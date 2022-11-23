Сборная Испании сыграет с командой Коста-Рики в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира. Матч пройдет 23 ноября, начало — в 19:00 мск. Испания — Коста-Рика: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Испания

Подопечные Луиса Энрике попали на ЧМ напрямую, выиграв группу В с отрывом в 4 очка от шведов. Последним достижением команды стал выход в плей-офф Лиги наций.

Несмотря на поражение от Швейцарии (1:2) все задачи в ЛН Испания решила. Она выиграла вторую группу Лиги А. Для этого ей понадобилась победа над Португалией (1:0). Именно этот исход решил исход.

Коэффициенты матча Испания — Коста-Рика 1X2Новым игрокам 1.167.3022.00Фрибет$40

Испания стала немногословной. Чаще всего она обходится минимумом голов. К примеру, она забила не больше двух голов в трех из пяти поединков.

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Одно из двух исключений было в прошлом поединке, в котором «Фурия Роха» разгромила на выезде Иорданию с результатом 3:1.

Коста-Рика

Костариканцы традиционно сильны, и высоко котируются в североамериканской зоне. Более того, им удалось квалифицироваться на мундиаль.

Коста-Рика сумела в решающем матче добыть победу. Жертвой стали новозеландцы (1:0).

Чемпионат мира в Катаре станет для сборной Коста-Рики третьим подряд и шестым в истории. Самое памятное ее выступление было в 2014 году, когда они вышли в четвертьфинал.

Коллектив не знает поражений пять последних поединков во всех турнирах, включая товарищеские встречи при четырех победах и одной ничьей.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом испанцев, коэффициент на победу которых равен 1,17.

Успех костариканцев оценивается в 21,00, тогда как ничья — в 6,50.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,10.