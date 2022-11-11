Сборная Аргентины опубликовала заявку на чемпионат мира

Сборная Аргентины определилась с окончательным составом на чемпионат мира в Катаре.

Вратари: Эмилиано Мартинес, Херонимо Рульи, Франко Армани.

Защитники: Морино, Монтиель, Ромеро, Отаменди, Мартинес, Акунья, Тальяфико, Фой.

Полузащитники: Родриго де Пауль, МакАлистер, Паредес, Родригес, Гомес, Паласиос, Фернандес.

Нападающие: Лионель Месси, Анхель Ди Мария, Хулиан Альварес, Николас Гонсалес, Хоакин Корреа, Пауло Дибала, Лаутаро Мартинес.

Чемпионат мира стартует 20 ноября 2022 года в Катаре. В рамках группового этапа аргентинцы встретятся с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей.