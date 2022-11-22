В матче 1-го тура группы D чемпионата мира состоится встреча сборных Франции и Австралии. Поединок состоится на «Аль-Вакра» (Эль-Вакра) 22 ноября. Старт в 22:00 мск. Франция — Австралия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Франция

Подопечные Дидье Дешама настолько плохо выступили в Лиге наций, что все стали переживать, а будет ли Франция в форме к чемпионату мира. Французы действительно плохо сыграли в этом турнире и чуть не вылетели в Лигу В.

Из шести матчей Франция выиграла лишь один, проиграв при этом в трех случаях. Последние поединки были в сентябре. «Ле Бле» выиграли у Австрии (2:0) и с тем же результатом проиграли Дании.

Коэффициенты матча Франция — Австралия 1X2Новым игрокам 1.285.5011.50Фрибет$40

Зато в квалификации на мундиаль у «триколоров» не было никаких проблем. Франция набрала 18 очков из 24 возможных, выиграл 5 матчей из 8. От ближайшего оппонента она оторвалась на 6 пунктов и в итоге вышла в финальную часть напрямую.

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Кадровые потери перед этой игрой есть. Речь идет о форварде Кариме Бензема, а также защитника Рафаэлю Варану и Жюлю Кунде.

Австралия

Австралийцы прошли долгий путь к турниру. Они стартовали сразу с третьего этапа квалификации, где им пришлось сыграть 10 матчей. По итогу этого группового турнира, номинальные гости смогли выйти с третьей позиции, которая гарантировала выход в четвертый этап, а не напрямую на ЧМ.

В конце третьего этапа Австралия потерпела поражение от лидеров — сборных Японии (0:2) и Саудовской Аравии (0:1). В июне этого года «кенгуру-футболисты» встретились со сборной ОАЭ и благодаря двум голам смогли пробиться в раунд стыков.

Последним этапом сражения за путевку на мундиаль стала встреча со сборной Перу, победу над которой команда Грэма Арнольда одержала лишь в серии пенальти.

В сентябре «материковые» сыграли два товарищеских матча с Новой Зеландией, выиграв в обоих со счетом 1:0 и 2:1.

Прогноз и ставка

Австралию вряд ли можно считать серьезным оппонентом французам. Уровень состава у команд не тот. По идее коллектив Дешама должен набрать 3 очка. Все-таки его команда считается главным фаворитом группы D.

Об этом говорят и котировки — 1.30 на первых и 11.0 на вторых. Ничья выставлена с коэффициентом 5.80.

Если измерять по Лиге наций, то ждать феерии от французов не стоит. За 6 последних матчей команда забивала больше гола лишь в одном случае. Так что в качестве ставки на игру предлагается взять вариант с победой Франции + тотал меньше 3.5 за 1.87.