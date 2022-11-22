Дневник ЧМ-2022. Бунтари-англичане, трагедия иранского вратаря и исторический гол Бэйла

В понедельник, 21 ноября, на чемпионате мира по футболу, проходящем в Катаре, состоялись три матча группового этапа: сборная Англии разгромила Иран, Нидерланды не без труда одолели Сенега, а Уэльс сыграл вничью с США. LiveSport.Ru подводит итоги игрового дня.

Событие дня

Главным событием дня стал матч между сборными Ирана и Англии в рамках первого тура группы В. Встреча получилась не только зрелищной и драматичной, но и накаленной околофутбольными событиями.

Так, еще до начала турнира англичане объявили о желании сыграть в Катаре с капитанской повязкой OneLove в поддержку ЛГБТ-сообщества, против чего активно возражали организаторы мундиаля — в Катаре однополые отношения криминализованы.

ФИФА долгое время отмалчивалась, но за день до турнира запретила ношение радужных повязок и пригрозила серьезными санкциями. Британцы, впрочем, наши способ обойти запрет — капитан сборной Англии Гарри Кейн и Гарет Бэйл, капитанящий у Уэльса, вышли повязках с надписью: «Нет дискриминации».

Гарри Кейн globallookpress.com

Кроме того, игроки сборной Англии, уже традиционно, преклонили перед матчем колено, в знак поддержки борьбы с другой дискриминацией — расовой. Иранские болельщики их за это освистали, но не с меньшим энтузиазмом они освистали и .....гимн Ирана.

Причина проста — на родине «персидских звезд» продолжаются протесты из-за дискриминации женщин и болельщики таким образом выразили отношение к жестоким действиям со стороны властей. Игроки сборной Ирана также не стали петь гимн страны.

Иранские болельщики globallookpress.com

Сам матч вышел зрелищным и драматичным, хотя и несколько «в одну калитку» — британцы отгрузили сопернику шесть мячей, но свои ворота не уберегли, позволив Мехди Тареми оформить дубль. Забавный факт — в матче с Англией иранцы пропустили столько же, сколько за два последних ЧМ вместе взятых (2014 и 2018).

Причину такого крупного счета отчасти можно найти в ранней травме основного голкипера сборной Ирана — сменивший его Сейед Хоссейн действовал очень нервно. Но и англичане были очень заряжены на игру, отчего бодро и точно лупили по девяткам и под перекладину.

Англия — Иран globallookpress.com

Этот матч познакомил болельщиков и с новым, судя по всему, трендом этого чемпионата мира — большим количеством добавленного времени. Бразильский арбитр Рафаэл Клаус добавил к первому тайму встречи 14 минут, а ко второму — 10.

И если в первом случае это можно объяснить тем, что врачи около 11 минут оказывали помощь вратарю Ирана, получившему травму, но продление второго тайма на 10 минут, особо ничем не аргументируешь Зато иранцы во время этих 10 минут сумели заработать пенальти и забить второй гол.

14 добавленных минут в матче Англия — Иран globallookpress.com

Тренд продолжился и в матчах Сенегал — Нидерланды и США — Уэльс, где судьи от щедрот добавляли по 9-10 минут. Похоже, к этому надо привыкать.

Герой дня

Главный герой второго игрового дня ЧМ-2022 это, без сомнения, полузащитник сборной Англии Букайо Сака. Вингер «Арсенала» забил по голу в каждом тайме, превратив крупную победу в разгром.

Тут важно перенестись во времени на год с лишним назад и вспомнить финальный матч Евро-2020 в котором сборная Англии билась за трофей с Италией.

В итоге победитель определялся в серии одиннадцатиметровых и именно Букайо Сака не реализовал решающий 11-метровый, после чего подвергся настоящей травле в соцсетях, ежедневно получая в интернете тонны расистских оскорблений в свой адрес.

Букайо Сака globallookpress.com

К счастью, не меньшей была и поддержка, как со стороны тренерских штабов «Арсенала» и сборной Англии, а также партнеров по командам, так и со стороны простых болельщиков.

И вот, в первом матче англичан на ЧМ-2022 вингер, которому пару месяцев назад исполнился 21 год, оформляет дубль и становится самым молодым игроком, забившим более одного гола в одной игре чемпионата мира за сборную Англии.

Неудачник дня

Главный неудачник также определился в матче, открывавшем игровой день — им стал голкипер сборной Ирана Алиреза Беиранванд.

Уже на 10-й минуте матча с англичанами страж ворот на выходе неудачно врезался в своего же защитника, повредив нос и оказавшись в нокдауне.

Алиреза Беиранванд globallookpress.com

Врачи долго оказывали помощь стражу ворот и он, казалось, смог продолжить встречу, но уже через пять минут Беиранванд лег на газон и попросил замену. Поле он покинул на носилках.

После игры вратарь отправился в больницу с сотрясением мозга, и теперь стало известно, что он пропустит остаток ЧМ-2022, который вряд ли будет для Ирана долгим, учитывая их выступление в первом матче.

Гол дня

Лучшим голом дня стал первый мяч в исполнении Букайо Сака, удвоившего преимущество сборной Англии на 43-й минуте матча с Ираном.

Гол Букайо Сака globallookpress.com

Люк Шоу от углового флажка сделал навес в иранскую штрафную, Гарри Магуайр выиграл воздух и головой сделал скидку на Сака, который с полулёта нанёс удар точно под перекладину — мяч от нее влетел прямо в ворота.

Сэйв дня

Лучший сэйв дня болельщики увидели в матче между сборными США и Уэльсом, и совершил его вратарь американцев Мэтт Тёрнер.

На 64-й минуте встречи, когда американцы вели со счетом 1:0, а валлийцы отчаянно пытались отыграться, Гарри Уилсон выполнил подачу в центр штрафной площади сборной США.

Мэтт Тёрнер globallookpress.com

Мяч заметался по штрафной, завязалась активная борьба, в итоге Бен Дэвис прочитал отскок и пробил в падении головой прямо под перекладину — вытянувшийся в струнку Тёрнер не без труда перевёл мяч на угловой.

Кстати, отметим, что Мэтт является земляком предыдущего голкипера сборной США на чемпионатах мира — знаменитого «министра обороны» Тима Ховарда.

Исторические голы

Матч США и Уэльса не был богат на голы, но каждый из них стал по своему уникальным.

Так, капитан валлийской сборной Гарет Бэйл забил первый с 1958 года гол Уэльса на чемпионате мира.

Первый за последние 64 года гол «драконов» на мундиалях Бэйл забил, заработав и реализовав пенальти на 82-й минуте.

До этого автором последнего забитого мяча Уэльса был Терри Медуин, забивший в ворота Венгрии на чемпионате мира 1958 года.

Гарет Бэйл globallookpress.com

Впрочем, гол американцев, открывший счет в матче не менее интересен — на 36-й минуте Пулишич по центру разогнал атаку и сделал своевременную проникающую передачу низом на ход Тимоти Веа, который из пределов штрафной протолкнул мяч в сетку под ногой вышедшего из ворот вратаря Хеннесси.

Тут интересна в первую очередь персона игрока, забившего гол. Нападающий «Лилля» Тимоти Веа — сын действующего президента Либерии Джорджа Веа, известного в прошлом футболиста, выигравшего в 1995 году «Золотой мяч».

Тимоти Веа globallookpress.com

Тимоти родился и начал заниматься футболом в Соединенных Штатах, а в возрасте 14 лет перебрался во Францию — его заметили скауты «Пари Сен-Жермен». Форварду даже предлагали играть за французскую сборную но он выбрал США.

Кстати, последним игроком, забивавшим Уэльсу на чемпионатах мира до гола Тимоти Веа, был легендарный бразилец Пеле.