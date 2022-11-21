21 ноября состоится первый матч чемпионата мира группы А, в котором встретятся сборные Сенегала и Нидерландов. Старт встречи назначен на 19:00 мск. Сенегал — Нидерланды: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сенегал

Номинальные хозяева поля довольно легко преодолели стартовые этапы квалификации на чемпионат мира. В групповой стадии перед стыками команда выиграла группу H, набрав 16 очков за 16 матчей.

В плей-офф сенегальцы встретились с Египтом. По сумме двух встреч была ничья, а в серии пенальти больше повезло «Львам Терангам». Победный гол забил Садио Мане, который, к слову, из-за травму пропустит мундиаль.

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Последние матчи Сенегал провел в сентябре. Они носили товарищеский характер. Коллектив обыграл Боливию 2:0 и сыграл вничью с Ираном 1:1.

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Перед этой игрой у Сенегала травмирован защитник «РБ Лейпцига» Абду Диалло.

Нидерланды

Нидерланды напрямую вышли на мундиаль. В своей группе они провели 10 поединков, 7 из которых выиграли и набрали 23 очка. Еще и 33 гола забила команда Луи ван Гала. Это один из лучших результатов в европейской квалификации.

Также голландцы показали хороший результат в Лиге наций. Групповой этап команда завершила серией из трех побед, одолев Уэльс (3:2), Пользу (2:0) и Бельгию (1:0). По итогу 6 матчей «оранжевые» набрали 16 очков и с уверенным отрывом вышли в плей-офф.

Последнее поражение сборная Нидерландов потерпела на Евро-2020 в июне 2021 года. После этого прошло приличное количество игр. Кроме того, голландская команда забивала больше гола в 8 из 10 последних поединков.

В списке травмированы Мемфис Депай. Также под вопросом Мартен де Рон.

Прогноз и ставка

Сенегалу в этом матче букмекеры присвоили коэффициент 6.40. На победу Нидерландов они дают 1.60.

Голландцев вполне справедливо считают фаворитом. С приходом ван Гала они значительно прибавили, уверенно выиграв квалификацию и группу в Лиге наций.

Они имеют все шансы на победу в стартовом матче. Козырем также является результативность номинальных гостей, чей тотал редко опускается ниже двух. Рекомендуемая ставка — победа Нидерландов и тотал больше 1.5 за 1.88.