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    Одолеет ли Швейцария Камерун?

    Швейцария — Камерун. Прогноз (к. 2.20) и ставки на чемпионат мира 24 ноября 2022 года

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    Швейцария — фаворит матча
    Сборная Швейцарии сыграет против команды Камеруна в первом туре группового этапа чемпионата мира в Катаре. Матч пройдет 24 ноября, начало — в 13:00 мск. Швейцария — Камерун: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Группа G 24 Ноября 2022 года

    Швейцария

    За право сыграть на мундиале сборная Швейцарии боролась в одной отборочной группе с командами из Италии, Северной Ирландии, Болгарии и Литвы.

    «Крестоносцы» одержали крупную победу над Болгарией (4:0) в заключительном туре и напрямую пробились в финальную часть чемпионата мира в Катаре.

    Коэффициенты матча Швейцария — Камерун

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    Команда отправляется на свой 12-й чемпионат мира. Ранее она трижды выходила в четвертьфинал турнира, что является ее лучшим результатом в истории.

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    Поражение от Ганы (0:2) в своем последнем матче, который был товарищеским, коллектив прервал свою серию из трех побед кряду, которые пришлись на Лигу наций.

    Камерун

    Сборная Камеруна смогла квалифицироваться в финальную часть предстоящего чемпионата мира, и сыграет теперь в группе с Бразилией, Сербией и Швейцарией.

    Путевку на поля Катара «неукротимые львы» вырвали у сборной Алжира в матчах плей-офф. Первый поединок они проиграли дома 0:1, но на выезде выиграли по итогам овертайма 2:1 и пробились на мундиаль.

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    • После того камерунцы заработали путевку еще на чемпионат африканских наций, переиграв в непростом противостоянии команду Экваториальной Гвинее, уступив 0:1 в гостях и победив 2:0 дома.

    С тех пор коллектив не знает побед, сыграв четыре товарищеских поединка, где два матча свела вничью и еще в двух проиграла.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом Швейцарию, успех которой равен 1,70.

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    Успех Камеруна оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,20.

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    Швейцария — Камерун: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 24.11.2022. Прогнозы на футбол. Одолеет ли Швейцария Камерун?
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