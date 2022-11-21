21 ноября стартует группа В чемпионата мира. Второй парой игрового дня станут сборные США и Уэльса, матч которых состоится на «Ахмад Бин Али» (Аль-Райян). Начало поединка в 22:00 мск. США — Уэльс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

США

Американцы забрали последнюю прямую путевку во время квалификации в своем регионе. С 25 баллами команда вышла в финальную часть турнира. При этом «янки» проиграли последний матч Коста-Рике (0:2), вследствие чего, расчет результатов проводился уже на основании дополнительных показателей.

Ну а так, США провели 14 матчей в группе, 7 из которых они выиграли. По итогам отбора команда стала второй по результативности, забив 21 гол.

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К текущей форме есть вопросы, так как «звезды и полосы» не выиграли ни одного товарищеского матча перед началом ЧМ. Хотя проводились они еще в сентябре. Тогда американцы проиграли Японии 0:2 и разошлись нулями с Саудовской Аравией.

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Учитывая ничью с Сальвадором (1:1) в Лиге наций КОНКАКАФ, серия США без побед составляет 3 поединка.

Уэльс

Валлийцы получили путевку на мундиаль через дополнительные стыковые матчи. После выхода из группы номинальные гости обыграли Австрию 1:2, а затем и Украину, причем во втором случае им хватило одного мяча.

С учетом этих стыков и 8 матчей в группе, Уэльс проиграл только одну встречу, одержав при этом 6 побед. Но вот почему-то в Лиге наций, турнире, который предшествовал ЧМ, «драконы» провалились с треском.

Если говорить о самых свежих результатах, то к матчу с США валлийцы подошли с серией из трех поражений. Они уступили Нидерландам 2:3, Бельгии 1:2 и Польше 0:1. В целом же команда пропускает пятую игру подряд.

Ни в одном из последних шести поединков сборная Уэльса не забивала больше одного мяча.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров на матч следующие: 2.60 на США, 3.05 на ничью и 3.10 на Уэльс.

Все говорит в пользу низового исхода. Последняя очная встреча завершилась нулями. Это было 2 года назад, но все же. Американцы находятся в сомнительной форме и забили всего один мяч в трех своих играх. Уэльс проиграл последние встречи и в целом результативностью не блистал.

Стоит также учесть огромную ответственность в стартовом туре. Вряд ли команды будут форсировать события. Нас ждет закрытый футбол и всего пара мячей могут решить исход встречи. Ставка — тотал меньше 2 за 1.95.