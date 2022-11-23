Марокко
Сборная Марокко является второй африканской сборной в истории, которой удалось пробиться на чемпионат мира, и первой сборной с «чёрного» континента, которой удалось пройти групповой этап чемпионата мира.
В Квалификации на Кубок Африканских Наций «львы» успешно стартовали и смогли набрать 6 очков после двух матчей и возглавили турнирную таблицу группы К.
Коэффициенты матча Марокко — Хорватия
Сначала сборная Марокко на своем поле обыграла Южную Африку со счетом 2:1, а после этого уже в выездном матче «львы» так же смогли одолеть такого соперника как Либерия обыграв их со счетом 0:2.
После этого Марокко провел пять товарищеских поединков. Коллектив разошелся миром с Катаром (2:2) и Парагваем (0:0), а также победил Ямайку (3:0), Чили (2:0) и Грузию (3:0).
Хорватия
В любом кадровом сочетании действующий вице-чемпион мира силен. «Клетчатые» способны обыграть кого угодно, что уже доказывали не раз.
Хорватия выиграла пять своих последних матчей. Среди них биты грозные соперники: дважды — Дания, по разу — Австрия и Франция.
В своем последнем матче команда обыграла Саудовскую Аравию на выезде с минимальным результатом 1:0.
Последнее на сегодня поражение балканцев датировано 6 июня текущего года, когда они были разгромлены на своем поле Австрией (0:3) в Лиге наций.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом хорватов, коэффициент на победу которых равен 2,05.
Успех марокканцев оценивается в 4,00, тогда как ничья — в 3,10.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,05.