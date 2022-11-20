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    Дневник ЧМ-2022. Старт турнира, антирекорд Катара и неукротимый Валенсия

    О главных событиях первого игрового дня на чемпионате мира по футболу в Катаре

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    Эннер Валенсия
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    Эннер Валенсия
    В воскресенье, 20 ноября, в Катаре стартовал чемпионат мира по футболу-2022. В матче открытия турнира хозяева встречались со сборной Эквадора. LiveSport.Ru подводит итоги игрового дня.

    Событие дня

    Главным событием дня мирового масштаба, разумеется, стал старт мундиаля в Катаре — турнира весьма уникального: первого, проходящего осенью-зимой, и первого, проводящегося в арабской стране.

    Перед первым матчем ЧМ-2022, в котором хозяева встречались со сборной Эквадора, по традиции, прошла красочная церемония открытия турнира. И тут катарцы не поскупились, устроив зрелище от души.

    Церемония открытия ЧМ-2022

    Было все — парад талисманов чемпионатов мира прошлых лет, начиная с Львенка Вилли и кончая Забивакой с ЧМ-2018, было световое шоу и фейерверки, была танцевальная хореография с сотнями людей и национальный колорит в виде верблюдов.

    Был Морган Фримен, ставший главным рассказчиком и проводником в сюжет катарского представления, а для молодежи был Чонгук из супермегапопулярной группы BTS, которого еще и объединили с местной звездой — катарцем Фахадом Аль Кубаиси.

    Церемония открытия ЧМ-2022

    К сожалению, сборная Катара не смела продлить праздник для своих болельщиков — в матче открытия хозяева турнира выглядели довольно неуверенно, если не сказать беспомощно.

    Впервые в истории сборная-хозяйка проиграла матч открытия, а катарцы не только продули всухую, они еще и не нанесли ни одного удара по воротам.

    Сборная Катара

    Сборная Эквадора добилась комфортного преимущества еще в первом тайме и после перерыва слегка сбавила темп, но даже тогда подопечным Феликса Санчеса Баса не удалось создать ничего опасного.

    Катарцам некоторые прочили едва ли не выход в четвертьфинал, но, похоже. даже задача-минимум по выходу из группы может стать неподъемной.

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    Герой дня

    Главный герой первого игрового дня ЧМ-2022 это, без сомнения, нападающий сборной Эквадора Эннер Валенсия.

    Лучший бомбардир южноамериканской команды взялся за дело споро и уже на третьей минуте поразил ворота катарцев, замкнув головой подачу Торреса.

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    • Правда, уже через минуту гол был отменен из-за небольшого офсайда у партнера по команде в ранней фазе атаки.

    Но форвард «Фенербахче» не стал слишком расстраиваться поэтому поводу, а уже спустя десять минут ворвался в ходе острой атаки в штрафную, вынудив голкипера хозяев сфолить на себе.

    Эннер Валенсия

    Заработанный пенальти Валенсия реализовал сверхуверенно, если не сказать — по-пижонски, разведя мяч и голкипера по разным углам.

    Спустя пятнадцать минут Эннер оформил дубль, буквально повторив свой первый, отмененный гол, только на этот раз никакого офсайда в атаке не было.

    Эннер Валенсия

    В активе эквадорского бомбардира уже пять голов за карьеру в финальных стадиях чемпионатов мира — ранее Эннер забил три мяча на ЧМ-2014.

    Неудачник дня

    В неудачники этого праздничного дня можно записать всю сборную Катара, но отдельно хочется отметить голкипера Сад Аль-Шиба, который провел дебютный матч на мундиале очень нервно.

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    • Уже на третьей минуте страж ворот неудачно сыграл на выходе и не сумел восстановить первоначальную позицию на линии когда Торрес в падении ударом через себя доставил мяч во вратарскую, а Валенсия головой поразил пустую рамку. На счастье Аль-Шиба ВАР разглядел в этой атаке офсайд.

    Но дальше легче не стало — на 15-й минуте, когда Валенсия выскочил один на один с Аль-Шибом и прокинул мяч в сторону, голкипер хозяев зачем-то довольно откровенно прихватил ногу Эннера, опрокинув соперника на газон.

    Аль-Шиб привозит пенальти

    Привезя в свои ворота пенальти, Сад не сумел проявить себя на ленточке и отразить удар, хотя когда-то брал одиннадцатиметровый в исполнении самого Александра Кокорина.

    Увы, Валенсия пробил хоть и довольно слабо, но уже после того, как вратарь прыгнул в другую сторону.

    Гол дня

    Лучшим голом дня стал второй мяч в исполнении Эннера Валенсии.

    Когда на 30-й минуте последовал навес с правого фланга в штрафную Катарр, Эннер отклеился от защитника и головой вонзил мяч в левый угол ворот под самую штангу, не оставив никаких шансов вратарю.

    Эннер Валенсия забивает

    Сейв дня

    В этом матче сейв был всего один, зато какой. На 55-й минуте Эквадорцы вполне могли сделать счет крупным, но Сад Аль-Шиб впервые в матче сумел спасти свою команду от пропущенного мяча.

    С линии штрафной укладывал мяч в дальний угол Ибарра, но голкипер хозяев в красивом прыжке оформил суперсейв.

    Аль-Шиб спасает

    А вот голкиперу гостей Галиндесу так не пришлось вступать в игру после ударов хозяев поля , даже когда на последних минутах катарцы едва не размочили счет, перекинув вратаря — удар Мохаммеда Мунтари пришёлся в сетку с верхней стороны ворот.

    Троллинг дня

    Мы уже упоминали участие Моргана Фримена в церемонии открытия ЧМ-2022.

    Морган Фриман в Цюрихе в 2010

    Но мало кто помнит, что популярный киноактер был лицом заявки США на право проведения этого мундиаля и в декабре 2010 года он выступал с заключительной презентацией в Цюрихе.

    Морган Фриман в Катаре в 2022

    В итоге Катар потряс мир, выиграв право на проведение турнира, и сегодня Морган Фриман стал лицом их церемонии открытия. Эпический троллинг в мировом масштабе.

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