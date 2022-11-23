Бельгия
«Золотое поколение» сборной Бельгии на последних четырех крупных турнирах всегда преодолело групповую стадию. А на прошлом чемпионате мира бельгийцы стали бронзовыми призерами.
В отборе к предстоящему турниру «красные дьяволы» выступили уверенно, набрав 20 очков в восьми поединках, не уступив ни разу, забив 25 голов при всего шести пропущенных.
Коэффициенты матча Бельгия — Канада
После этого бельгийцы играли в групповом этапе Лиги наций, где финишировали на второй строке в своем квартете вслед за Нидерландами, которым проиграли дважды, что не позволило команде выйти в полуфинал турнира.
В преддверии старта на мундиале сборная Бельгии провела товарищескую игру, уступив в ней Египту со счетом 1:2. Напомним, что лучший бомбардир, Ромелу Лукаку, пропустит как минимум первые два тура ЧМ.
Канада
Сборная Канады до этого всего один раз в своей истории выступала на чемпионате мира. Случилось это в далеком 1986 году. И тогда она заняла последнее место в группе, ни забив ни одного гола и ни набрав ни одного очка.
В отборочном цикле предстоящего мирового форума канадцы заняли первое место. Они провели 14 матчей, одержали восемь победы, четыре раза сыграли вничью и дважды уступили.
После завершения квалификации на ЧМ «кленовые листья» провели четыре товарищеских матча, из которых отметим поражение от Уругвая 0:2 в сентября и недавнюю победу над Японией 2:1.
Отметим, что у канадцев подобрался неплохой состав. Их ключевые футболисты выступают в европейских чемпионатах. К примеру, Альфонсо Дейвис защищает цвета «Баварии», а Джонатан Дэвид играет за «Лилль».
Ранее между собой эти сборные не встречались. Данный поединок станет дебютным в их противостоянии.
Прогноз и ставка на Бельгия — Канада
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Бельгии предлагают — 1.51.
На викторию Канады дают — 6.60, ничья оценена — в 4.50.
Бельгийская сборная не впечатляет результатами в последних матчах и зачастую пропускает, а канадцы в свою очередь обладают неплохим подбором футболистов, так что хотя бы на гол вполне должны наиграть.