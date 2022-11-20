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    Праздник начинается скандалом? На что ставить на ЧМ-2022 сегодня

    Весь чемпионат мира за две минуты: календарь и таблицы, расписание и результаты матчей, трансляции и прогнозы 20 ноября 2022 года

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    ЧМ-2022 стартует 20 ноябряПраздник начинается скандалом? На что ставить на ЧМ-2022 сегодня Сборная ГаныВ ожидании ЧМ-2022. «Черные звезды» Криштиану РоналдуВ ожидании ЧМ-2022. Последний мундиаль Роналду?
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    ЧМ-2022 стартует 20 ноября
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    ЧМ-2022 стартует 20 ноября
    Каждый вечер во время ЧМ-2022 LiveSport.Ru выходит с дайджестом главных событий предстоящего игрового дня. Всего две минуты на то, чтобы не пропустить ничего главного и не забивать себе голову лишней информацией.

    20 ноября

    Главным событием 20 ноября, безусловно, станет старт чемпионата мира по футболу, который предваряет красочная церемония открытия турнира.

    Мероприятие начнётся в 18:00 мск на стадионе «Эль-Байт», за час до матча между сборными Катара и Эквадора. Событие в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

    Впрочем, кое-где торжества уже начались. В центре Дохи вечером 19 ноября стартовал фестиваль болельщиков ЧМ-2022, который будет работать до дня финала — 18 декабря. Фанаты смогут смотреть матчи мундиаля на экранах, слушать выступления известных певцов и встречаться с легендами футбола.

    Фестиваль фанатов
    fifa.com

    Отметим, что «Матч ТВ» покажет в России все 64 матча мундиаля. Все игры будут транслироваться в федеральном эфире, на тематических каналах и цифровых платформах.

  • Дмитрий Рыжков
  • Зам генпродюсера «‎Матч ТВ»
  • Чемпионат мира по футболу — это большое событие, поэтому мы планируем показать максимальное количество игр на федеральном канале «Матч ТВ». Исключением станет лишь третий тур группового. этапа, когда матчи начинаются параллельно — восемь игр этого тура покажем также на общедоступном канале «Матч! Страна». Все матчи чемпионата мира в прямом эфире мы покажем и на канале «Матч! Футбол 1» , который распространяется по подписке — трансляцию там будем начинать за час до стартового свистка, чтобы истинные болельщики могли почувствовать атмосферу чемпионата и увидеть красоты Катара. Также задействуем и канал «Матч Премьер» — самые интересные матчи мундиаля покажем там в режиме live — эксперты и аналитики придут в нашу студию и будут мгновенно разбирать игровые эпизоды‎.

    • Что касается других стран ближнего зарубежья, то в Армении мундиаль покажет Первый канал Армении, в АзербайджанеОТВ Азербайджана, Беларусь будет смотреть трансляции российского «Матч ТВ» по спутниковым подпискам и стриминговым сервисам.

    ЧМ-2022 в Грузии покажет Общественное вещание Грузии, в Казахстане мундиаль будут транслировать Qazaqstan и Qazsport, в КыргызстанеНТРК Кыргызстана, а в Узбекистане НТРК Узбекистана.

    Украинцы смогут смотреть чемпионат мира в трансляциях Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Следить в интернете можно на LiveCup.Run.

    19:00. Катар — Эквадор

    Хозяева турнира открывают чемпионат мира матчем со сборной Эквадора. Кроме них в группе А выступают также команды Сенегала и Нидерландов, и изначально планировалось, что турнира стартует 21 ноября и в этот день будут сыграны матчи групп А и Б.

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    • Однако, получалось довольно неловко — матч с участием Катара был в расписании игрового дня лишь третьим, а ведь по традиции, после красочной церемонии, чемпионат мира открывается встречей с участием либо сборной-хозяйки, либо действующего победителя.

    Хозяев турнира в итоге решили уважить и матч был вынесен отдельно, запуская мундиаль на день раньше. На этом, впрочем, злоключения сборной Катара не завершились.

    Феликс Санчес Бас

    За пару дней до старта ЧМ-2022 политический аналитик и региональный руководитель Британского центра ближневосточных исследований Амджад Таха сообщил в соцсетях, что Катар подкупил восемь игроков сборной Эквадора, заплатив 7,4 млн долларов, чтобы их сборная проиграла со счетом 0:1, пропустив во втором тайме.

    Разумеется, главный тренер сборной Катара Феликс Санчес Бас назвал эти слухи «дезинформацией», а Интернет — «опасным инструментом», но все же мы предлагаем держать эту информацию в уме, когда вы будете изучать наш прогноз на матч Катар — Эквадор.

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    • Эксперты LiveSport.ru не верят, что катарцы сумеют выиграть в матче открытия турнира, несмотря на то, что об арабской сборной положительно отзывается наставник «Барселоны» Хави, и предлагают поставить с неплохим коэффициентом на ничью, которая может быть, а может и не быть результативной.

    Тем не менее, любители рискнуть, могут поставить на минимальную победу Катара и в случает успеха наслаждаться не только выигрышем, но и наблюдением за развернувшимся скандалом. Главное, запастись попкорном.

    19:00. Катар — Эквадор
    • Прямая трансляция: Матч ТВ, Матч Премьер, Матч Футбол 1, Live
    • Комментатор: Роман Трушечкин, Дмитрий Шнякин

    Кроме того, рекомендуем изучить наш прогноз на победителя чемпионата мира-2022. Статистика пророчит, что успех на мундиале в Катаре ждет южноамериканские сборные — Бразилию или Аргентину. Почему не взять сделать ставку на оба варианта сразу?

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    Прогнозы на все матчи ЧМ-2022 и экспрессы будут доступны тут, календарь, результаты и турнирные таблицы — здесь.

    Теперь вы в курсе. Поделитесь ссылкой с друзьями и родными, будет что обсудить.

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