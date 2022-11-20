В ожидании ЧМ-2022. «Азиатские тигры»

Азиатская команда в десятый раз подряд пробилась на главный турнир сборных.

Как отобрались на ЧМ?

На чемпионате мира 2022 года Азиатскую конфедерацию футбола, помимо сборной Катара, представляют еще пять команд, в числе которых и Южная Корея На первом этапе «азиатские тигры» без проблем выиграли групповую стадию в компании Ливана, Туркмении и Шри-Ланки. Корейцы набрали итоговые 16 баллов и с первой позиции вышли в следующий раунд.

На второй стадии квалификации оставшиеся 12 команд были поделены на две группы — по шесть участников в каждой. Чтобы обеспечить себе прямую путевку в Катар необходимо было занимать одно из двух первых мест. Сборная, которая занимала третью позицию в группе, получала право сыграть в дальнейших стыковых матчах. Соперниками корейцев в заключительной стадии стали сборные Ирана, Ирака, ОАЭ, Сирии и Ливана.

Фрагмент матча квалификации к чемпионату мира в Катаре между сборными Южной Кореи и Ирана globallookpress.com

«Азиатские тигры» начали с домашней нулевой ничьи с Ираком, но затем подопечные Паулу Бенту одержали 7 побед в 8-ми матчах. Ключевой стала встреча 8-го тура против Сирии, где корейцы одержали сухую победу (2-0) и гарантировали себе участие на мундиале в Катаре.

Состав сборной и место в рейтинге ФИФА

12 ноября сборная Южной Кореи объявила окончательный состав на чемпионат мира в Катаре. Заявка из 26-ти футболистов выглядит следующим образом:

Вратари: Ким Сын Гю («Аль-Шабаб Эр Рияд»), Чжо Хен У («Ульсан Хендай»), Сон Бом Гын («Чонбук Хендай Моторс»).

Защитники: Ким Мин Чжэ («Наполи»), Ким Ен Гвон («Ульсан Хендай»), Квон Ген Вон («Гамба Осака»), Чо Ю Мин («Тэчжон Ситизен»), Ким Мун Хван («Чонбук Хендай Моторс»), Юн Чжон Гю («Сеул»), Ким Тхэ Хван («Ульсан Хендай»), Ким Чжин Су («Чонбук Хендай Моторс»), Хон Чхоль («Тэгу»).

Полузащитники: Чжон У Ен («Аль-Садд»), Сон Чжун Хо («Шаньдун Тайшань»), Пайк Сын Хо («Чонбук Хендай Моторс»), Хван Ин Бом («Олимпиакос»), Ли Чжэ Сон («Майнц»), Квон Чхан Хун («Санчжу Санму»), Чжон Ву Ен («Фрайбург»), Ли Кан Ин («Мальорка»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм»), Хван Хи Чхан («Вулверхэмптон»), На Сан Хо («Сеул»), Сон Мин Гю («Чонбук Хендай Моторс»).

Нападающие: Хван Ый Чжо («Олимпиакос»), Чжо Гю Сон («Чонбук Хендай Моторс»).

Сборная Южной Кореи globallookpress.com

Больше половины игроков, вызванных в национальную команду, выступают в южнокорейском чемпионате. Особенно стоит отметить «Чонбук Хендай Моторс» — действующего чемпиона Южной Кореи, который делегировал в сборную сразу шесть футболистов. В итоговой заявке «азиатских тигров» также присутствуют игроки из топ-5 европейских чемпионатов. Так на полях в Катаре мы можем увидеть футболистов из «Наполи», «Тоттенхэма», «Вулверхэмптона», «Майнца», «Фрайбурга» и «Мальорки».

Рекордсменом по количеству проведенных матчей за сборную Южной Кореи является Хон Мён Бо. На счету бывшего защитника 136 матчей за «азиатских тигров» . Экс-игрок «Пхохан Стилерс», «Сёнан Бельмаре» и «Лос-Анджелес Гэлакси» принимал участие в четырех чемпионатах мира (1990, 1994, 1998 и 2002 годов). На мундиале 1994 года в США защитник отметился двумя забитыми мячами, поразив ворота сборных Испании и Германии. Сейчас Хон Мён Бо является главным тренером южнокорейского клуба «Ульсан Хёндэ».

Хон Мён Бо globallookpress.com

Лучшим бомбардиром в истории «азиатских тигров» является нападающий Чха Бом Гын. Бывший игрок «Байера» и «Айнтрахта» забил за сборную Южной Кореи 58 голов в 130-ти матчах. В составе азиатской сборной Чха Бом Гын был участником чемпионата мира 1986 года в Мексике, где полностью отыграл три матча группового этапа. На данный момент экс-форвард «азиатских тигров» является сотрудником отдела развития международных отношений во франкфуртском «Айнтрахте».

Чха Бом Гын globallookpress.com

Сборная Южной Кореи является третьей сильнейшей командой Азии по данным рейтинга ФИФА после Ирана и Японии. С октября 2022 года «азиатские тигры» занимают 28-е место в списке лучших команд мира. Наилучшим результатом южнокорейской сборной было четвертое место, которое команда занимала после суперуспешного домашнего чемпионата мира 2002 года. Стоимость сборной Южной Кореи по версии Transfermarkt оценивается в 164 миллиона евро.

Наилучший результат на ЧМ

Сборная Южной Кореи сыграет на своем 11-м чемпионате мира в истории. Кроме того, мундиаль в Катаре станет для «азиатских тигров» десятым подряд, начиная с 1986 года. В прошлом веке южнокорейская команда лишь раз смогла пробиться на чемпионат мира. Это произошло в 1954 году на мундиале в Швейцарии, где «азиатские тигры» завершили свое выступление на групповом этапе, уступив с разгромным счетом Венгрии (0-9) и Турции (0-7).

В 2002 году Южная Корея совместно с Японией принимала 17-й чемпионат мира по футболу. На этом турнире азиатская команда по руководством Гуса Хиддинка добилась своего лучшего результата в истории, заняв итоговое четвертое место. Мундиаль был омрачен судейскими скандалами в матчах плей-офф, где принимала участие страна-хозяйка чемпионата.

Гус Хиддинк globallookpress.com

Корейцы пробились в плей-офф со второго места в группе и 1/8 финала сразились со сборной Италии. На 4-й минуте встречи главный арбитр назначил пенальти в ворота «Скуадра Адзурры», но голкипер итальянцев Джанлуиджи Буффон парировал удар Чжун-Хван Ана с одиннадцатиметровой отметки. Нападающий итальянской сборной Вьери, благодаря точному удару головой вывел, свою команду вперед на 18-й минуте встречи. Счет до конца первого тайма не изменился и команды отправились на перерыв.

На 88-й минуте игры нападающий «азиатских тигров» Соль Ки-Хён счет сравнял и перевел встречу в дополнительное время. На 103-й минуте главный арбитр матча посчитал, что нападающий итальянской команды Франческо Тотти симулировал, упав в своей штрафной после контакта с соперником, и показал игроку вторую желтую карточку. Форвард отправился отдыхать, а «Скуадра Адзурра» осталась доигрывать оставшееся время в меньшинстве. За три минуты до конца дополнительного времени Чжун-Хван Ан исправился за незабитый пенальти в первом тайме и вырвал для южнокорейской сборной путевку в четвертьфинал.

В 1/4 финала сборная Южной Кореи встретилась с испанцами. За 120 минут игры счет так и не был открыт и полуфиналиста турнира пришлось определять в серии пенальти, где точнее оказались хозяева мундиаля. За выход в финал подопечные Гуса Хиддинка сражались со сборной Германии, но потерпели поражение с минимальным счетом (0-1). Единственный гол в том матче забил полузащитник «Бундестим» Михаэль Баллак. Корейская сборная могла впервые в своей истории занять призовую позицию на чемпионате мира, но в матче за бронзу «азиатские тигры» уступили Турции (2-3), завершив турнир на четвертом месте.

Фрагмент матча Южная Корея — Германия на ЧМ-2018 globallookpress.com

На своем последнем чемпионате мира, который проходил в России в 2018 году, сборная Южная Кореи не смогла выйти из группы. «Азиатские тигры» на том турнире одержали одну победу, которая лишила шансов на выход в плей-офф действующих чемпионов мира из Германии (2-0).

Главный тренер

С 2018 года сборную Южной Кореи возглавляет португальский специалист Паулу Бенту. Под руководством 53-летнего наставника «азиатские тигры» успешно преодолели квалификацию чемпионата мира, а также стали четвертьфиналистами Кубка Азии 2019 года. В качестве главного тренера южнокорейской команды Бенту провел 56 матчей, в которых одержал 37 побед, 12 раз сыграл вничью и потерпел 7 поражений.

Паулу Бенту globallookpress.com

В 2010-2014 годах Бенту тренировал сборную Португалии, с которой выходил в полуфинал Евро-2012. Также коуч дважды выигрывал Кубок Португалии в 2007 и 2008 годах, когда руководил лиссабонской «Бенфикой». В качестве футболиста Бенту выступал за «Реал Овьедо», «Спортинг», «Бенфику» и «Виторию». В 2002 году полузащитник стал чемпионом страны в составе «Спортинга», а также трижды выигрывал национальный кубок с разными командами, будучи игроком «Эштрела да Амадора», «Бенфики» и все того же «Спортинга».

Главные звезды и лучший бомбардир

Сон Хын Мин («Тоттенхэм») — главная звезда и лидер сборной Южной Кореи. 30-летний нападающий «Тоттенхэма» является лучшим бомбардиром «азиатских тигров» среди действующих игроков, забив 35 мячей в 105-ти матчах. Сон обладает отличным дриблингом и дальним ударом, с помощью которого может застать врасплох многих голкиперов мира. Корейский нападающий сыграл на двух мундиалях (в 2014 и 2018 годах), где отметился тремя забитыми мячами. С 2018 года Сон является капитаном южнокорейской сборной.

Сон Хын Мин globallookpress.com

Ким Мин Чжэ («Наполи») — 26-летний центральный защитник, который выполняет ключевую роль в обороне сборной Южной Кореи. Летом 2022 Ким Мин Чжэ привлек внимание «Наполи», с которым в итоге подписал контракт. При своем высоком росте (190 см) южнокорейский защитник неплохо владеет дриблингом и обладает хорошей скоростью. За 44 матча в майке «азиатских тигров» Ким Мин Чжэ забил 3 мяча.

Ким Мин Чжэ в составе «Наполи» globallookpress.com

Календарь матчей и ожидание от выступления

24 ноября. Южная Корея — Уругвай

28 ноября. Южная Корея — Гана

2 декабря. Южная Корея — Португалия

Сборная Южной Кореи все так же хороша в скоростных атаках, но, пожалуй, это единственный плюс в игре подопечных Бенту. «Азиатские тигры» часто заигрываются в своем стиле, что в итоге приводит к провалам в линии обороны. Корейцы не слишком сильны в тактическом плане и этот немаловажный фактор может оставить команду ни с чем. Да и в целом сборная Южной Кореи явно уступает по составу своим соперникам по группе. Корейцы являются главным аутсайдером квартета и вполне вероятно закончат турнир на последнем месте по итогам групповой стадии.