Первые матчи «Бундестим» и «Фурии рохи». За чем следить и на что ставить на ЧМ-2022 сегодня

Очередной дайджест в преддверии четвертого игрового дня чемпионата мира. 23 ноября нас ждут еще четыре матча, о которых и пойдет речь в этом анонсе.

Перед этим

Вторник начался с шокирующего поражения Аргентины от Саудовской Аравии. В первом тайме Лионель Месси реализовал пенальти, а еще три гола латиноамериканцев отменили из-за офсайда.

Казалось, все под контролем, но вскоре после перерыва саудовцы выдали лучшие пять минут в своей истории, забив два невероятных гола. Обалдевшая от такой наглости Аргентина в оставшееся время не создала ни одного серьезного момента. Без сомнений, это одна из главных сенсаций в истории чемпионатов мира.

Лионель Месси globallookpress.com

После этого на чемпионате мира была зафиксирована первая нулевая ничья — Дания и Тунис оставили болельщиков без забитых мячей.

А потом то же самое устроили Мексика и Польша. Хотя здесь был как минимум один шикарный момент для взятия ворот, но Роберт Левандовски не реализовал пенальти.

В заключительном матче игрового дня сначала тоже запахло сенсацией, когда счет открыла команда Австралии, но французы быстро пришли в себя и разгромили нахальных «соккеруз».

23 ноября

В среду игровой день откроют сборные Хорватии и Марокко. Вскоре после этого Германия встретится с Японией.

Вечером пройдут еще два матча. Сборная Испании проверит на прочность Коста-Рику, а Бельгия — Канаду.

В России все матчи будут доступны на телеканалах медиа-холдинга «Матч ТВ». Компания взяла на себя обязательство показать все 64 поединка этого мундиаля.

Весь календарь матчей группового этапа чемпионата мира доступен на LiveSport.Ru. Кроме того, сайт LiveCup.Run позволяет следить за поединками в режиме online.

13:00. Марокко — Хорватия

Казалось бы, не самая мощная афиша, однако если обратить внимание на некоторые нюансы, то станет ясно, что за этой игрой все же стоит последить.

Во-первых, сборная Хорватии — вице-чемпион мира. В последнее время было столько разных событий, что, возможно, кто-то уже и забыл, что четыре года назад команда Златко Далича дошла до финала на чемпионате мира в России, в котором уступила Франции.

Во-вторых, это один из последних матчей за сборную для хорватской легенды Луки Модрича. Обладатель Золотого мяча-2018 прекратит выступать за национальную команду после мундиаля в Катаре.

Лука Модрич globallookpress.com

Несмотря на то, что букмекеры ожидаемо отдают предпочтение Хорватии, можно не сомневаться, что представителя европейского континента ждет непростая игра.

Достаточно взглянуть на состав Марокко: голкипер — Яссин Буну из «Севильи», правый защитник — Ашраф Хакими из «ПСЖ», левый защитник — Нуссаир Мазрауи из «Баварии», левый вингер — Хаким Зиеш из «Челси», центрфорвард — Юссеф Эн-Несири из «Севильи».

К слову, эксперты LiveSport.Ru тоже считают, что ставки на исход в этом случае обойти стороной и взять самый банальной, но зачастую работающий вариант. Если что, специальный прогноз на матч между Хорватией и Марокко можно посмотреть здесь.

13:00. Марокко — Хорватия Прямая трансляция: Матч ТВ/Матч Футбол 1, LiveCup

Комментатор: Дмитрий Жичкин

Место встречи: «Эль-Байт», Эль-Хаур

16:00. Германия — Япония

В прошлом году сразу после не самого удачного чемпионата Европы немцы попрощались с эпохой Йоахима Лёва, который руководил командой с 2006 года. С тех пор сборную Германии возглавляет Ханс-Дитер Флик.

Под руководством нового тренера Бундестим лихо прошла квалификацию ЧМ-2022, выиграв девять матчей из десяти.

При Флике у Германии пока было лишь одно поражение — от Венгрии в Лиге наций. Но при этом стоит сказать, что в этом году немцы провели лишь один по-настоящему мощный матч — в середине июня четырехкратные чемпионы мира раздавили на своем поле Италию. Но в остальных играх «Немецкая машина» выглядела не так убедительно, как в отборе.

Ханс-Дитер Флик globallookpress.com

Германию уже по традиции называют одним из главных фаворитов мундиаля, не учитывая один серьезный нюанс. В распоряжении Флика нет ни одного топового центрфорвада. На этой позиции придется использовать или 18-летнего Юссуфа Мукоко, или Никласа Фюллькруга из «Вердера». Марко Ройс и Тимо Вернер не поехали в Катар из-за травм.

Кроме того, в матче с японцами не сыграет Лерой Сане, у которого есть проблемы с коленом.

Впрочем, букмекеры все равно уверены в победе Германии, но до разгрома, по их мнению, все-таки не дойдет.

А вот у экспертов LiveSport.Ru на этот раз довольно неожиданный прогноз — в матче будет меньше трех забитых мячей. Возможно, с этим согласятся, далеко не все, но надо не забывать, что на прошлой неделе Германия с трудом обыграла в товарищеском матче скромный Оман — всего лишь 1:0.

16:00. Германия — Япония Прямая трансляция: Матч ТВ/Матч Футбол 1, LiveCup

Комментатор: Роман Нагучев

Место встречи: «Халифа», Доха

19:00. Испания — Коста-Рика

Можно было бы сказать, что интрига в данном случае отсутствует, но после сенсационного успеха Саудовской Аравии, поставившей на колени Аргентину Лионеля Месси, лучше воздержаться от столь смелых заявлений.

К тому же, у испанцев, похоже, есть проблемы. За несколько дней до матча как минимум семь футболистов «Фурии рохи», среди которых оказался, например, Альваро Мората, простудились, прячась от катарской жары под кондиционером в своих номерах. Не факт, что Испания будет в оптимальном состоянии.

И да, Коста-Рика умеет удивлять. В 2014 году эта сборная дошла до четвертьфинала на чемпионате мира в Бразилии, выйдя из группы, где ее соперниками были Италия, Англия и Уругвай. И в 1/4 финала костариканцы проиграли Нидерландам только в серии пенальти.

Но букмекеры, похоже, не видят смысла вспоминать события восьмилетней давности. Они уверены — Испания легко обыграет Коста-Рику.

А вот эксперты LiveSport.Ru считают, что лучше поставить на голы, но не на «верх», а на «низ». Если что, прогноз здесь.

19:00. Испания — Коста-Рика Прямая трансляция: Матч ТВ/Матч Футбол 1, LiveCup

Комментатор: Дмитрий Шнякин

Место встречи: «Эль-Тумама», Доха

22:00. Бельгия — Канада

ЧМ-2022 справедливо называют последним шансом «золотого поколения» сборной Бельгии выиграть крупный турнир.

Но честно говоря, на этот раз бельгийцев сложно назвать одними из фаворитов. Эден Азар уже не тот, в чем он не так давно сам признался, Ромелу Лукаку приехал в Катар с травмой, Аксель Витсель тоже сдал, а оборону команды и вовсе можно назвать слабым звеном.

По сути, у Бельгии сейчас лишь два звездных игрока — Кевин Де Брюйне и Тибо Куртуа, усилий которых вряд ли будет достаточно хотя бы для выхода в полуфинал.

Кевин Де Брюйне globallookpress.com

И не исключено, что первыми проблемами бельгийцы столкнутся уже в матче с Канадой, в составе которой есть несколько очень интересных исполнителей. На фланге Альфонсо Дэвиса точно будет жарко.

Как и в случае с Германией, букмекеры считают, что фаворит, то есть в данном случае Бельгия, выиграет, но вряд ли с крупным счетом.

Между тем, эксперты LiveSport.Ru пришли к выводу, что канадцы тоже смогут забить. Прогноз на этот матч можно найти здесь. Опять-таки, просто посмотрите на состав Бельгии в обороне — мягко говоря, очень скромно для команды с чемпионскими амбициями. Кстати, на прошлой неделе Бельгия проиграла Египту (1:2), пусть и в товарищеском матче, но это все неспроста.

22:00. Бельгия — Канада Прямая трансляция: Матч ТВ/Матч Футбол 1, LiveCup

Комментатор: Олег Пирожков

Место встречи: «Ахмед бин Али», Эр-Райян

На сайте LiveSport.Ru можно почитать об основных фаворитах текущего мундиаля. В этом прогнозе редакция предложила свои варианты с возможными победителями турнира.

Также рекомендуем следить за появлением новых прогнозов на матчи ЧМ. Весь список доступен здесь. Тут вы можете отслеживать календарь и результаты матчей, а также турнирное расположение команд по группам.