Испания
Подопечные Луиса Энрике попали на ЧМ напрямую, выиграв группу В с отрывом в 4 очка от шведов. Последним достижением команды стал выход в плей-офф Лиги наций.
Несмотря на поражение от Швейцарии (1:2) все задачи в ЛН Испания решила. Она выиграла вторую группу Лиги А. Для этого ей понадобилась победа над Португалией (1:0). Именно этот исход решил исход.
Коэффициенты матча Испания — Коста-Рика
Испания стала немногословной. Чаще всего она обходится минимумом голов. К примеру, она забила не больше двух голов в трех из пяти поединков.
Одно из двух исключений было в прошлом поединке, в котором «Фурия Роха» разгромила на выезде Иорданию с результатом 3:1.
Коста-Рика
Костариканцы традиционно сильны, и высоко котируются в североамериканской зоне. Более того, им удалось квалифицироваться на мундиаль.
Коста-Рика сумела в решающем матче добыть победу. Жертвой стали новозеландцы (1:0).
Чемпионат мира в Катаре станет для сборной Коста-Рики третьим подряд и шестым в истории. Самое памятное ее выступление было в 2014 году, когда они вышли в четвертьфинал.
Коллектив не знает поражений пять последних поединков во всех турнирах, включая товарищеские встречи при четырех победах и одной ничьей.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом испанцев, коэффициент на победу которых равен 1,17.
Успех костариканцев оценивается в 21,00, тогда как ничья — в 6,50.
Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,10.