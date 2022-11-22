Дневник ЧМ-2022. Позор Аргентины, сэйвы на любой вкус и бенефис Жиру

Во вторник, 22 ноября, были сыграны четыре поединка — по два в группе С и D. В группе С сыграли Аргентина — Саудовская Аравия (1:2) и Мексика — Польша (0:0). В соседнем квартете проводились поединки Дания — Тунис (0:0) и Франция — Австралия (4:1). Подробнее о том, как все было, в обзоре от LiveSport.Ru.

Событие дня

Игровой день был насыщен событиями — апсеты, юбилейные голы, рекорды и прочее. В любом случае поражение сборной Аргентины затмило все остальное вокруг. Поединок Аргентины и Саудовской Аравии открывал программу дня. «Альбисалете» проиграли со счетом 1:2.

Для подопечных Скалони матч начался как и следует. Лионель Месси открыл счет с пенальти и до перерыва ничего не предвещало беды.

На второй тайм саудиты вышли преисполнены наглости. На 48-й минуте это вылилось в гол, причем с обрезки самого Месси. Салех аль-Шехри ушел от оппонента и по бильярдному отправил мяч в дальний угол.

Через 5 минут Салем аль-Давсари сотворил сенсацию. Поиздевавшись над несколькими соперниками, игрок вышел на ударную позицию и закрутил мяч в дальний угол ворот. Получилось эффектно. Аргентину полили холодным душем, или даже ударили током.

Лионель Месси globallookpress.com

Более того, соперник аргентинцев успешно контролировал ситуацию, проводил атаки и срывал их у отстающих. Короче говоря, после второго пропущенного гола «небесно-голубые» практически ничего серьезного не создали. Это было жалкое зрелище, учитывая, что Аргентина — один из главных фаворитов мундиаля.

Но справедливости ради, отметим, что пара голов команды Скалони была отменена из-за офсайда. Засчитай их VAR, то результат был бы другой. Главной ошибкой Аргентины стала расслабленность. Уже очень вальяжно команда действовала в первом тайме. Вместо этого можно было надавить на соперника.

Вот такая вот сенсация. В стране уже идут празднования по данному поводу. Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд объявил выходной на 23 ноября.

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Теперь Аргентина в затруднительном положении, так как она последняя в своем квартете, а следующий соперник — Мексика. Как показал матч с Польшей, «Майя» способны трепать нервы всем. Для этого у них есть все, что нужно. И характер, и физические кондиции, и подходящие футболисты.

Группа С 1. Саудовская Аравия — 3

2. Польша — 1

3. Мексика — 1

4. Аргентина — 0

Герой дня

Здесь хочется вернуться к голу аль-Давсари, который не только подарил саудитам 3 очка, но и переписал историю турнира. Изюминка здесь в том, что для «орлов путыни» это всего лишь четвертая победа на чемпионатах мира.

Фрагмент матча globallookpress.com

Ранее Саудовская Аравия побеждала на ЧМ-1994 над Марокко (2:1) и Бельгией (1:0), а также над Египтом (2:1) на ЧМ-2018.

Но вряд ли кто-то мог бы подумать, что после этого матча «соколы» будут возглавлять таблицу с таким списком соперников.

Неудачник дня

Безусловно, это сборная Аргентины. Команда Скалони стала первой на этом мундиале, которая так опростоволосилась. Вдобавок она прервала свою длительную беспроигрышную серию, которая длилась не один год.

Последнее поражение аргентинцы терпели 3 июля 2019 года, когда проиграли Бразилии на Кубке Америки. Ладно была бы Мексика, но уступить сопернику, коэффициент на победу которого был выше 15, это надо уметь.

Лионель Месси globallookpress.com

В какой-то мере неудачником можно назвать и сборную Дании, но в ее случае разрывы в котировках были не настолько огромными. Хотя «Алая гвардия» провела крайне неудовлетворительный матч и в первом тайме она слишком много позволяла Тунису. Напомним, что встреча закончилась со счетом 0:0.

Гол дня

Гол дня можно записать в активе того же аль-Давсари. Уж очень технично игрок раскачал двух защитников на углу штрафной сборной Аргентины.

Салем аль-Давсари globallookpress.com

Вингер подобрал мяч после отскока слева в штрафной площади аргентинцев, развернулся от одного соперника, ушел от второго, убрал третьего, а четвертый уже не успел ничего сделать, кроме как броситься в подкат.

Тем не менее это не помешало аль-Давсари нанести сильный и точный удар с подкруткой в дальний угол. Эмилиано Мартинес достал мяч пальцами, но это не изменило его траекторию.

Сэйв дня

Матч Мексика — Польша. Пожалуй самый жаркий из всех, которые были 22 ноября. Даже отсутствие голов не ухудшило впечатлений от поединка.

Ключевой эпизод игры, который мог все кардинально изменить, это момент с пенальти. На 58-й минуте арбитр поставил 11-метровый в ворота Мексики. Бить взялся Роберт Левандовский. На линии ворот стоял Гильермо Очоа — 37-летний ветеран сборной.

Пенальти globallookpress.com

И великие ошибаются. Причем винить Роберта в чем-то здесь сложно. Поляк бил в угол, но просто сам голкипер угадал угол и успешно среагировал на удар. В итоге Очоа отбил, летящий в левый для него нижний угол, мяч и тем самым спас команду от пропущенного гола. Встреча так и завершилась нулями. Мексика набрала одно очко и теперь с преимуществом подойдет к матчу с Аргентиной.

Не имеем права не вспомнить сэйв Каспера Шмейхеля в матче Дании против Туниса. Голкипер, возможно, спас для своей команды ничью.

На 43-й минуте встречи Тунис в три паса вывел Иссама Джебали на свидание со Шмейхелем. Каспер сразу же сократил с ним дистанцию и в момент, когда форвард попытался перебросить мяч через него, тот рукой, почти пальцами, перевел мяч за лицевую. Этот эпизод однозначно войдет в топ сэйвов мундиаля.

Каспер Шмейхель globallookpress.com

Хотя на 69-й минуте вратарь тунисцев Аймен Дамен сделал не менее зрелищное спасение ворот. После мощного удара Эриксена из-за пределов штрафной, мяч полетел в верхний правый угол, а Дамен в полете перевел снаряд на угловой.

Вот из этих трех моментов сложно выделить один лучший, но все же в первом случае речь идет о пенальти. Да еще и Левандовский бил. Потянуть такое — это действительно фантастика.

Исторические голы

На закуску оставили матч Франции и Австралии, где феерил Оливье Жиру. Во-первых, форвард французов сначала забил 50-й гол за сборную.

Первый гол globallookpress.com

Позже он забьет 51-й и сравняется с Тьерри Анри. Следующий мяч станет для футболиста рекордным, что сделает его самым результативным игроком в истории сборной Франции.

Кроме того, Жиру стал самым возрастным автором забитого гола на ЧМ, а также дубля. Так что у него было сразу четыре важных события.

Собственно о голах. Первый Жиру забил с передачи Адриена Рабьо. Нападающему нужно было лишь грамотно подстроиться под мяч, чтобы загнать его в сетку.

Второй гол globallookpress.com

Дубль игрок сделал с навеса Мбаппе. Оливье с линии вратарской расстрелял голкипера австралийцев и установил окончательный разгромный счет 4:1.