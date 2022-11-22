Сборная Аргентины сыграет против команды Саудовской Аравии в первом туре группового этапа чемпионата мира в Катаре. Матч пройдет 22 ноября, начало — в 13:00 мск. Аргентина — Саудовская Аравия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Аргентина

Сборная Аргентины — один из главных фаворитом ЧМ-2022. И такого мнения придерживаются не только букмекеры, которые предлагают поставить на победу «альбиселесте» за 6.50, но и многочисленные эксперты и болельщики.

Беспроигрышная серия Аргентины составляет уже 36 матчей. До повторения рекорда, который принадлежит Италии, осталась одна игра.

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Но дело даже не в этом. В Аргентине наконец-то угадали с главным тренером. Назначенный почти случайно на этот пост Лионель Скалони уже успел привести национальную команду к победе на Кубке Америки.

И еще один важный фактор. Все игроки сборной сражаются не только за Аргентину, но и за Лионеля Месси. Достаточно послушать их комментарии, и стане ясно, что там половина команды фанаты великого аргентинца.

Все прогнозы на ЧМ-2022

В начале минувшей недели Аргентина провела товарищеский матч против сборной ОАЭ, в котором одержала победу со счетом 5:0. Один из пяти мячей забил Месси.

Саудовская Аравия

Сборная Саудовской Аравии шестой раз в своей истории пробилась в финальную часть чемпионата мира.

Лучшим результатом саудовцев пока что остается сенсационный выход в 1/8 финала мундиаля 1994 года.

Повторить это достижение будет, мягко говоря, непросто. Все упирается в состав команды.

В распоряжении французского специалиста Эрве Ренара 26 футболистов, которые выступают в клубах Саудовской Аравии.

Очевидно, что с игроками без опыта выступлений в Европе добиться чего-то относительно серьезного просто невозможно.

Поэтому для Саудовской Аравии сам факт выхода в финальную часть турнира уже является серьезным достижением.

Прогноз и ставка

На Аргентину в этом матче можно поставить за 1.16, ничью букмекеры предлагают за 7.60, а победу Саудовской Аравии — за 20.50.

Двадцать лет назад саудовцы начали чемпионат мира с поражения от Германии со счетом 0:8. В первой игре ЧМ-2019 Саудовская Аравия проиграла в первом туре России — 0:5.

В предстоящем матче будет что-то среднее. 5:0, а, может, 6:0. Для аргентинцев Саудовская Аравия такой же простой соперник, как и ОАЭ, которым они спокойно забили пять мячей. Только добавьте к этому еще сумасшедший настрой, который будет у Аргентины в матчах ЧМ.

Ставка — победа Аргентины с форой (-3,0) за 3.46.

Также можно рассмотреть ставку на тотал каждого тайма больше 1,5 за 4.65.

Или, например, ставку на гол Аргентины до 15 минуты за 3.20.