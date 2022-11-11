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    Сборная Аргентины опубликовала заявку на чемпионат мира

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    Сборная Аргентины определилась с окончательным составом на чемпионат мира в Катаре.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    Вратари: Эмилиано Мартинес, Херонимо Рульи, Франко Армани.

    Защитники: Морино, Монтиель, Ромеро, Отаменди, Мартинес, Акунья, Тальяфико, Фой.

    Полузащитники: Родриго де Пауль, МакАлистер, Паредес, Родригес, Гомес, Паласиос, Фернандес.

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    • Нападающие: Лионель Месси, Анхель Ди Мария, Хулиан Альварес, Николас Гонсалес, Хоакин Корреа, Пауло Дибала, Лаутаро Мартинес.

    Чемпионат мира стартует 20 ноября 2022 года в Катаре. В рамках группового этапа аргентинцы встретятся с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей.

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