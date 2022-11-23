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    Забьют ли канадцы свой первый гол на мундиалях?

    Бельгия — Канада. Прогноз, ставка (к. 1.88) на футбол, чемпионата мира, 23 ноября 2022 года

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    Альфонсо Дейвис
    23 ноября в городе Эр-Райян на стадионе «Ахмед бин Али» национальная команда Бельгии сыграет со сборной Канады в первом туре группового этапа. Начало — в 22:00 по мск. Бельгия — Канада: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Группа F 23 Ноября 2022 года
    Бельгия
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    •  Бельгия 22:00 Канада Канада
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    Бельгия

    «Золотое поколение» сборной Бельгии на последних четырех крупных турнирах всегда преодолело групповую стадию. А на прошлом чемпионате мира бельгийцы стали бронзовыми призерами.

    В отборе к предстоящему турниру «красные дьяволы» выступили уверенно, набрав 20 очков в восьми поединках, не уступив ни разу, забив 25 голов при всего шести пропущенных.

    Коэффициенты матча Бельгия — Канада

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    После этого бельгийцы играли в групповом этапе Лиги наций, где финишировали на второй строке в своем квартете вслед за Нидерландами, которым проиграли дважды, что не позволило команде выйти в полуфинал турнира.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    В преддверии старта на мундиале сборная Бельгии провела товарищескую игру, уступив в ней Египту со счетом 1:2. Напомним, что лучший бомбардир, Ромелу Лукаку, пропустит как минимум первые два тура ЧМ.

    Канада

    Сборная Канады до этого всего один раз в своей истории выступала на чемпионате мира. Случилось это в далеком 1986 году. И тогда она заняла последнее место в группе, ни забив ни одного гола и ни набрав ни одного очка.

    В отборочном цикле предстоящего мирового форума канадцы заняли первое место. Они провели 14 матчей, одержали восемь победы, четыре раза сыграли вничью и дважды уступили.

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    • После завершения квалификации на ЧМ «кленовые листья» провели четыре товарищеских матча, из которых отметим поражение от Уругвая 0:2 в сентября и недавнюю победу над Японией 2:1.

    Отметим, что у канадцев подобрался неплохой состав. Их ключевые футболисты выступают в европейских чемпионатах. К примеру, Альфонсо Дейвис защищает цвета «Баварии», а Джонатан Дэвид играет за «Лилль».

    Ранее между собой эти сборные не встречались. Данный поединок станет дебютным в их противостоянии.

    Прогноз и ставка на Бельгия — Канада

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Бельгии предлагают — 1.51.

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    На викторию Канады дают — 6.60, ничья оценена — в 4.50.

    Бельгийская сборная не впечатляет результатами в последних матчах и зачастую пропускает, а канадцы в свою очередь обладают неплохим подбором футболистов, так что хотя бы на гол вполне должны наиграть.

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    Бельгия — Канада: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 23.11.2022. Прогнозы на футбол. Забьют ли канадцы свой первый гол на мундиалях?
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