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    Катар выиграет у Эквадора со счетом 1:0?

    Катар — Эквадор. Прогноз (к. 3.22) и ставки на чемпионат мира по футболу 20 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Катар — Эквадор
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    Сборная Катара провела в 2022 году 13 матчей, в которых потерпела лишь два поражения
    Сборная Катара сыграет с командой Эквадора в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира. Матч пройдет 20 ноября, начало — в 19:00 мск. Катар — Эквадор: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Группа A 20 Ноября 2022 года
    Катар
  • Доха
    •  Катар 19:00 Эквадор Эквадор
  • Кито
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    Катар

    Незадолго до старта чемпионата мира сборная Катара оказалась в эпицентре скандала.

    Амджад Таха, журналист, политический аналитик и региональный руководитель Британского центра ближневосточных исследований поделился сенсационной информацией: Катар подкупил 8 игроков сборной Эквадора на 7,4 млн долларов, чтобы они проиграли в матче открытия ЧМ-2022 .

    Коэффициенты матча Катар — Эквадор

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    Таха даже назвал точный счет — 1:0 в пользу катарцев. А единственный гол будет забит во втором тайме. И якобы эту информацию ему подтвердили пять инсайдеров и Катара и Эквадора.

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    Вброс это или правда, известно только Тахе. Но теперь даже интересно, сколько найдется желающих поставить на победу Катара со счетом 1:0.

    Пару слов о составе Катара. Большинство игроков представляют на клубном уровне местный «Аль-Садд», главным тренером которого с 2019 по 2021 год был Хави Эрнандес. Остальные тоже выступают за катарские команды.

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    • Только в этом году сборная Катара, которую возглавляет испанец Феликс Санчем Бас, провела 13 товарищеских матчей, в которых потерпела лишь два поражения.

    В рамках долгосрочной подготовки к домашнему ЧМ Катар участвовал в Кубке Америки-2019 и в Золотом Кубка КОНКАКАФ в 2021 году. Также стоит отметить, что в 2019 году Катар стал победителем Кубка Азии, выиграв в финале у Японии, а в четвертьфинале — у Южной Кореи.

    Эквадор

    Сборная Эквадора тем временем успешно прошла квалификацию на чемпионат мира, заняв четвертое место в южноамериканской отборочной группе.

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    • Несмотря на это, эквадорцы могли «пролететь» мимо мундиаля. Чилийская федерация футбола в мае обратилась в ФИФА с требованием исключить Эквадор из состава участников ЧМ-2022, утверждая, что защитник Байрон Кастильо — колумбиец, использовавший поддельные документы.

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    • В итоге чилийцы так и не добились своего, но примечательно, что Кастильо не попал в окончательный состав сборной Эквадора. Как говорится, от греха подальше. История действительно очень мутная.

    В этом году Эквадор провел десять матчей. А теперь внимание — в семи случаях была зафиксирована ничья (четыре раза 0:0 и трижды — 1:1). И на этом отрезке эквадорцы ни разу не забивали больше одного мяча. Как-то так.

    Прогноз и ставка

    На Катар в этом матче можно поставить за 3.36, ничью букмекеры предлагают за 3.22, а победу Эквадора — за 2.53.

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    Вариант со ставкой на победу Катара со счетом 1:0 выглядит заманчиво, но есть подозрение, что все-таки будет другой результат — нулевая ничья. Ну или результативная ничья.

    Ставка — ничья за 3.22.

    На результативную ничью можно поставить за 4.70.

    Ну а победу Катара со счетом 1:0 предлагают за 6.90 Но мы склоняемся к тому, что команды будут играть чересчур осторожно и в итоге первый матч ЧМ-2022 завершится вничью.

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    Катар — Эквадор: прогноз, ставка (3.22), статистика, коэффициенты матча 20.11.2022. Прогнозы на футбол. Катар выиграет у Эквадора со счетом 1:0?
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