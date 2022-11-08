Азар может перейти в «Ньюкасл»

Как сообщает El Nacional, бельгийского футболиста хочет приобрести «Ньюкасл».
Английский клуб готов заплатить за Азара 20 миллионов евро.
Вполне вероятно, что «Ньюкасл» попытается выкупить Азара уже в январе.
В переходе Азара также заинтересована «Астон Вилла», которая перед началом сезона выкупила у «Барселоны» Филиппе Коутиньо.
В текущем сезоне Азар провел в чемпионате Испании всего лишь три матча. Ранее сообщалось, что он недоволен отсутствием игрового временем и рассматривает возможность перехода в другой клуб.