Азар может перейти в клуб АПЛ

Полузащитник мадридского «Реала»может вернуться в английскую Премьер-лигу.

По информации Defensa Central, в переходе бельгийского футболиста заинтересована «Астон Вилла».

При этом отмечается, что клуб из Бирмингема, возможно, попытается приобрести Азара уже в январе, сразу после чемпионата мира в Катаре.

В текущем сезоне Азар провел в чемпионате Испании всего лишь три матча. Ранее сообщалось, что он недоволен отсутствием игрового временем и рассматривает возможность перехода в другой клуб.

Напомним, перед началом сезона «Астон Вилла» выкупила у «Барселоны» бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо.

На прошлой неделе пост главного тренера «Астон Виллы» занял испанец Унаи Эмери.