Дания
Команда-сенсация Евро-2020 в компании Шотландии, Израиля, Австрии, Фарерских островов и Молдавии боролась за путевку на ближайший чемпионат мира в Катаре.
В 8-м туре Дания дома обыграла с минимальным счетом австрийцев (1-0) и эта победа гарантировала «алой гвардии» досрочное первое место в группе и прямую путевку в Катар.
Коэффициенты матча Дания — Тунис
В рейтинге ФИФА сборная Дании замыкает десятку лучших сборных мира, опережая сборную Германии на одну строчку. Лучшим результатом «алой гвардии» было третье место в мае и августе 1997 года.
На ЧМ-1998 во Франции сборная Дании, возглавляемая Бо Йоханссоном, смогла достичь своего лучшего результата на чемпионатах мира — четвертьфинала.
Тунис
Тунис вышел в финальную часть ЧМ-2022 после плей-офф, где его соперником стала сборная Мали.
Исход противостояния решил один единственный гол, а точнее автогол малийского защитника Сиссако, который был забит в первом матче на 37-й минуте игры.
В рейтинге ФИФА Тунис занимает 30-е место и по этому показателю является третьей сильнейшей сборной в Африке, уступая Сенегалу и Марокко.
Самым успешным для «орлов Карфагена» можно назвать мундиаль 1978 года, где по итогам группового этапа им не хватило трех очков для выхода из группы.
Прогноз и ставка
Букмекеры логично считают фаворитом датчан, коэффициент на победу которых равен 1,44.
Успех тунисцев оценивается в 8,00, тогда как ничья — в 4,20.
Наши прогноз и ставка — одна команда не забьет, и в матче будет забито меньше 2,5 голов за 1,95.