Хави: Сборная Катара может выстрелить на домашнем чемпионате мира

Главный тренерзаявил, что сборная Катара может выстрелить на домашнем чемпионате мира.

Испанец отметил, что Катар способен конкурировать на самом высоком уровне.

«Катар — не только принимающая страна, он действительно может выстрелить на турнире.

Для меня большая честь и гордость, что я играл и тренировал "Аль-Садд". Оглядываясь назад, могу сказать: приезд в Доху был хорошим решением как для меня, так и для моей семьи.

Футбол также сильно развился в Катаре. Проект чемпионата мира позволил улучшить инфраструктуру.

Сегодня у Катара есть национальная команда, способная конкурировать на самом престижном уровне мирового футбола, национальная сборная, способная сказать свое слово на чемпионате мира», — цитирует Хави Tuttomercatoweb.