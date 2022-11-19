Очередной раунд звездной дуэли. Сцена ЧМ-2022 готова принять Месси и Роналду

Это и не «смена караула». Конечно, у них есть очевидные наследники, но из двух очевидных наследников —— один будет смотреть Катар-2022 по телевизору, потому что Норвегия не прошла квалификацию.

В то время как другой окружен в сборной Франции таким большим количеством талантов, которые уже являются чемпионами мира, что трудно представить, чтобы он выделялся и была необходимость в том, чтобы он тащил их так, как Криштиану и Лео регулярно делали это для клуба и сборной.

(О Холланне: один приятный побочный эффект турнира 2026 года в США, Мексике и Канаде, который увеличен на 50% и включает 48 команд, означает, что суперзвезды с куда меньшей вероятностью пропустят его.)

Проще говоря, Месси и Роналду — это двое лучших из тех, кто когда-либо соревновался в любом виде спорта, выжимая последние унции коварства, мужества и гениальности из своих утомленных битвами тел, прежде чем Отец Время отправит последние песчинки в песочные часы.

18 декабря на стадионе «Лусаил» в Дохе состоится финал чемпионата мира. Оба стремятся быть там, потому что, когда в июле 2026 года начнется следующий, Роналду будет 41 год, а Месси — 39.

Хотя они сделаны из более твердого материала чем остальные, и определение невозможного звучит для таких людей, как они не как «невозможно», а скорее как «еще не достигнуто», остальные из нас живут в реальном мире, в котором действуют законы физики и природы.

Криштиану Роналду на мурале в Катаре globallookpress.com

Действительно, в этом заключается жестокость этого вида спорта. Давняя (и ребяческая) мантра о том, что вы можете быть среди Лучших На Все Времена только в том случае, если вы выиграли чемпионат мира, — идея, которая преследовала таких легенд, как Чарльз Баркли и Тед Уильямс, — становится особенно глупой в этом виде спорта.

Ваша команда определяется происхождением и родословной: вы не можете присоединиться к сопернику в конце своей карьеры.

Успех или неудача определяются всего за семь игр, и вы получаете свой шанс только каждые четыре года, что означает, что большинство простых смертных получают только пару кусочков этого крошечного плода.

(Роналду и Месси, конечно, не попадают в эту категорию: для обоих это будет пятый чемпионат мира, который станет их совместным рекордом.)

В этом есть изъян. Большую часть последних 15 лет или около того мы думали о них как о Номере 1 и Номере 1А, которые путешествуют параллельно во времени и пространстве, переопределяя спорт и бизнес по мере своего продвижения. Однако на этот раз они прибывают в Доху из совершенно разных мест.

Месси, который два года назад покинул «Барселону» (после 21 сезона в клубе), чтобы присоединиться к «Пари Сен-Жермен», сейчас показывает один из лучших футболов, в которые он играл с тех пор, как ему исполнилось 30 лет.

После трудного первого сезона в «Городе огней» он вернулся хорошо отдохнувшим прошлым летом и блистал в звездной атаке ПСЖ вместе с Мбаппе и Неймаром.

Лионель Месси на мурале в Катаре globallookpress.com

Он лидирует в Лиге 1 по передачам (у него их 10) и является лучшим во всех турнирах забив 12 голов в 19 матчах, причем ни одного с пенальти. В последний раз он забивал так много голов без пенальти к середине ноября в сезоне 2018/19.

Он также успокоился, добыв главный трофей для Аргентины — Кубок Америки 2021 года, который стал еще слаще из-за того, что он был выигран в Бразилии в матче против Бразилии.

И, конечно же, его поддерживает аргентинская команда, которая провела 35 игр без поражений, начиная с июля 2019 года: если они избегут поражения на групповом этапе, они побьют рекорд Италии в 37 игр.

С другой стороны, подготовка Роналду к чемпионату мира была далеко не такой гладкой. После назначения нового тренера Эрика Тен Хага в «Манчестер Юнайтед» возникли серьезные вопросы о том, имеет ли португальцу смысл участвовать в проекте долгосрочной перестройки клуба, учитывая его возраст и стиль игры.

На этот вопрос во многом ответили на поле: до середины ноября он провел всего четыре матча в стартовом составе, забив один гол. В последний раз такое было 19 лет назад, когда он дебютировал в первом сезоне в «Юнайтед», тогда ему было всего 18 лет.

И все это было до громкого интервью, которое он дал Пирсу Моргану, и в котором он раскритиковал клуб, заявив, что «не уважает» Тен Хага. Это была своего рода несанкционированная лобовая атака, которая, вероятно, означает, что он никогда больше не будет играть за «Юнайтед».

Криштиану Роналду globallookpress.com

Для игрока, чья карьера была построена на стабильности и уверенности — шесть лет в «Спортинге», шесть в «Манчестер Юнайтед», девять в «Реале», три в «Ювентусе» — сейчас он добровольно совершает прыжок в пустоту, жертвуя популярностью (по крайней мере, среди болельщиков «Юнайтед») для… чего?

Может быть, даже он не знает; может быть, он просто хотел прояснить ситуацию и иметь возможность сосредоточиться исключительно на Катаре, а затем беспокоиться о том, что произойдет в январе.

Если здесь и есть что-то общее, кроме их переплетенного воедино наследия, так это то, что оба игрока потерпели серьезные неудачи в преддверии чемпионата мира. Роналду переживает это сейчас.

Представьте, что вы являетесь рекордсменом по количеству голов как в мужском международном футболе, так и в клубном футболе, представьте, что вы были третьим лучшим бомбардиром в Премьер-лиге только в прошлом сезоне, а теперь оказались с единственным голом в лиге.

Месси получил все это год назад. Эмоциональное и слезливое прощание с «Барселоной», ярость по отношению к их бывшему президенту Хосе Марии Бартомеу, первая половина сезона в Париже, в которой — по жуткой параллели — он также забил всего один гол в лиге на этом этапе сезона.

Но в жизни, как и в спорте, время имеет значение. У Месси были худшие шесть месяцев в его карьере: до чемпионата мира оставался год; Роналду сейчас в гуще событий, и это может иметь значение.

Лионель Месси globallookpress.com

Кубки мира не создают звезд, как раньше, хотя бы потому, что футбол настолько глобалена, что мы знаем почти все почти обо всех, а звезд очень мало. Следующее поколение готово взять верх и, возможно, даже превзойти их на поле.

И все же, не заблуждайтесь, потому что на данный момент, с точки зрения повествования, с точки зрения внимания, с точки зрения кровожадной, тикающей последней сюжетной линии и надежды на голливудский финал, нет никого, кто мог бы сравниться с ними.