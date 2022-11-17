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    Источник: Катар подкупил 8 игроков сборной Эквадора, чтобы выиграть матч открытия ЧМ-2022

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    Катар подкупил игроков сборной Эквадора, чтобы их сборная проиграла в матче открытия ЧМ-2022, сообщил Амджад Таха, журналист, политический аналитик и региональный руководитель Британского центра ближневосточных исследований.

    Сборная Эквадора
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    Сборная Эквадора

    «Катар подкупил восемь эквадорских игроков на 7,4 млн долларов, чтобы они проиграли матч (0:1, гол во 2-м тайме). Пять инсайдеров из Катара и Эквадора подтвердили это.

    Мы надеемся, что это ложь. Рассчитываем, что распространение этой информации повлияет на результат. Мир должен противостоять коррупции в ФИФА», — написал Таха в соцсетях.

    Напомним, чемпионат мира-2022 стартует 20 ноября. В этот день состоится матч открытия турнира, в котором встретятся сборные Катара и Эквадора. Начало игры — в 19.00 (мск).

    Встреча пройдет на стадионе «Аль-Байт», который вмещает 60 тысяч зрителей и был построен специально к чемпионату мира.

    Катар и Эквадор играют в группе А вместе с такими сборными, как Нидерланды и Сенегал.

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