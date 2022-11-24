В городе Лусаил на поле стадиона «Лусаил Айконик» в первом туре группового этапа ЧМ-2022 сборная Бразилии сыграет против национальной команды Сербии. Встреча пройдет 24 ноября и начнется в 22:00 по мск. Бразилия — Сербия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бразилия

Сборная Бразилии — самая титулованная команда планеты. На ее счету пять выигрышей на мундиалях. Правда, свой последний трофей «селесао» смогли добыть в 2002 году.

Четыре года назад на чемпионате мира в России бразильцы заняли первое место в группе. В 1/8 финала южноамериканская сборная справилась с Мексикой 2:0, после чего уступила Бельгии 1:2.

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На предстоящий же мировой форум в Катар «пентакампионы» пробились без проблем, финишировав на первой строке в своей отборочной зоне. За 17 матчей команда смогла выиграть 14 побед и трижды сыграла вничью.

После отбора на мундиаль «желто-зеленые» провели четыре товарищеских встречи, в которых одолели Южную Корею 5:1, Японию 1:0, Гану 3:0 и Тунис 5:1. Сейчас у них 15-матчевая серия без поражений, в которой было 12 выигрышей.

Все прогнозы на ЧМ-2022

На данное первенство Тите привез всех сильнейших исполнителей и в предстоящей игре на поле могут появится все звезды бразильской команды, в том числе и Неймар.

Сербия

Сербы же четыре года назад из группы ЧМ-2018 не вышли. Они стартовали с победы над Коста-Рикой 1:0, после чего уступили Швейцарии 1:2 и своему предстоящему противнику 0:2.

Отборочный цикл ЧМ-2022 сборная Сербия провела просто отлично и оставила позади португальцев. «Белые орлы» за всю турнирную дистанцию ни разу не проиграли, выиграв шесть встреч при двух мировых исходах.

После этого подопечные Драгана Стойковича стали победителями своей группы в Лиге наций и поднялись в дивизион выше классом. А при подготовке к мундиалю они провели лишь один товарняк, в котором разгромили 5:1 Бахрейн.

У сербов есть потеря в линии нападения. В данном поединке не поможет форвард лондонского «Фулхэма» Александар Митрович.

Как упоминалось выше, команды встречались на прошлом чемпионате мира в группе. И тогда со счетом 2:0 выиграла Бразилия.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Бразилии предлагают — 1.51.

На викторию Сербии дают — 7.20, ничья оценена — в 4.64.

Бразилия явный фаворит в этой паре и должна это доказать, выиграв у сербов, как и на прошлом чемпионате мира, с разницей в несколько мячей.