогла квалифицироваться в финальную часть предстоящего чемпионата мира, и сыграет теперь в группе с Бразилией, Сербией и Швейцарией.

Путевку на поля Катара «неукротимые львы» вырвали у сборной Алжира в матчах плей-офф. Первый поединок они проиграли дома 0:1, но на выезде выиграли по итогам овертайма 2:1 и пробились на мундиаль.

После того камерунцы заработали путевку еще на чемпионат африканских наций, переиграв в непростом противостоянии команду Экваториальной Гвинее, уступив 0:1 в гостях и победив 2:0 дома.

С тех пор коллектив не знает побед, сыграв четыре товарищеских поединка, где два матча свела вничью и еще в двух проиграла.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом Швейцарию, успех которой равен 1,70.

Успех Камеруна оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,20.