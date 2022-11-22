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    Мексика с Польшей устроят голевой обмен

    Мексика — Польша. Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, чемпионат мира, 22 ноября 2022 года

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    Андрес Гуардадо
    Мексика сыграет на своем поле с Польшей в рамках 1-го тура группового этапа чемпионата мира. Матч пройдет 22 ноября, начало — в 19:00 мск. Мексика — Польша: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Группа C 22 Ноября 2022 года
    Мексика
  • Мехико
    •  Мексика 19:00 Польша Польша
  • Варшава
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    Мексика

    Мексика в последних контрольных матчах не блистала. Стабильности «ацтекам» явно не хватало, да и игра команды вызывала вопросы.

    У мексиканцев не все в порядке с реализацией. Да и вообще, поединки со сложными оппонентами для это1 сборной сродни испытанию.

    Коэффициенты матча Мексика — Польша

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  • 2.753.002.85Фрибет$40
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    Вот и свой последний поединок Мексика провела неудачно. В товарищеском матче мексиканцы уступили Швеции (1:2).

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Поединки против поляков для команды исторически складываются сложно. Из четырех сыгранных матчей соперники по разу обменялись победами.

    Польша

    Польша в Лиге наций выступила не столь удачно. Роберт Левандовский и компания заняли только 3 место в своем квартете.

    Да и результативность команды хромала на обе ноги. В 6 матчах поляки отличились всего шестью голами.

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    • Свой последний контрольный поединок «кадра» провела продуктивно. Минимальная победа над Чили, несомненно, прибавила положительных эмоций.

    Наверняка в этом поединке Польша будет полагаться на своего лидера атак. Левандовский как раз сейчас находится в неплохих кондициях.

    Прогноз и ставка

    На победу Мексики в этом матче можно поставить за 2.86, ничью букмекеры предлагают взять за 3.16, а победу Польши — за 2.86.

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    Сборная Мексики крайне нестабильна. Левандовский и компания постараются преуспеть в плане реализации.

    Обе команды наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.02.

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    Мексика — Польша: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 22.11.2022. Прогнозы на футбол. Мексика с Польшей устроят голевой обмен
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