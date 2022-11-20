Сборная Катара сыграет с командой Эквадора в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира. Матч пройдет 20 ноября, начало — в 19:00 мск. Катар — Эквадор: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Катар

Незадолго до старта чемпионата мира сборная Катара оказалась в эпицентре скандала.

Амджад Таха, журналист, политический аналитик и региональный руководитель Британского центра ближневосточных исследований поделился сенсационной информацией: Катар подкупил 8 игроков сборной Эквадора на 7,4 млн долларов, чтобы они проиграли в матче открытия ЧМ-2022 .

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Таха даже назвал точный счет — 1:0 в пользу катарцев. А единственный гол будет забит во втором тайме. И якобы эту информацию ему подтвердили пять инсайдеров и Катара и Эквадора.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Вброс это или правда, известно только Тахе. Но теперь даже интересно, сколько найдется желающих поставить на победу Катара со счетом 1:0.

Пару слов о составе Катара. Большинство игроков представляют на клубном уровне местный «Аль-Садд», главным тренером которого с 2019 по 2021 год был Хави Эрнандес. Остальные тоже выступают за катарские команды.

Только в этом году сборная Катара, которую возглавляет испанец Феликс Санчем Бас, провела 13 товарищеских матчей, в которых потерпела лишь два поражения.

В рамках долгосрочной подготовки к домашнему ЧМ Катар участвовал в Кубке Америки-2019 и в Золотом Кубка КОНКАКАФ в 2021 году. Также стоит отметить, что в 2019 году Катар стал победителем Кубка Азии, выиграв в финале у Японии, а в четвертьфинале — у Южной Кореи.

Эквадор

Сборная Эквадора тем временем успешно прошла квалификацию на чемпионат мира, заняв четвертое место в южноамериканской отборочной группе.

Несмотря на это, эквадорцы могли «пролететь» мимо мундиаля. Чилийская федерация футбола в мае обратилась в ФИФА с требованием исключить Эквадор из состава участников ЧМ-2022, утверждая, что защитник Байрон Кастильо — колумбиец, использовавший поддельные документы.

В итоге чилийцы так и не добились своего, но примечательно, что Кастильо не попал в окончательный состав сборной Эквадора. Как говорится, от греха подальше. История действительно очень мутная.

В этом году Эквадор провел десять матчей. А теперь внимание — в семи случаях была зафиксирована ничья (четыре раза 0:0 и трижды — 1:1). И на этом отрезке эквадорцы ни разу не забивали больше одного мяча. Как-то так.

Прогноз и ставка

На Катар в этом матче можно поставить за 3.36, ничью букмекеры предлагают за 3.22, а победу Эквадора — за 2.53.

Вариант со ставкой на победу Катара со счетом 1:0 выглядит заманчиво, но есть подозрение, что все-таки будет другой результат — нулевая ничья. Ну или результативная ничья.

Ставка — ничья за 3.22.

На результативную ничью можно поставить за 4.70.

Ну а победу Катара со счетом 1:0 предлагают за 6.90 Но мы склоняемся к тому, что команды будут играть чересчур осторожно и в итоге первый матч ЧМ-2022 завершится вничью.