Праздник начинается скандалом? На что ставить на ЧМ-2022 сегодня

20 ноября
Главным событием 20 ноября, безусловно, станет старт чемпионата мира по футболу, который предваряет красочная церемония открытия турнира.
Мероприятие начнётся в 18:00 мск на стадионе «Эль-Байт», за час до матча между сборными Катара и Эквадора. Событие в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
Впрочем, кое-где торжества уже начались. В центре Дохи вечером 19 ноября стартовал фестиваль болельщиков ЧМ-2022, который будет работать до дня финала — 18 декабря. Фанаты смогут смотреть матчи мундиаля на экранах, слушать выступления известных певцов и встречаться с легендами футбола.
Отметим, что «Матч ТВ» покажет в России все 64 матча мундиаля. Все игры будут транслироваться в федеральном эфире, на тематических каналах и цифровых платформах.
Что касается других стран ближнего зарубежья, то в Армении мундиаль покажет Первый канал Армении, в Азербайджане — ОТВ Азербайджана, Беларусь будет смотреть трансляции российского «Матч ТВ» по спутниковым подпискам и стриминговым сервисам.
ЧМ-2022 в Грузии покажет Общественное вещание Грузии, в Казахстане мундиаль будут транслировать Qazaqstan и Qazsport, в Кыргызстане — НТРК Кыргызстана, а в Узбекистане НТРК Узбекистана.
Украинцы смогут смотреть чемпионат мира в трансляциях Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Следить в интернете можно на LiveCup.Run.
19:00. Катар — Эквадор
Хозяева турнира открывают чемпионат мира матчем со сборной Эквадора. Кроме них в группе А выступают также команды Сенегала и Нидерландов, и изначально планировалось, что турнира стартует 21 ноября и в этот день будут сыграны матчи групп А и Б.
Однако, получалось довольно неловко — матч с участием Катара был в расписании игрового дня лишь третьим, а ведь по традиции, после красочной церемонии, чемпионат мира открывается встречей с участием либо сборной-хозяйки, либо действующего победителя.
Хозяев турнира в итоге решили уважить и матч был вынесен отдельно, запуская мундиаль на день раньше. На этом, впрочем, злоключения сборной Катара не завершились.
За пару дней до старта ЧМ-2022 политический аналитик и региональный руководитель Британского центра ближневосточных исследований Амджад Таха сообщил в соцсетях, что Катар подкупил восемь игроков сборной Эквадора, заплатив 7,4 млн долларов, чтобы их сборная проиграла со счетом 0:1, пропустив во втором тайме.
Разумеется, главный тренер сборной Катара Феликс Санчес Бас назвал эти слухи «дезинформацией», а Интернет — «опасным инструментом», но все же мы предлагаем держать эту информацию в уме, когда вы будете изучать наш прогноз на матч Катар — Эквадор.
Тем не менее,
19:00. Катар — Эквадор
- Прямая трансляция: Матч ТВ, Матч Премьер, Матч Футбол 1, Live
- Комментатор: Роман Трушечкин, Дмитрий Шнякин
Кроме того, рекомендуем изучить наш прогноз на победителя чемпионата мира-2022. Статистика пророчит, что успех на мундиале в Катаре ждет южноамериканские сборные — Бразилию или Аргентину. Почему не взять сделать ставку на оба варианта сразу?
Прогнозы на все матчи ЧМ-2022 и экспрессы будут доступны тут, календарь, результаты и турнирные таблицы — здесь.
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