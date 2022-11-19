Тренер Катара о слухах про подкуп сборной Эквадора: Интернет — очень опасный инструмент

Главный тренер сборной Катараотреагировал на слухи о подкупе игроков

Ранее политический аналитик и региональный руководитель Британского центра ближневосточных исследований Амджад Таха сообщил, что Катар подкупил восеми игроков сборной Эквадора, чтобы их сборная проиграла со счетом 0:1 в матче открытия ЧМ-2022.

«Сейчас много дезинформации. Интернет — удобный инструмент, но также и очень опасный, я считаю.

Мы готовились, тренировались на протяжении многих лет. Мы едины, сильны и сплочены, никто не сумеет дестабилизировать обстановку с помощью критики. Так что нас это все не задело.

Мы очень взволнованы, мотивированы и счастливы, что играем на нашем первом чемпионате мира. Мы сосредоточены на том, как подготовиться к игре, контролировать свои эмоции, и мы не принимаем во внимание ничего другого.

Лучшее, что может сейчас сделать команда или отдельные футболисты — сохранять спокойствие, избегать всяких слухов и шума вокруг себя.

Конечно, нам не нравится, что люди критикуют нашу страну. Но, если говорить исключительно с футбольной точки зрения, подготовка к ЧМ-2022 проведена отлично», — сказал Бас ESPN.