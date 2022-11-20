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    Мундиаль набирает обороны. За чем следить и на что ставить на ЧМ-2022 сегодня

    Весь чемпионат мира за две минуты: календарь и таблицы, расписание и результаты матчей, трансляции и прогнозы 21 ноября 2022 года

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    Очередной дайджест в преддверии второго игрового дня чемпионата мира. 21 ноября нас ждут три поединка, о которых и пойдет речь в этом анонсе.

    21 ноября

    Торжества отошли на второй план. Турнир стартовал, поэтому каких-либо представлений не ожидается. Кроме футбольных, конечно же.

    21 ноября зрители смогут посмотреть три поединка. В группе А сразятся Сенегал и Нидерланды, а в группе В будут соревноваться США с Уэльсом и Англия с Ираном.

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    • В России все матчи будут доступны на телеканалах медиа-холдинга «Матч ТВ». Компания взяла на себя обязательство показать все 64 поединка этого мундиаля.

    Жители ближнего зарубежья тоже смогут смотреть матчи турнира на своих национальных телевизионных площадках. К примеру, в Грузии трансляцию будет вести Государственное телевидение. Трансляцию в Армении будет вести AMPTV.

    Жители Узбекистана могут обратиться к Национальной телерадиокомпании. В Казахстане за показ матчей будут отвечать телеканалы Qazaqstan и Qazsport.

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    В Украине трансляцию проведут телеканал «Суспільне Спорт» и видеосервис «Мегого».

    Кроме того, в режиме онлайн данные о матчах будут обновляться на сайте LiveCup.Run.

    16:00. Англия — Иран

    Англичане являются главным фаворитом группы В. Как минимум, «три льва» имеют самый сильный состав в квартете. Да, номинальные хозяева неудачно провели Лигу наций, но сейчас совсем другой уровень, другие задачи и величина мотивации.

    Напомним, что Англия прошла квалификацию без единого за 10 матчей поражения.

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    Иран в третий раз подряд попал на мундиаль. Перед этим команде пришлось пройти очень тернистый путь двух стадий отбора. В первом она выиграла группу с Ираком, Бахрейном, Гонконгом и Камбоджией, во втором — оставила позади Южную Корею, ОАЭ, Ирак, Сирию и Ливан.

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    Ожидаемо Англия — фаворит этой пары. Причем разница в котировках букмекеров на одну и другую команду колоссальная.

    Тем не менее эксперты LiveSport.Ru уверены, что Иран способен доставить сборной Англии проблемы. Соответствующий прогноз от редакции подразумевает, что англичане без пропущенных голов поле не покинут. Подробнее можно почитать здесь.

    16:00. Англия — Иран
    • Прямая трансляция: Матч ТВ/Матч Футбол 1, LiveCup
    • Комментатор: Александр Неценко
    • Место встречи: «Международный стадион Халифа» (Доха)

    19:00. Сенегал — Нидерланды

    Вернемся к группе А. Здесь состоится второй матч, в котором сыграют Сенегал и Нидерланды. Напомним, что Эквадор уже обыграл Катар, поэтому он пока что единоличный лидер квартета.

    Сенегал не встретил особого сопротивления на стадии квалификации. Сначала «Львы Тиранги» уверенно прошли свою группу с Того, Намибией и Конго. Затем команда обыграла Египет в раунде плей-офф. По сумме двух встреч пришлось играть серию пенальти, в которой сенегальцы и вырвали путевку на ЧМ.

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    • Пожалуй, самым серьезным и крайне неприятным моментом перед этой игрой у африканцев является травма Садио Мане, который даже успел перенести операцию.

    Нидерланды без единого поражения вышли из группы в квалификации, набрав 23 очка. Уже с первых туров команда Луи ван Гала стала показывать свое превосходство. Свою хорошую форму «оранжевые» продемонстрировали и в Лиге наций группы А, где они выиграли квартет и прошли в плей-офф.

    Вообще при ван Гале голландцы сильно прибавили. Только перед этой игрой они одержали 3 победы подряд, причем в соперниках были Бельгия (1:0), Польша (2:0) и Уэльс (3:2).

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    • Шансы у Сенегала размытые. Эксперты LiveSport.Ru сделали небольшой прогноз, в котором изложили главные моменты, на которые стоит обратить внимание при выборе ставки. Там считают, что у Нидерландов больше шансов на успех.

    19:00. Сенегал — Нидерланды
    • Прямая трансляция: Матч ТВ/Матч Футбол 1, Live
    • Комментатор: Дмитрий Шнякин
    • Место встречи: «Аль-Тумама» (Доха)

    22:00. США — Уэльс

    Американцы проскочили в последний прямой вагон на мундиаль. Очень близко были стыки. Штаты проиграли Коста-Рике, которая смогла сравняться по очкам, но тем не менее главную роль сыграли дополнительные показатели, которые и решили исход.

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    • Однако стоит отметить, что в группе у США было 8 команд. Сборная «звезд и полос» провела 14 поединков, из которых выиграла только половину.

    Валлийцы же выгрызали себе место на ЧМ в стыках. Сборная Уэльса оставила позади команды Австрии (2:1) и Украины (1:0). При этом британцы провалились в недавнем турнире Лиги наций А. Коллектив Роберта Пейджа занял последнее место, а групповой этап турнира он завершил на серии из трех неудач.

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    Это пожалуй единственный матч игрового дня, в котором действительно нет настоящего фаворита. Коэффициенты различаются, но незначительно. Так представители LiveSport.Ru сделали акцент на тоталах, причем много голов от матча они не ждут. Прогноз на матч США — Уэльс можно прочитать на сайте.

    22:00. США — Уэльс
    • Прямая трансляция: Матч ТВ/Матч Футбол 1/Live
    • Комментатор: Роман Нагучев
    • Место встречи: «Ахмад Бин Али» (Аль-Райян)

    На сайте LiveSport.Ru можно почитать об основных фаворитах текущего мундиаля. В этом прогнозе редакция предложила свои варианты с возможными победителями турнира.

    Также рекомендуем следить за появлением новых прогнозов на матчи ЧМ. Весь список доступен здесь. Тут вы можете отслеживать календарь и результаты матчей, а также турнирное расположение команд по группам.

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