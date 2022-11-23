Сборная Германии сыграет с командой Японии в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира. Матч пройдет 23 ноября, начало — в 16:00 мск. Германия — Япония: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Германия

Национальная команда Германии является одной из самых сильнейших в мире. На ее счету четыре победы в чемпионатах мира и трижды она выигрывала чемпионат Европы.

Последний свой титул «Бундестим» брал в 2014 году, выиграв тогда мировое первенство, одолев в финале 1:0 Аргентину. А вот ЧМ-2018 выдался провальным, так как немцы не смогли выйти из группы.

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Квалификацию к предстоящему ЧМ в Катаре команда преодолела без особых проблем, выиграв девять встреч из десяти при одном мировом исходе, забив 36 мячей, а пропустив всего четыре.

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После этого Германия отыграла еще в Лиге наций, где финишировала на 3-м месте в своем квартете, выиграв всего один поединок из шести. В своей последней проведенной игре она обыграла Оман (1:0) в товарищеской встрече.

Япония

До последнего матча у Японии была беспроигрышная серия, которая состояла из пяти поединков без поражений. В ней была 3 победы и две ничьи, причем ни в одном случае команда не пропустила.

В своем предыдущем поединке серия прервалась поражением от Канады на своем поле с результатом 1:2.

Команда заняла второе место в своей квалификационной группе азиатского отбора на чемпионат мира, получив тем самым прямую путевку.

Подопечные Хадзимэ Мориясу не дали соперникам ни единого шанса, одержав 8 побед в 8-ми матчах с общей разницей мячей 46-2.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом немцев, коэффициент на победу которых равен 1,50.

Успех японцев оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 4,33.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,10.