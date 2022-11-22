Мексика сыграет на своем поле с Польшей в рамках 1-го тура группового этапа чемпионата мира. Матч пройдет 22 ноября, начало — в 19:00 мск. Мексика — Польша: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Мексика

Мексика в последних контрольных матчах не блистала. Стабильности «ацтекам» явно не хватало, да и игра команды вызывала вопросы.

У мексиканцев не все в порядке с реализацией. Да и вообще, поединки со сложными оппонентами для это1 сборной сродни испытанию.

Коэффициенты матча Мексика — Польша 1X2Новым игрокам 2.753.002.85Фрибет$40

Вот и свой последний поединок Мексика провела неудачно. В товарищеском матче мексиканцы уступили Швеции (1:2).

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Поединки против поляков для команды исторически складываются сложно. Из четырех сыгранных матчей соперники по разу обменялись победами.

Польша

Польша в Лиге наций выступила не столь удачно. Роберт Левандовский и компания заняли только 3 место в своем квартете.

Да и результативность команды хромала на обе ноги. В 6 матчах поляки отличились всего шестью голами.

Свой последний контрольный поединок «кадра» провела продуктивно. Минимальная победа над Чили, несомненно, прибавила положительных эмоций.

Наверняка в этом поединке Польша будет полагаться на своего лидера атак. Левандовский как раз сейчас находится в неплохих кондициях.

Прогноз и ставка

На победу Мексики в этом матче можно поставить за 2.86, ничью букмекеры предлагают взять за 3.16, а победу Польши — за 2.86.

Сборная Мексики крайне нестабильна. Левандовский и компания постараются преуспеть в плане реализации .

Обе команды наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.02.