Сборная Марокко сыграет с командой Хорватии в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира. Матч пройдет 23 ноября, начало — в 13:00 мск. Марокко — Хорватия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Марокко

Сборная Марокко является второй африканской сборной в истории, которой удалось пробиться на чемпионат мира, и первой сборной с «чёрного» континента, которой удалось пройти групповой этап чемпионата мира.

В Квалификации на Кубок Африканских Наций «львы» успешно стартовали и смогли набрать 6 очков после двух матчей и возглавили турнирную таблицу группы К.

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Сначала сборная Марокко на своем поле обыграла Южную Африку со счетом 2:1, а после этого уже в выездном матче «львы» так же смогли одолеть такого соперника как Либерия обыграв их со счетом 0:2.

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После этого Марокко провел пять товарищеских поединков. Коллектив разошелся миром с Катаром (2:2) и Парагваем (0:0), а также победил Ямайку (3:0), Чили (2:0) и Грузию (3:0).

Хорватия

В любом кадровом сочетании действующий вице-чемпион мира силен. «Клетчатые» способны обыграть кого угодно, что уже доказывали не раз.

Хорватия выиграла пять своих последних матчей. Среди них биты грозные соперники: дважды — Дания, по разу — Австрия и Франция.

В своем последнем матче команда обыграла Саудовскую Аравию на выезде с минимальным результатом 1:0.

Последнее на сегодня поражение балканцев датировано 6 июня текущего года, когда они были разгромлены на своем поле Австрией (0:3) в Лиге наций.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хорватов, коэффициент на победу которых равен 2,05.

Успех марокканцев оценивается в 4,00, тогда как ничья — в 3,10.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,05.