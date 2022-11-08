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    Азар может перейти в «Ньюкасл»

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    Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар может вернуться в английскую Премьер-лигу.

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    Как сообщает El Nacional, бельгийского футболиста хочет приобрести «Ньюкасл».

    Английский клуб готов заплатить за Азара 20 миллионов евро.

    Вполне вероятно, что «Ньюкасл» попытается выкупить Азара уже в январе.

    В переходе Азара также заинтересована «Астон Вилла», которая перед началом сезона выкупила у «Барселоны» Филиппе Коутиньо.

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    • В текущем сезоне Азар провел в чемпионате Испании всего лишь три матча. Ранее сообщалось, что он недоволен отсутствием игрового временем и рассматривает возможность перехода в другой клуб.

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