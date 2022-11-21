Трансферный дайджест. 15 — 21 ноября

Ноа Окафор

Нападающий, 22 года, «РБ Зальцбург»

Швейцарский форвард Окафор попал в сферу интересов трех топ-клубов, а именно «Манчестер Сити», «Ливерпуля» и «Милана». По крайней мере, так утверждает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг.

Ноа Окафор globallookpress.com

По информации источника, эти клубу будут активно следить за футболистом во время его выступления на чемпионате мира в составе сборной Швейцарии.

Ожидается, что сумма потенциального трансфера может составить 35-40 млн евро.

В нынешнем сезоне Окафор показывает хорошие результаты. Он является лучшим бомбардиром «Зальцбурга». На его счету 10 голов и одна результативная передача. Подобные футболисты редко надолго задерживаются у «быков». Вопрос только в том, кто действительно перейдет к действиям.

Наш прогноз: Покинет клуб в этом сезоне.

Алехандро Гомес

Полузащитник, 34 года, «Севилья»

В нынешнем сезоне у «Севильи» серьезные проблемы. Как бы ей не пришлось бороться за выживание во второй его половине. После стартовых неудач руководство наняло нового главного тренера, которым выступил Хорхе Сампаоли.

Папу Гомес globallookpress.com

Если верить Николо Скире, то новый наставник команды не заинтересован в сотрудничестве с Алехандро Гомесом.

Игрок стал реже выходить в старте, хотя он регулярно появляется на поле. Да, он возрастной, но тем не менее у него есть еще полтора года по контракту. Вряд ли разумно было бы разбрасываться такими футболистами в ситуации «Севильи».

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Transfermarkt оценивает игрока в 4 млн евро. Эти деньги «андалусийцам» особо не помогут, зато сам футболист пользу принести может. В нынешнем сезоне нельзя сказать, что он совсем не попадает в состав. На его счету 12 матчей в Ла Лиге (1 ассист) и 5 игр в Лиге чемпионов.

Наш прогноз: Останется в клубе, если не найдется покупатель.

Мэйсон Маунт

Полузащитник, 23 года, «Челси»

«Аристократы» пока что безуспешно ведут переговоры с футболистом о продлении контракта. Это длится уже почти полгода. Договор игрока с клубом рассчитан до конца следующего сезона.

Мэйсон Маунт globallookpress.com

По информации The Guardian, за ситуацией следят «Ювентус» и «Ливерпуль». Клубы намерены подхватить ситуацию, если контракт не будет продлен в этом сезоне.

Главной проблемой сейчас является его зарплата. Он получает меньше других ведущих игроков, поэтому сделка может выгореть, если «Челси» предложит подходящую сумму.

Также стоит учитывать, что сам Мэйсон уже давно выступает за клуб. Он является воспитанником, а этом значит, что его верность «аристократам» велика.

Клуб настроен сохранить футболиста, поэтому шансы на уход Маунта крайне низки.

Наш прогноз: Игрок продлит контракт.

Эктор Бельерин

Защитник, 27 лет, «Барселона»

В Mundo Deportivo сообщили, что «Барса» намерена распрощаться с некоторыми игроками, дабы сэкономить на зарплате и подписать новых игроков. В этот перечень попал Эктор Бельерин.

Клуб намерен расстаться с футболистом, если по нему поступит предложение.

Эктор Бельерин globallookpress.com

В Calciomercato написали, что с предложением по аренде защитника к «блауграна» обратилась «Рома». Сообщается, что испанец должен стать заменой Рику Карсдорпу, с которым у «римлян» сейчас сложные отношения.

Учитывая статистику футболиста в «Барселоне», переход вполне реален. У него всего лишь 5 матчей в этом сезоне во всех турнирах. В «Роме» он может найти свое место и регулярно играть, тем более, что освободится место Карсдорпа. При этом «Барса» либо попросит «римлян» платить полную зарплату и включить вариант обязательного выкупа, либо потребует немедленного трансфера.

Наш прогноз: «Рома» арендует испанца с правом выкупа.

Мемфис Депай

Нападающий, 28 лет, «Барселона»

Форвард давно потерял постоянное место в основе Хави. Новости по поводу возможного ухода игрока из клуба появляются довольно часто.

В Mundo Deportivо сообщили, что «Барса» готова договориться с Депаем о том, чтобы разорвать контракт по обоюдному согласию.

Мемфис Депай globallookpress.com

В качестве интересующихся клубов представлены «Севилья», «Ювентус» и «Ньюкасл». При этом мало верится, что Депай останется в Испании. Если брать ту же «Севилью», то она вряд ли заинтересует футболиста по причине неудачных результатов в этом сезоне.

В Sport.es пишут, что окружение игрока ищет варианты именно в Англии. В таком случае «Ньюкаслу» придется соревноваться с «Челси», «Арсеналом» и «Ман Юнайтед». В этом же источнике пишут об интересе вышеперечисленных клубов.

В любом случае, все будет зависеть от того, как Депай выступит на чемпионате мира, так как в «Барселоне» он себя не проявил из-за травм и малого количества игрового времени. Но сразу стоит сказать, что в «Арсенале» и «Челси» игроку будет сложно выиграть борьбу за место в основе. В МЮ больше шансов, а еще вероятнее заиграть в «Ньюкасле», который сейчас на подъеме.

Наш прогноз: «Ньюкасл» или МЮ.

Мойзе Кин

Нападающий, 22 года, «Эвертон»

Форвард уже второй год подряд выступает за «Юве» на правах аренды. Фабрицио Романо сообщил в Twitter, что «бьянконери» созрели выкупить игрока у «Эвертона», которому сейчас принадлежит его контракт.

Мойзе Кин globallookpress.com

На Transfermarkt в профиле игрока появилась отметка о будущем переходе в «Ювентус» за 30 млн евро. Таким образом, туринцы заплатят за Мойзе Кина на 10 млн больше его номинальной стоимости.

Если уже на Transfermarkt есть информация о будущем трансфере, то судя всему стороны действительно предварительно договорились о переходе.

Наш прогноз: Вряд ли что-то изменится, клубы подпишут сделку официально в январе.

Мауро Икарди

Нападающий, 29 лет, ПСЖ

Арендованный у ПСЖ Икарди может остаться в «Галатасарае» на постоянной основе, вот только проблема заключается в сумме трансфера, которую «парижане» запрашивают у турецкого клуба.

Мауро Икарди globallookpress.com

По данным Calciomercato, за Икарди ПСЖ хочет получить 30 млн евро. В «Галатасарае» считают сумму завышенной. Но как бы не похоже на то, что сделка провалена.

Наверняка стороны будут стремиться к договору. ПСЖ Икарди не нужен, а вот «Галатасарай» получает от этого выходу. В 6 матчах аргентинец забил 4 мяча и отдал 3 ассиста. По сути карьера Икарди постепенно реанимируется в Турции.

Наш прогноз: ПСЖ либо уступит, либо стороны договорятся на других условиях.