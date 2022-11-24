Тренер Ганы — о рекордном голе Роналду: Поздравляю. Судьи преподнесли особый подарок

Главный тренер сборнойпризнался, что огорчен результатом матча с(2:3) на ЧМ-2022.

«Очевидно, я разочарован. Португалия владела мячом, и мы знали, что в этом она хороша, но мы здорово защищались.

Потом она забила, и все изменилось. И я думаю, что судья [Исмаил Эльфат] принял неверное решение, назначив пенальти.

После этого все стало сложно — это ведь команда мирового уровня. Но мы были смелыми и удачливыми, почти смогли сделать счет 3:3.

Тут мало что можно сказать. Ноль очков. Конечно, шансы на выход остаются. Мы хотим обыграть Южную Корею и чтобы Португалия обыграла Уругвай, тогда можно будет рассчитывать на второе место», — отметил Аддо Record.

Аддо также прокомментировал достижение лидера сборной Португалии Криштиану Роналду, забившего гол на на 5-м ЧМ подряд.

Роналду открыл счет в матче, заработав и реализовав довольно сомнительный пенальти.

«Когда кто-то забивает, я могу его только поздравить. Поздравляю [Роналду с голом]. Судьи преподнесли особый подарок

Мы допустили ошибки в эпизодах со вторым и третьем голами, но нам не повезло.

Мы могли набрать очки, арбитр не помог, но я согласен, что желтые карточки, показанные моей команде, были заслуженными», — заключил тренер в интервью A Bola.