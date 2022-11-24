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    «Селесао» стартуют с комфортной победы

    Бразилия — Сербия. Прогноз, ставка (к. 2.41) на футбол, чемпионата мира, 24 ноября 2022 года

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    Неймар
    В городе Лусаил на поле стадиона «Лусаил Айконик» в первом туре группового этапа ЧМ-2022 сборная Бразилии сыграет против национальной команды Сербии. Встреча пройдет 24 ноября и начнется в 22:00 по мск. Бразилия — Сербия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Группа G 24 Ноября 2022 года
    Бразилия
  • Бразилиа
    •  Бразилия 22:00 Сербия Сербия
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    Бразилия

    Сборная Бразилии — самая титулованная команда планеты. На ее счету пять выигрышей на мундиалях. Правда, свой последний трофей «селесао» смогли добыть в 2002 году.

    Четыре года назад на чемпионате мира в России бразильцы заняли первое место в группе. В 1/8 финала южноамериканская сборная справилась с Мексикой 2:0, после чего уступила Бельгии 1:2.

    Коэффициенты матча Бразилия — Сербия

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    На предстоящий же мировой форум в Катар «пентакампионы» пробились без проблем, финишировав на первой строке в своей отборочной зоне. За 17 матчей команда смогла выиграть 14 побед и трижды сыграла вничью.

    После отбора на мундиаль «желто-зеленые» провели четыре товарищеских встречи, в которых одолели Южную Корею 5:1, Японию 1:0, Гану 3:0 и Тунис 5:1. Сейчас у них 15-матчевая серия без поражений, в которой было 12 выигрышей.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    На данное первенство Тите привез всех сильнейших исполнителей и в предстоящей игре на поле могут появится все звезды бразильской команды, в том числе и Неймар.

    Сербия

    Сербы же четыре года назад из группы ЧМ-2018 не вышли. Они стартовали с победы над Коста-Рикой 1:0, после чего уступили Швейцарии 1:2 и своему предстоящему противнику 0:2.

    Отборочный цикл ЧМ-2022 сборная Сербия провела просто отлично и оставила позади португальцев. «Белые орлы» за всю турнирную дистанцию ни разу не проиграли, выиграв шесть встреч при двух мировых исходах.

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    • После этого подопечные Драгана Стойковича стали победителями своей группы в Лиге наций и поднялись в дивизион выше классом. А при подготовке к мундиалю они провели лишь один товарняк, в котором разгромили 5:1 Бахрейн.

    У сербов есть потеря в линии нападения. В данном поединке не поможет форвард лондонского «Фулхэма» Александар Митрович.

    Как упоминалось выше, команды встречались на прошлом чемпионате мира в группе. И тогда со счетом 2:0 выиграла Бразилия.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Бразилии предлагают — 1.51.

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    На викторию Сербии дают — 7.20, ничья оценена — в 4.64.

    Бразилия явный фаворит в этой паре и должна это доказать, выиграв у сербов, как и на прошлом чемпионате мира, с разницей в несколько мячей.

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    Бразилия — Сербия: прогноз, ставка (2.41), статистика, коэффициенты матча 24.11.2022. Прогнозы на футбол. «Селесао» стартуют с комфортной победы
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