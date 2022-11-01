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    Азар может перейти в клуб АПЛ

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    Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар может вернуться в английскую Премьер-лигу.

    Эден Азар
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    Эден Азар

    По информации Defensa Central, в переходе бельгийского футболиста заинтересована «Астон Вилла».

    При этом отмечается, что клуб из Бирмингема, возможно, попытается приобрести Азара уже в январе, сразу после чемпионата мира в Катаре.

    В текущем сезоне Азар провел в чемпионате Испании всего лишь три матча. Ранее сообщалось, что он недоволен отсутствием игрового временем и рассматривает возможность перехода в другой клуб.

    Напомним, перед началом сезона «Астон Вилла» выкупила у «Барселоны» бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо.

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