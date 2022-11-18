Хави: Сборная Катара может выстрелить на домашнем чемпионате мира

Испанец отметил, что Катар способен конкурировать на самом высоком уровне.
«Катар — не только принимающая страна, он действительно может выстрелить на турнире.
Для меня большая честь и гордость, что я играл и тренировал "Аль-Садд". Оглядываясь назад, могу сказать: приезд в Доху был хорошим решением как для меня, так и для моей семьи.
Футбол также сильно развился в Катаре. Проект чемпионата мира позволил улучшить инфраструктуру.
Сегодня у Катара есть национальная команда, способная конкурировать на самом престижном уровне мирового футбола, национальная сборная, способная сказать свое слово на чемпионате мира», — цитирует Хави Tuttomercatoweb.