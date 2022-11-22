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    Как Дания начнет ЧМ-2022?

    Дания — Тунис. Прогноз (к. 1.95) и ставки на чемпионат мира 22 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Дания — Тунис
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    Дания — фаворит матча
    Сборная Дании сыграет с командой Туниса в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира. Матч пройдет 22 ноября, начало — в 16:00 мск. Дания — Тунис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Группа D 22 Ноября 2022 года
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    Дания

    Команда-сенсация Евро-2020 в компании Шотландии, Израиля, Австрии, Фарерских островов и Молдавии боролась за путевку на ближайший чемпионат мира в Катаре.

    В 8-м туре Дания дома обыграла с минимальным счетом австрийцев (1-0) и эта победа гарантировала «алой гвардии» досрочное первое место в группе и прямую путевку в Катар.

    Коэффициенты матча Дания — Тунис

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  • 1.484.057.80Фрибет$40
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    В рейтинге ФИФА сборная Дании замыкает десятку лучших сборных мира, опережая сборную Германии на одну строчку. Лучшим результатом «алой гвардии» было третье место в мае и августе 1997 года.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    На ЧМ-1998 во Франции сборная Дании, возглавляемая Бо Йоханссоном, смогла достичь своего лучшего результата на чемпионатах мира — четвертьфинала.

    Тунис

    Тунис вышел в финальную часть ЧМ-2022 после плей-офф, где его соперником стала сборная Мали.

    Исход противостояния решил один единственный гол, а точнее автогол малийского защитника Сиссако, который был забит в первом матче на 37-й минуте игры.

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    • В рейтинге ФИФА Тунис занимает 30-е место и по этому показателю является третьей сильнейшей сборной в Африке, уступая Сенегалу и Марокко.

    Самым успешным для «орлов Карфагена» можно назвать мундиаль 1978 года, где по итогам группового этапа им не хватило трех очков для выхода из группы.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры логично считают фаворитом датчан, коэффициент на победу которых равен 1,44.

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    Успех тунисцев оценивается в 8,00, тогда как ничья — в 4,20.

    Наши прогноз и ставка — одна команда не забьет, и в матче будет забито меньше 2,5 голов за 1,95.

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    Дания — Тунис: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 22.11.2022. Прогнозы на футбол. Как Дания начнет ЧМ-2022?
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