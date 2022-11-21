Сборная Англии сыграет против команды Ирана в первом туре группового этапа чемпионата мира в Катаре. Матч пройдет 21 ноября, начало — в 16:00 мск. Англия — Иран: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Англия

Сборная Англии, как обычно, очень легко прошла квалификацию. В десяти матчах отбора команда Гарета Саутгейта одержала восемь побед и ни разу не проиграла.

При этом англичане порадовали игрой в атаке, наколотив 39 мячей (пропустили всего лишь три).

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Такие результаты, конечно, не могут не радовать, но надо понимать, что в соперниках у Англии были не самые звездные сборные — Польша, Албания, Венгрия, Андорра и Сан-Марино.

И на самом деле все не так уж гладко. Сборная Англии провалила выступление в Лиге наций, вылетев из элитного дивизиона.

Команда Саутгейта заняла последнее место в группе с Италией, Германией и Венгрией. Примечательно, что англичане проиграли венграм оба матча. Домашняя встреча и вовсе завершилась катастрофическим поражением со счетом 0:4.

Состав сборной Англии на чемпионат мира можно посмотреть здесь. По именам — очень мощно, но пока все равно нет никакой уверенности в том, что звезды АПЛ спокойно выйдут из группы.

Иран

Сборная Ирана тем временем третий раз подряд вышла в финальную часть чемпионата мира.

В 2014 году и в 2018-м иранцы не смогли выйти из группы.

Хотя на чемпионате мира в России они были максимально близки к тому, чтобы впервые в своей истории сыграть в плей-офф. На том турнире Иран одержал победу над Марокко (1:0), сыграл вничью с Португалией (1:1) и уступил Испании (0:1).

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И тут важно понимать, что слабее сборная Ирана с тех пор не стала. И в целом это физически очень мощная команда.

Иран уверенно прошел квалификацию. В решающем раунде отбора команда Карлуша Кейруша заняла первое место в группе, опередив в том числе Южную Корею.

Также стоит отметить, что в сентябре Иран в рамках товарищеских матчей одержал победу над Уругваем и сыграл вничью с Сенегалом.

Состав сборной Ирана на ЧМ-2022 можно посмотреть здесь.

Прогноз и ставка

На Англию в этом матче можно поставить за 1.36, ничью букмекеры предлагают за 4.60, а победу Ирана — за 11.00.

Понятно, что все будут заряжать на Англию, на явного фаворита в данном случае. Но нет никаких сомнений в том, что представителя Европы ждет сложнейший матч.

О разгроме в данном случае не может быть и речи. Более того, опасно ставить в том числе и на победу Англии с разницей хотя бы в два мяча.

Если англичане и выиграют, то это будет вымученная победа.

Ну а наш выбор — ставка на обе команды забьют за 2.90. У Ирана есть два классных форварда — Мехди Тареми и Сердар Азмун, которые могут стать серьезной проблемой для далеко не всегда внимательной обороны сборной Англии.