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    Совершит ли Япония сенсацию против Германии?

    Германия — Япония. Прогноз (к. 2.10) и ставки на чемпионат мира по футболу 23 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Германия — Япония
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    Германия демонстрирует неубедительную форму
    Сборная Германии сыграет с командой Японии в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира. Матч пройдет 23 ноября, начало — в 16:00 мск. Германия — Япония: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Группа E 23 Ноября 2022 года
    Германия
  • Берлин
    •  Германия 16:00 Япония Япония
  • Токио
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    Германия

    Национальная команда Германии является одной из самых сильнейших в мире. На ее счету четыре победы в чемпионатах мира и трижды она выигрывала чемпионат Европы.

    Последний свой титул «Бундестим» брал в 2014 году, выиграв тогда мировое первенство, одолев в финале 1:0 Аргентину. А вот ЧМ-2018 выдался провальным, так как немцы не смогли выйти из группы.

    Коэффициенты матча Германия — Япония

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    Квалификацию к предстоящему ЧМ в Катаре команда преодолела без особых проблем, выиграв девять встреч из десяти при одном мировом исходе, забив 36 мячей, а пропустив всего четыре.

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    После этого Германия отыграла еще в Лиге наций, где финишировала на 3-м месте в своем квартете, выиграв всего один поединок из шести. В своей последней проведенной игре она обыграла Оман (1:0) в товарищеской встрече.

    Япония

    До последнего матча у Японии была беспроигрышная серия, которая состояла из пяти поединков без поражений. В ней была 3 победы и две ничьи, причем ни в одном случае команда не пропустила.

    В своем предыдущем поединке серия прервалась поражением от Канады на своем поле с результатом 1:2.

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  • 14/11/2022

    • Команда заняла второе место в своей квалификационной группе азиатского отбора на чемпионат мира, получив тем самым прямую путевку.

    Подопечные Хадзимэ Мориясу не дали соперникам ни единого шанса, одержав 8 побед в 8-ми матчах с общей разницей мячей 46-2.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом немцев, коэффициент на победу которых равен 1,50.

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    Успех японцев оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 4,33.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,10.

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    Германия — Япония: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 23.11.2022. Прогнозы на футбол. Совершит ли Япония сенсацию против Германии?
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