Швейцария
За право сыграть на мундиале сборная Швейцарии боролась в одной отборочной группе с командами из Италии, Северной Ирландии, Болгарии и Литвы.
«Крестоносцы» одержали крупную победу над Болгарией (4:0) в заключительном туре и напрямую пробились в финальную часть чемпионата мира в Катаре.
Коэффициенты матча Швейцария — Камерун
Команда отправляется на свой 12-й чемпионат мира. Ранее она трижды выходила в четвертьфинал турнира, что является ее лучшим результатом в истории.
Поражение от Ганы (0:2) в своем последнем матче, который был товарищеским, коллектив прервал свою серию из трех побед кряду, которые пришлись на Лигу наций.
Камерун
Сборная Камеруна смогла квалифицироваться в финальную часть предстоящего чемпионата мира, и сыграет теперь в группе с Бразилией, Сербией и Швейцарией.
Путевку на поля Катара «неукротимые львы» вырвали у сборной Алжира в матчах плей-офф. Первый поединок они проиграли дома 0:1, но на выезде выиграли по итогам овертайма 2:1 и пробились на мундиаль.
После того камерунцы заработали путевку еще на чемпионат африканских наций, переиграв в непростом противостоянии команду Экваториальной Гвинее, уступив 0:1 в гостях и победив 2:0 дома.
С тех пор коллектив не знает побед, сыграв четыре товарищеских поединка, где два матча свела вничью и еще в двух проиграла.
Прогноз и ставки
Букмекеры закономерно считают фаворитом Швейцарию, успех которой равен 1,70.
Успех Камеруна оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,50.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,20.