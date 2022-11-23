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    Оступится ли Хорватия на Марокко?

    Марокко — Хорватия. Прогноз (к. 2.05) и ставки на чемпионат мира по футболу 23 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Марокко — Хорватия
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    Хорватия выиграла пять последних матчей
    Сборная Марокко сыграет с командой Хорватии в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира. Матч пройдет 23 ноября, начало — в 13:00 мск. Марокко — Хорватия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Группа F 23 Ноября 2022 года
    Марокко
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    •  Марокко 13:00 Хорватия Хорватия
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    Марокко

    Сборная Марокко является второй африканской сборной в истории, которой удалось пробиться на чемпионат мира, и первой сборной с «чёрного» континента, которой удалось пройти групповой этап чемпионата мира.

    В Квалификации на Кубок Африканских Наций «львы» успешно стартовали и смогли набрать 6 очков после двух матчей и возглавили турнирную таблицу группы К.

    Коэффициенты матча Марокко — Хорватия

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    Сначала сборная Марокко на своем поле обыграла Южную Африку со счетом 2:1, а после этого уже в выездном матче «львы» так же смогли одолеть такого соперника как Либерия обыграв их со счетом 0:2.

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    После этого Марокко провел пять товарищеских поединков. Коллектив разошелся миром с Катаром (2:2) и Парагваем (0:0), а также победил Ямайку (3:0), Чили (2:0) и Грузию (3:0).

    Хорватия

    В любом кадровом сочетании действующий вице-чемпион мира силен. «Клетчатые» способны обыграть кого угодно, что уже доказывали не раз.

    Хорватия выиграла пять своих последних матчей. Среди них биты грозные соперники: дважды — Дания, по разу — Австрия и Франция.

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    • В своем последнем матче команда обыграла Саудовскую Аравию на выезде с минимальным результатом 1:0.

    Последнее на сегодня поражение балканцев датировано 6 июня текущего года, когда они были разгромлены на своем поле Австрией (0:3) в Лиге наций.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хорватов, коэффициент на победу которых равен 2,05.

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    Успех марокканцев оценивается в 4,00, тогда как ничья — в 3,10.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,05.

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    Марокко — Хорватия: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 23.11.2022. Прогнозы на футбол. Оступится ли Хорватия на Марокко?
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