подкупил игроков, чтобы их сборная проиграла в матче открытия ЧМ-2022, сообщил , журналист, политический аналитик и региональный руководитель Британского центра ближневосточных исследований.

«Катар подкупил восемь эквадорских игроков на 7,4 млн долларов, чтобы они проиграли матч (0:1, гол во 2-м тайме). Пять инсайдеров из Катара и Эквадора подтвердили это.

Мы надеемся, что это ложь. Рассчитываем, что распространение этой информации повлияет на результат. Мир должен противостоять коррупции в ФИФА», — написал Таха в соцсетях.

Напомним, чемпионат мира-2022 стартует 20 ноября. В этот день состоится матч открытия турнира, в котором встретятся сборные Катара и Эквадора. Начало игры — в 19.00 (мск).

Встреча пройдет на стадионе «Аль-Байт», который вмещает 60 тысяч зрителей и был построен специально к чемпионату мира.

Катар и Эквадор играют в группе А вместе с такими сборными, как Нидерланды и Сенегал.