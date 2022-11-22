Мексика
Мексика в последних контрольных матчах не блистала. Стабильности «ацтекам» явно не хватало, да и игра команды вызывала вопросы.
У мексиканцев не все в порядке с реализацией. Да и вообще, поединки со сложными оппонентами для это1 сборной сродни испытанию.
Коэффициенты матча Мексика — Польша
Вот и свой последний поединок Мексика провела неудачно. В товарищеском матче мексиканцы уступили Швеции (1:2).
Поединки против поляков для команды исторически складываются сложно. Из четырех сыгранных матчей соперники по разу обменялись победами.
Польша
Польша в Лиге наций выступила не столь удачно. Роберт Левандовский и компания заняли только 3 место в своем квартете.
Да и результативность команды хромала на обе ноги. В 6 матчах поляки отличились всего шестью голами.
Свой последний контрольный поединок «кадра» провела продуктивно. Минимальная победа над Чили, несомненно, прибавила положительных эмоций.
Наверняка в этом поединке Польша будет полагаться на своего лидера атак. Левандовский как раз сейчас находится в неплохих кондициях.
Прогноз и ставка
На победу Мексики в этом матче можно поставить за 2.86, ничью букмекеры предлагают взять за 3.16, а победу Польши — за 2.86.
Сборная Мексики крайне нестабильна. Левандовский и компания
Обе команды наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.02.