Сборная Саудовской Аравии назвала состав на ЧМ-2022

Тренерский штаб сборнойво главе с Эрве Ренаром огласила окончательный состав команды на чемпионат мира в Катаре.

Голкиперы: Мохаммед аль-Овайс («Аль-Хиляль»), Мохаммед Аль Рубаи («Аль-Ахли»), Наваф Аль-Акиди («Аль-Насср»);

защитники: Яссер Аль-Шахрани, Мохаммед Аль-Бреик, Али Аль-Булаихи, Сауд Абдулхамид (все — «Аль-Хиляль»), Султан Аль-Ганам, Абдулела Аль-Амри, Абдулла Маду (все — «Аль-Насср»), Хассан Тамбакти («Аль-Шабаб»);

полузащитники: Салман Аль-Фарадж, Салем Аль-Давсари, Абдулла Отаиф, Мохаммед Канно, Абдуллела Аль-Малки, Нассер Аль-Давсари (все — «Аль-Хиляль»), Фахад Аль-Муваллад, Хаттан Бахебри (оба — «Аль-Шабаб»), Сами Аль-Наджеи, Али Аль-Хассан (оба — «Аль-Насср»), Абдулрахман Аль-Абуд («Аль-Иттихад»), Рияд Шарахили («Абха»);

нападающие: Фирас Аль-Бураикан («Аль-Фатех»), Салех Аль-Шехри («Аль-Хиляль»), Хаитхам Асири («Аль-Ахли»).

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Саудовская Аравия сыграет на групповом этапе с командами Польши, Аргентины и Мексики.