ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЧМ-2022 стартует 20 ноябряПраздник начинается скандалом? На что ставить на ЧМ-2022 сегодня Сон Хын МинВ ожидании ЧМ-2022. «Азиатские тигры» Эдинсон Кавани и Луис СуаресВ ожидании ЧМ-2022. Ветеранский аккорд «небесно-голубых»
  • 18:16
    • Сборные Катара и Эквадора назвали составы на матч открытия ЧМ-2022
  • 16:48
    • Сборная России сыграла вничью с командой Узбекистана
  • 18:32
    • Ферстаппен выиграл «Гран-при Абу-Даби», Леклер — второй
  • 17:37
    • Бойкова и Козловский выиграли самарский этап Гран-при в парном катании
  • 15:50
    • Самоделкина выиграла этап Гран-при России в Самаре, у Трусовой 2-е место
  • 15:42
    • «Алания» проиграла «Енисею» в Красноярске
  • 15:20
    • «Локомотив» потерпел поражение от «Спартака», проиграв пятый матч подряд
    Все новости спорта

    Аргентина забьет Саудовской Аравии больше пяти мячей?

    Аргентина — Саудовская Аравия. Прогноз (к. 4.65) и ставки на чемпионат мира 22 ноября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2022 Прогнозы на сборную Аргентины Прогнозы на сборную Саудовской Аравии Календарь ЧМ-2022 по футболу
    Прогноз и ставки на Аргентина — Саудовская Аравия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лионель Месси
    Сборная Аргентины сыграет против команды Саудовской Аравии в первом туре группового этапа чемпионата мира в Катаре. Матч пройдет 22 ноября, начало — в 13:00 мск. Аргентина — Саудовская Аравия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. ЧМ-2022. Группа C 22 Ноября 2022 года
    Аргентина
  • Буэнос-Айрес
    •  Аргентина 13:00 Саудовская Аравия Саудовская Аравия
  • Эр-Рияд
    •

    Аргентина

    Сборная Аргентины — один из главных фаворитом ЧМ-2022. И такого мнения придерживаются не только букмекеры, которые предлагают поставить на победу «альбиселесте» за 6.50, но и многочисленные эксперты и болельщики.

    Беспроигрышная серия Аргентины составляет уже 36 матчей. До повторения рекорда, который принадлежит Италии, осталась одна игра.

    Коэффициенты матча Аргентина — Саудовская Аравия

    1X2Новым игрокам
  • 1.167.2022.00Фрибет$40
    •

    Но дело даже не в этом. В Аргентине наконец-то угадали с главным тренером. Назначенный почти случайно на этот пост Лионель Скалони уже успел привести национальную команду к победе на Кубке Америки.

    И еще один важный фактор. Все игроки сборной сражаются не только за Аргентину, но и за Лионеля Месси. Достаточно послушать их комментарии, и стане ясно, что там половина команды фанаты великого аргентинца.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    В начале минувшей недели Аргентина провела товарищеский матч против сборной ОАЭ, в котором одержала победу со счетом 5:0. Один из пяти мячей забил Месси.

    Саудовская Аравия

    Сборная Саудовской Аравии шестой раз в своей истории пробилась в финальную часть чемпионата мира.

    Лучшим результатом саудовцев пока что остается сенсационный выход в 1/8 финала мундиаля 1994 года.

    Повторить это достижение будет, мягко говоря, непросто. Все упирается в состав команды.

  • Игра на выбывание. Почему ваша любимая команда не выиграет ЧМ-2022
  • Все причины, по которым ряд команд со всего мира не выиграет чемпионат мира в Катаре
  • 24/08/2022

    • В распоряжении французского специалиста Эрве Ренара 26 футболистов, которые выступают в клубах Саудовской Аравии.

    Очевидно, что с игроками без опыта выступлений в Европе добиться чего-то относительно серьезного просто невозможно.

    Поэтому для Саудовской Аравии сам факт выхода в финальную часть турнира уже является серьезным достижением.

    Прогноз и ставка

    На Аргентину в этом матче можно поставить за 1.16, ничью букмекеры предлагают за 7.60, а победу Саудовской Аравии — за 20.50.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Двадцать лет назад саудовцы начали чемпионат мира с поражения от Германии со счетом 0:8. В первой игре ЧМ-2019 Саудовская Аравия проиграла в первом туре России — 0:5.

    В предстоящем матче будет что-то среднее. 5:0, а, может, 6:0. Для аргентинцев Саудовская Аравия такой же простой соперник, как и ОАЭ, которым они спокойно забили пять мячей. Только добавьте к этому еще сумасшедший настрой, который будет у Аргентины в матчах ЧМ.

    Ставка — победа Аргентины с форой (-3,0) за 3.46.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал каждого тайма больше 1,5 за 4.65.

    Или, например, ставку на гол Аргентины до 15 минуты за 3.20.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.22
  • Прогноз на матч Катар — Эквадор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Кто выиграет ЧМ-2022
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч КАМАЗ — Кубань
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рууд — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  3.24
  • Прогноз на матч Эйбар — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Эштрела — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Молдова — Румыния
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Венгрия — Греция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.25
  • Прогноз на матч Австрия — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.99
  • Экспресс дня 20 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.28
  • Прогноз на матч Леванте — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.79
  • Прогноз на матч Финикс Санз — Нью-Йорк Никс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.22
  • Прогноз на матч Сакраменто Кингз — Детройт Пистонс
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.46
  • Прогноз на матч Вашингтон Уизардс — Шарлотт Хорнетс
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Аргентина — Саудовская Аравия: прогноз, ставка (3.46), статистика, коэффициенты матча 22.11.2022. Прогнозы на футбол. Аргентина забьет Саудовской Аравии больше пяти мячей?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры