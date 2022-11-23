ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Нет дискриминации»Дневник ЧМ-2022. Бунтари-англичане, трагедия иранского вратаря и исторический гол Бэйла Ждем появление Лионеля МессиФавориты идут в бой. За чем следить и на что ставить на ЧМ-2022 сегодня Карим БенземаПоляризующая фигура. Любите его или ненавидьте, Бензема будет не хватать на ЧМ-2022
  • 00:00
    • Гол Бейла спас Уэльс от поражения в матче с США на ЧМ-2022
  • 21:00
    • Сборная Нидерландов вырвала победу у Сенегала в матче ЧМ-2022
    Все новости спорта

    Ощутит ли Испания проблемы с Коста-Рикой?

    Испания — Коста-Рика. Прогноз (к. 2.10) и ставки на чемпионат мира по футболу 23 ноября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2022 Прогнозы на сборную Германии Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на сборную Коста-Рики Календарь ЧМ-2022 по футболу
    Прогноз и ставки на Испания — Коста-Рика
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Испания не отличается высокой результативностью
    Сборная Испании сыграет с командой Коста-Рики в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира. Матч пройдет 23 ноября, начало — в 19:00 мск. Испания — Коста-Рика: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. ЧМ-2022. Группа E 23 Ноября 2022 года
    Испания
  • Мадрид
    •  Испания 19:00 Коста-Рика Коста-Рика
  • Сан-Хосе
    •

    Испания

    Подопечные Луиса Энрике попали на ЧМ напрямую, выиграв группу В с отрывом в 4 очка от шведов. Последним достижением команды стал выход в плей-офф Лиги наций.

    Несмотря на поражение от Швейцарии (1:2) все задачи в ЛН Испания решила. Она выиграла вторую группу Лиги А. Для этого ей понадобилась победа над Португалией (1:0). Именно этот исход решил исход.

    Коэффициенты матча Испания — Коста-Рика

    1X2Новым игрокам
  • 1.167.3022.00Фрибет$40
    •

    Испания стала немногословной. Чаще всего она обходится минимумом голов. К примеру, она забила не больше двух голов в трех из пяти поединков.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Одно из двух исключений было в прошлом поединке, в котором «Фурия Роха» разгромила на выезде Иорданию с результатом 3:1.

    Коста-Рика

    Костариканцы традиционно сильны, и высоко котируются в североамериканской зоне. Более того, им удалось квалифицироваться на мундиаль.

    Коста-Рика сумела в решающем матче добыть победу. Жертвой стали новозеландцы (1:0).

  • Праздник начинается скандалом? На что ставить на ЧМ-2022 сегодня
  • Весь чемпионат мира за две минуты: календарь и таблицы, расписание и результаты матчей, трансляции и прогнозы 20 ноября 2022 года
  • 20/11/2022

    • Чемпионат мира в Катаре станет для сборной Коста-Рики третьим подряд и шестым в истории. Самое памятное ее выступление было в 2014 году, когда они вышли в четвертьфинал.

    Коллектив не знает поражений пять последних поединков во всех турнирах, включая товарищеские встречи при четырех победах и одной ничьей.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом испанцев, коэффициент на победу которых равен 1,17.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Успех костариканцев оценивается в 21,00, тогда как ничья — в 6,50.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,10.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.36
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс — Юта Джаз
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:30
    •  3.46
  • Прогноз на матч Аргентина — Саудовская Аравия
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Урал — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Дания — Тунис
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.76
  • Прогноз на матч Химки — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Мексика — Польша
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Северсталь — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Сочи — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Торпедо — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Зенит — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Франция — Австралия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.11
  • Экспресс дня 22 ноября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 06:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Испания — Коста-Рика: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 23.11.2022. Прогнозы на футбол. Ощутит ли Испания проблемы с Коста-Рикой?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры