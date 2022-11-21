Поляризующая фигура. Любите его или ненавидьте, Бензема будет не хватать на ЧМ-2022

Фигура нападающего сборной Франции может вызывать разногласия, но лучший игрок мира 2022 года заслуживал того, чтобы в последний раз украсить собой величайшую футбольную сцену.

Мы знали, что его участие в первом матче Франции против Австралии под сомнением, но затем поздно вечером в субботу 19 ноября начали распространяться слухи, что весь турнир для него под вопросом.

Официальное подтверждение поступило после полуночи в Дохе.

«Карим Бензема снялся с чемпионата мира из-за травмы бедра», — говорится в заявлении, опубликованном в соцсетях. «Вся команда разделяет разочарование Карима и желает ему скорейшего выздоровления».

Кратко, но не слишком приятно. Уж точно не для Бензема. Или для сборной Франции, если уж на то пошло.

Печально известно, что Бензема не участвовал в триумфальной кампании чемпионата мира по футболу в России четыре года назад, поскольку его исключили в преддверии Евро-2016 из-за его причастности к скандалу с секс-видео Матье Вальбуэна.

Матье Вальбуэна и Карим Бензема globallookpress.com

Нельзя забывать о серьезности этого дела. Премьер-министр Франции в то время даже был вовлечен в ситуацию, которая быстро превратилась в общенациональные дебаты.

«Великий спортсмен должен быть безупречным», — сказал Мануэль Вальс. «Если это не так, ему не место в сборной Франции».

Итак, Бензема был исключен, пока шло судебное разбирательство.

В ноябре прошлого года он был признан виновным в заговоре с целью шантажа Вальбуэна, но к тому моменту его уже приветствовали обратно в состав национальной сборной, где он оказался одним из немногих светлых пятен в разочаровывающей кампании Евро-2020.

Он сохранил эту форму в сезоне 2021-22, вдохновляя один чудесный камбэк за другим, помогая «Мадриду» выиграть Лигу чемпионов.

После многих лет исполнения роли лучшего актера второго плана в тени Криштиану Роналду, Бензема стал бесспорной звездой команды.

Карим Бензема globallookpress.com

Было неизбежно, что он буквально займет центральное место на октябрьской церемонии вручения «Золотого мяча».

Садио Мане и Кевин Де Брюйне провели прекрасный сезон, но объявление о победе Бензема была формальностью. Он был на голову выше любого другого соперника.

«Был трудный период, когда меня не было во французской национальной команде, но я никогда не переставал усердно работать и не сдавался», — сказал он в тот вечер.

«Я действительно горжусь своим путешествием сюда. Это было непросто. Это было очень трудно. Я счастливы быть здесь сегодня впервые, я доволен своей работой и хочу продолжать».

Карим Бензема globallookpress.com

Он не скрывал, что Катар 2022 должен был стать заключительным актом того, что он считал вдохновляющей историей искупления.

«Есть еще вещи, которые я не выиграл», — сказал он ранее в этом году. «Я хочу выиграть чемпионат мира с Францией. Это цель, и у меня много уверенности и амбиций».

К несчастью для него, его тело предало его.

Бензема показал лучший футбол в своей карьере за последние 18 месяцев, но ему 34 года, и в этом сезоне у него были мелкие проблемы со здоровьем.

Были даже утверждения, что не восстановившийся до конца нападающий пропускал игры «Реала», чтобы обеспечить себе участие в чемпионате мира.

Анчелотти отверг эти утверждения как «глупые», указав, что игрок никоим образом не хотел прибыть на турнир не готовым до конца.

Как бы то ни было, Бензема был не в том состоянии, чтобы играть, и в конце концов он признал это сам, решив, что было бы неправильно продолжать уже проигранную битву, пока у Франции еще была возможность вызвать замену.

Карим Бензема globallookpress.com

«В своей жизни я никогда не сдаюсь, но сегодня вечером я должен думать о команде, как всегда, поэтому разум подсказывает мне оставить свое место тому, кто может помочь нашей команде провести отличный чемпионат мира», — написал он.

В конце концов, Дешам решил не вызывать другого нападающего. Они попытаются обойтись без него, как и четыре года назад.

Но нельзя отрицать, что отсутствие Бензема на ЧМ-2022, так же как и отсутствие Садио Мане, сильно огорчает. При этом , в отличие от сенегальца, он не является всеобщим любимцем. Даже помимо ситуации с Вальбуэна, он расстроил многих людей в прошлом.

При всей его бескорыстности на поле можно утверждать, что он остается трудным партнером по команде.

В конце концов, он в свое время заклеймил позором очень юного Винисиуса Жуниора за его плохой пас, а также было время, когда он говорил, что не может быть никакого сравнения между ним и Оливье Жиру, утверждая, что это было бы все равно, что сравнивать гоночный карт с болидом Формулы-1.

Конечно же, именно Жиру теперь займет место Бензема в атаке Франции на чемпионате мира, а нужно отметить, что ветеран в последнее время находится в отличной форме в «Милане».

Карим Бензема globallookpress.com

Однако, как говорится в коротком заявлении в Твиттере, отсутствие Бензема стало ударом для сборной Франции. Его уровень не подлежит сомнению. И, с чисто футбольной точки зрения, он заслужил еще раз украсить самую грандиозную футбольную сцену

Как заметил его партнер по мадридскому «Реалу» Родриго: «Лучшие [игроки] должны соревноваться в лучшем [турнире]. Тебя будет не хватать на чемпионате мира».

Любите его или ненавидьте его, но в этом нет никаких сомнений.