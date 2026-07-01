Плей-офф чемпионата мира продолжает беспощадно отсеивать команды одну за одной. Норвегия почти дотянулась до дополнительного времени с Кот-д’Ивуаром, но у неё есть Эрлинг Холанн — человек, которому достаточно одного не самого изящного касания. Франция снова катком прошлась по сопернику, а Килиан Мбаппе побил ещё один рекорд. Мексика после грозы на «Ацтеке» вынесла Эквадор, выиграв свой первый матч плей-офф с 1986 года.

Норвегия — Кот-д’Ивуар 2:1

1/16 финала

Норвегия впервые выиграла матч плей-офф на чемпионате мира и теперь сыграет с Бразилией, но победа над Кот-д’Ивуаром не была гладкой историей про фаворита с Холанном. Команда Столе Сольбаккена долго играла осторожно, местами даже слишком осторожно, а Кот-д’Ивуар во втором тайме был очень близок к камбэку.

Первый решающий удар Норвегии нанёс не Холанн, а Антонио Нуса. На 39-й минуте он получил мяч слева, вошёл в штрафную, быстро переложил под правую и блестяще закрутил в дальнюю девятку. Даже партнёры Нусы по сборной схватились за голову и не сразу поверили в увиденное, настолько филигранным получился удар. Кот-д’Ивуар, тем не менее, не поплыл. Команда Эмерса Фаэ после перерыва прибавила, а выход Амада Диалло изменил атаку. Он появился вместо центрального полузащитника, Кот-д’Ивуар перестроился, стал чаще вскрывать центр и уже на 74-й минуте Амад сыграл в стенку с Николя Пепе, убрал защитника на замахе и пробил мимо вратаря.

Антонио Нуса globallookpress.com

Казалось, дополнительное время неизбежно, но у Норвегии есть уникальный футболист на острие атаки. Холанн долго был невидим, не получал нормальных передач, ждал момент и выглядел так, будто игра проходит рядом с ним. А потом Оскар Бобб разрезал оборону пасом, Патрик Берг прострелил, и Холанн оказался там, где должен был. Удар вышел не идеальным, мяч будто нехотя переполз линию, но для Норвегии это уже не имело значения.

Теперь впереди Бразилия, и это не выглядит для норвежцев приговором. Бразилия сама едва прошла Японию, а норвежцы готовы наказывать за любую рыхлость в обороне. Вопрос только в том, хватит ли Норвегии смелости играть против Бразилии с амбицией обязательно оказаться в четвертьфинале.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Франция — Швеция 3:0

1/16 финала

Если в первых матчах плей-офф был хаос, пенальти и спасения на последних секундах, то Франция напомнила — в турнире есть команда, которая выглядит страшнее всех. Швеция неплохо держалась первый отрезок, Эланга пытался убегать, но потом Франция включила следующую скорость, на которую у соперника не нашлось ответа.

Килиан Мбаппе снова сверкнул на главной мировой арене. Он забил, стал лучшим бомбардиром в истории плей-офф чемпионатов мира и довёл свой счёт в таких матчах до 10 голов. И это ещё не считая отменённого гола из-за офсайда и удара в штангу, так что Мбаппе ещё пощадил шведов. Ну а главная проблема всех соперников сборной Франции — вокруг Мбаппе играют не менее гениальные футболисты.

Майкл Олисе и Килиан Мбаппе globallookpress.com

Майкл Олисе двигается рядом с Килианом так, будто они 10 лет играют в одной команде. Усман Дембеле растягивает игру справа, Брадли Барколя добавляет движение слева, Дезире Дуэ тоже готов брать на себя эпизоды. В одном из эпизодов Олисе едва не забил гол турнира ударом через себя, но попал в штангу. На этом Майкл не остановился — сначала разрезал оборону передачей на Барколя, а затем отдал ещё один голевой пас Килиану Мбаппе.

Удар Олисе ножницами через себя globallookpress.com

Франция выиграла четвёртый матч на турнире, забила уже 13 голов и не выглядит командой, которая ищет себя. Скорее наоборот, она будто каждый раз выбирает новый способ показать, на что ещё способна. Швеция дала несколько намёков на то, где Францию можно ловить, но этих намёков хватило только на теорию. Дальше Франция сыграет с Парагваем, и, хотя принято говорить, что в плей-офф проходных соперников не бывает, в сравнении с командой Дешама любой соперник заранее кажется андердогом.

Мексика — Эквадор 2:0

1/16 финала

Мексика ждала победу в плей-офф 40 лет — и добыла её дома, под эйфорию «Ацтеки», несмотря на задержку матча из-за грозы. Игра началась на час позже из-за ливня и молний над стадионом, но, когда команды всё-таки вышли на поле, перенос сильнее сказался на Эквадоре.

Гроза на «Ацтеке» globallookpress.com

Мексика с первых минут показала, что не собирается нервничать и медленно вкатываться в игру. Хулиан Киньонес убежал почти со своей половины после передачи Роберто Альварадо, ворвался в штрафную и вколотил мяч в верхний угол. Вместо страха перед очередным проклятием плей-офф на «Ацтеке» началась вечеринка, а через 11 минут Киньонес уже помогал забить Раулю Хименесу. Рауль получил мяч на линии штрафной и вторым касанием мощно отправил его в верхний угол. Хименес в очередной раз доказал, что в больших матчах Мексика может ему довериться.

Мексиканцы празднуют гол globallookpress.com

Эквадор, который в группе выбил из равновесия Германию, здесь не нашёл того же огня. В концовке Пьеро Инкапье получил красную за нарушение нового правила — закрыл рот во время конфликта с соперником. После удаления Мигеля Альмирона на групповом этапе это уже второй такой громкий эпизод турнира, и теперь игроки точно не могут сделать вид, что не понимают риска.

Кстати, и этот матч не обошёлся без рекордов — 17-летний Хильберто Мора стал самым молодым игроком в старте матча плей-офф ЧМ со времён Пеле в 1958 году. Мора не забил, но снова играл спокойно и смело, быстро принимал решения и уж точно не выглядел подростком, которого выпускают ради исторического факта. Мексика теперь ждёт Англию или ДР Конго и снова сыграет на «Ацтеке». Теперь вопрос — насколько далеко шум домашней арены сможет завести команду.

Хильберто Мора в матче против Эквадора globallookpress.com

Что будет дальше

Норвегия получила Бразилию и шанс проверить, правда ли история личных встреч с пентакампеонами что-то значит в плей-офф (бразильцы ни разу не обыгрывали норвежцев), Парагвай уже роет траншеи перед всемогущей Францией, а Мексика возвращается на «Ацтеку», где на её следующего соперника будет давить целая страна.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Плей-офф ЧМ разгорается всё ярче, а сколько громких вывесок ещё впереди! О них мы обязательно расскажем, а превью следующего игрового дня уже доступно в нашей рубрике «Будильник ЧМ-2026».