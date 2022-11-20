Азар: Не думаю, что вернусь на уровень 2018 года. Тогда я был в десятке лучших игроков мира

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Бельгиисчитает, что больше не входит в десятку лучших игроков мира.

«Я уже не на том уровне, на котором был в 2018 году. Я не подаю вида, но я настрадался — как физически, так и психологически. И мне не стыдно это признать.

В 2018 году я был, наверное, в десятке лучших игроков мира.

Смогу ли я вернуться на тот уровень? Я так не думаю», — приводит слова Азара L’Equipe.

В текущем сезоне Азар провел в чемпионате Испании три матча, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Азар может вернуться в английскую Премьер-лигу.