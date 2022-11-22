Сборная Дании сыграет с командой Туниса в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира. Матч пройдет 22 ноября, начало — в 16:00 мск. Дания — Тунис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Дания

Команда-сенсация Евро-2020 в компании Шотландии, Израиля, Австрии, Фарерских островов и Молдавии боролась за путевку на ближайший чемпионат мира в Катаре.

В 8-м туре Дания дома обыграла с минимальным счетом австрийцев (1-0) и эта победа гарантировала «алой гвардии» досрочное первое место в группе и прямую путевку в Катар.

Коэффициенты матча Дания — Тунис 1X2Новым игрокам 1.484.057.80Фрибет$40

В рейтинге ФИФА сборная Дании замыкает десятку лучших сборных мира, опережая сборную Германии на одну строчку. Лучшим результатом «алой гвардии» было третье место в мае и августе 1997 года.

Все прогнозы на ЧМ-2022

На ЧМ-1998 во Франции сборная Дании, возглавляемая Бо Йоханссоном, смогла достичь своего лучшего результата на чемпионатах мира — четвертьфинала.

Тунис

Тунис вышел в финальную часть ЧМ-2022 после плей-офф, где его соперником стала сборная Мали.

Исход противостояния решил один единственный гол, а точнее автогол малийского защитника Сиссако, который был забит в первом матче на 37-й минуте игры.

В рейтинге ФИФА Тунис занимает 30-е место и по этому показателю является третьей сильнейшей сборной в Африке, уступая Сенегалу и Марокко.

Самым успешным для «орлов Карфагена» можно назвать мундиаль 1978 года, где по итогам группового этапа им не хватило трех очков для выхода из группы.

Прогноз и ставка

Букмекеры логично считают фаворитом датчан, коэффициент на победу которых равен 1,44.

Успех тунисцев оценивается в 8,00, тогда как ничья — в 4,20.

Наши прогноз и ставка — одна команда не забьет, и в матче будет забито меньше 2,5 голов за 1,95.