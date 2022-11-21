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    Иран шокирует сборную Англии в первом туре ЧМ-2022?

    Англия — Иран. Прогноз (к. 2.90) и ставки на чемпионат мира 21 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Англия — Иран
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    Харри Кейн
    Сборная Англии сыграет против команды Ирана в первом туре группового этапа чемпионата мира в Катаре. Матч пройдет 21 ноября, начало — в 16:00 мск. Англия — Иран: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Группа B 21 Ноября 2022 года
    Англия
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    Англия

    Сборная Англии, как обычно, очень легко прошла квалификацию. В десяти матчах отбора команда Гарета Саутгейта одержала восемь побед и ни разу не проиграла.

    При этом англичане порадовали игрой в атаке, наколотив 39 мячей (пропустили всего лишь три).

    Коэффициенты матча Англия — Иран

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    Такие результаты, конечно, не могут не радовать, но надо понимать, что в соперниках у Англии были не самые звездные сборные — Польша, Албания, Венгрия, Андорра и Сан-Марино.

    И на самом деле все не так уж гладко. Сборная Англии провалила выступление в Лиге наций, вылетев из элитного дивизиона.

    Команда Саутгейта заняла последнее место в группе с Италией, Германией и Венгрией. Примечательно, что англичане проиграли венграм оба матча. Домашняя встреча и вовсе завершилась катастрофическим поражением со счетом 0:4.

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    • Состав сборной Англии на чемпионат мира можно посмотреть здесь. По именам — очень мощно, но пока все равно нет никакой уверенности в том, что звезды АПЛ спокойно выйдут из группы.

    Иран

    Сборная Ирана тем временем третий раз подряд вышла в финальную часть чемпионата мира.

    В 2014 году и в 2018-м иранцы не смогли выйти из группы.

    Хотя на чемпионате мира в России они были максимально близки к тому, чтобы впервые в своей истории сыграть в плей-офф. На том турнире Иран одержал победу над Марокко (1:0), сыграл вничью с Португалией (1:1) и уступил Испании (0:1).

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    И тут важно понимать, что слабее сборная Ирана с тех пор не стала. И в целом это физически очень мощная команда.

    Иран уверенно прошел квалификацию. В решающем раунде отбора команда Карлуша Кейруша заняла первое место в группе, опередив в том числе Южную Корею.

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    • Также стоит отметить, что в сентябре Иран в рамках товарищеских матчей одержал победу над Уругваем и сыграл вничью с Сенегалом.

    Состав сборной Ирана на ЧМ-2022 можно посмотреть здесь.

    Прогноз и ставка

    На Англию в этом матче можно поставить за 1.36, ничью букмекеры предлагают за 4.60, а победу Ирана — за 11.00.

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    Понятно, что все будут заряжать на Англию, на явного фаворита в данном случае. Но нет никаких сомнений в том, что представителя Европы ждет сложнейший матч.

    О разгроме в данном случае не может быть и речи. Более того, опасно ставить в том числе и на победу Англии с разницей хотя бы в два мяча.

    Если англичане и выиграют, то это будет вымученная победа.

    Ну а наш выбор — ставка на обе команды забьют за 2.90. У Ирана есть два классных форварда — Мехди Тареми и Сердар Азмун, которые могут стать серьезной проблемой для далеко не всегда внимательной обороны сборной Англии.

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    Англия — Иран: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 21.11.2022. Прогнозы на футбол. Иран шокирует сборную Англии в первом туре ЧМ-2022?
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