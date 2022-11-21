Фавориты идут в бой. За чем следить и на что ставить на ЧМ-2022 сегодня

22 ноября стартует 3-й игровой день чемпионата мира. На эту дату назначено 4 поединка. Подготовили небольшой анонс с предстоящими матчами и прогнозами на эти события.

Перед этим

Предыдущий игровой день вместил в себя 3 матча. В группе А тур закрывала вторая пара — Сенегал и Нидерланды. Голландцы смогли одержать победу при посредственной игре и возглавить таблицу.

Группа А 1. Нидерланды — 3

2. Эквадор — 3

3. Катар — 0

3. Сенегал — 0

Англия на кураже разгромила сборную Ирана. Подопечные Саутгейта забили сопернику 6 мячей (6:2).

Группа В 1. Англия — 3

2. США — 1

3. Уэльс — 1

4. Иран — 0

США и Уэльс показали динамичную игру, но игра завершилась ничьей со счетом 1:1.

22 ноября

Мундиаль стартовал довольно бодро. Мы увидели немало забитых голов. Не обошлось и без вопросом к организации турнира. Речь идет о правилах назначения компенсированного времени. Команды переигрывали даже больше 10 минут после истечения основного количества. Как бы там ни было, общих впечатлений от начала ЧМ это не испортило.

Как уже упоминалось ранее, на третий день турнира нам покажут 4 поединка. Назначено по два матча в группах С и D.

Программу будет открывать встреча группы С между Аргентиной и Саудовской Аравией. Она состоится в 13:00 мск на «Лусаил Иконик» в Лусаиле.

В 19:00 мск в этой же Мексика сыграет с Польшей. Матч проведут в Дохе на арене «974».

В группе D сначала сыграют Дания и Тунис, встреча которых состоится в 16:00 мск в Аль-Райяне на «Городском стадионе». Вторым матчем в этой группе и последним в рамках игрового дня станет противостояние Франции и Австралии. Событие начнется в 22:00 мск в Эль-Вакра. Место проведения — стадион «Аль-Вакра».

Посмотреть матчи мундиаля можно будет на телеканалах холдинга «Матч ТВ». Компания покажет все встречи турнира.

Где смотреть странам ближнего зарубежья Армения — AMPTV

Украина — канал «Спорт» общественного ТВ и видеосервис «Мегого Футбол»

Грузия — Государственное телевидение

Казахстан — телеканалы Qazaqstan и Qazsport

Весь календарь матчей группового этапа чемпионата мира доступен на LiveSport.Ru. Кроме того, сайт LiveCup.Run позволяет следить за поединками в режиме online.

Аргентина — Саудовская Аравия

Аргентина — Саудовская Аравия, 1-й тур, группа С Начало : 13:00 мск

: 13:00 мск Где смотреть : Матч ТВ/Матч Футбол 1/Live

: Матч ТВ/Матч Футбол 1/Live Комментаторы: Михаил Моссаковский

Один из главных фаворитов — сборная Аргентины — имеет все шансы на удачный старт. Для этого у нее есть все, что нужно. Главное, чтобы Лионель Месси попал в состав, так как ранее по нему были вопросы и он тренировался отдельно.

Для ветерана Месси это важнейший турнир в его карьере. Победа позволит ему закончить с футболом на позитивной ноте. И это будет играть важную роль.

Напомним, что аргентинцы с огромнейшим отрывом выиграли вторую путевку на мундиаль, набрав 39 очков в 17 матчах. Этого хватило, чтобы опередить ближайших конкурентов на более чем 10 пунктов. При этом «альбисалете» завершили отбор без единого поражения.

Саудиты — одни из лучших в своем регионе. Они выиграли группу во втором раунде квалификации, откуда и стартовали. В раунде третьем им пришлось тяжелее, но благодаря одному баллу команда опередила Японию и возглавила группу В.

Как бы Саудовская Аравия не старалась, в этом случае она аутсайдер, что вполне ожидаемо. Букмекеры сильно разделили команды по коэффициентам.

Эксперты LiveSport.Ru ждут от матча крупного результата. В самом победителе никто не сомневается. В прогнозе представлено несколько вариантов исходов.

Дания — Тунис

Дания — Тунис, 1-й тур, группа D Начало : 16:00 мск

: 16:00 мск Где смотреть : Матч ТВ/Матч Футбол 1/Live

: Матч ТВ/Матч Футбол 1/Live Комментаторы: Константин Генич

Датчане в последнее время сильно прибавили и на этом ЧМ должны показать еще более высокий уровень. Команде совсем немного не хватило, чтобы оказаться в плей-офф Лиги наций. В квалификации на мундиаль «Алая гвардия» выиграла группу F с разрывом в 4 очка у Шотландии.

Мы также помним, что Дания стала полуфиналистом прошедшего Евро, где остановить ее смогла только Англия. Причем это случилось в полуфинале. Так что соперник у Туниса очень сложный.

Сам Тунис в квалификации особо ничем не выделился. В финальную часть «карфагенские орлы» прошли со скрипом, обыграв Мали благодаря одному голу (1:0).

Но для поднятия имиджа команды стоит отметить, что она обыграла Японию (3:0) и Чили (2:0) на Кубке Кирина в июне.

Следующий матч у Дании с Францией. Ей нужно стартовать с победы, чтобы потом уже не так давило во время игры с главным оппонентом в борьбе за первое место. Прочитать прогноз на этот матч можно на сайте LiveSport.Ru по ссылке.

Мексика — Польша

Мексика — Польша, 1-й тур, группа С Начало: 19:00 мск

Где смотреть: Матч ТВ/Матч Футбол 1/Live

Комментаторы: Станислав Минин

Мексика стала одним из лидеров отборочного турнира в Северной и Центральной Америке и лишь по дополнительным показателям уступила сборной Канады. Квалификацию мексиканцы закончили двумя победами и пятью матчами без пропущенных голов.

В ноябре «триколоры» провели два товарищеских матча, в рамках которых они выиграли у Ирака (2:0) и уступили Швеции (1:2).

Польша провалилась в Лиге наций, где за 6 туров она смогла выиграть только 2 матча. Справедливости ради, стоит отметить, что она попала в одну группу с Бельгией и Нидерландами.

В квалификации на ЧМ поляки боролись с Англией за 1-е место, но отстали на целых 6 очков и были вынуждены сыграть в стыках. Россию «белые орлы» прошли автоматически из-за дисквалификации второй, а шведам они забили 2 мяча, благодаря которым коллектив Чеслава Михневича и оказался на мундиале.

Матч можно назвать самым принципиальным. Силы более менее равны. Котировки расходятся незначительно, так что наша оценка подтверждается.

Несмотря на принципиальность встречи, эксперты LiveSport.Ru ждут голов от поединка. Подробнее можно узнать в этом прогнозе.

22:00. Франция — Австралия

Франция — Австралия, 1-й тур, группа D Начало: 22:00 мск

Где смотреть: Матч ТВ/Матч Футбол 1/Live

Комментаторы: Роман Трушечкин

Французы подходят к турниру в качестве действующего победителя мундиаля. В финале 2018 года команда Дидье Дешама обыграла Хорватию, устроив один из самых результативных финалов в истории ЧМ.

Прямую путевку в Катара Франция получила досрочно. Двери в Катар рухнули после разгрома Казахстана со счетом 8:0.

Да, европейский отбор чемпионы прошли быстро, а вот в турнире Лиги наций перед мундиалем они провалили 100%, поскольку оказались на грани вылета из самого сильного разряда.

Австралия не заметила своих соперников во время второго раунда отбора, выиграв группу с огромным отрывом. Проблемы начались уже на следующем этапе отсева, где в соперниках оказались японцы и саудиты, а взять удалось лишь третью путевку, которая выводила в стыки.

«Соккеруз» выиграли у ОАЭ со счетом 2:1. На этом этап федерации был завершен, а вот после их ждали перуанцы. Здесь, как говорится, на волоске. Все решилось в серии пенальти.

Франция сразу заявит о своих правах. Она — чемпион, а он должен выигрывать у более слабых соперников. К тому же следующая на очереди сборная Дании. Чтобы не усложнять себе жизнь, надо обыгрывать Австралию.

Букмекеры считают, что особых проблем у «триколоров» не будет. На LiveSport.Ru тоже уверены в победе французов, но с небольшим «НО». О нем можно узнать в прогнозе.

Все прогнозы на чемпионат мира-2022 в Катаре представлены на странице.

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