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    Второй шанс Катара и англо-американские разборки. За чем следить и на что ставить на ЧМ-2022 сегодня

    Весь чемпионат мира за две минуты: календарь и таблицы, расписание и результаты матчей, трансляции и прогнозы 25 ноября 2022 года

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    Каждый вечер во время ЧМ-2022 LiveSport.Ru выходит с дайджестом главных событий предстоящего игрового дня. Всего две минуты на то, чтобы не пропустить ничего главного и не забивать себе голову лишней информацией.

    25 ноября

    Первый тур чемпионата мира в Катаре остался позади и он вместил в себя все что можно: неожиданные триумфы аутсайдеров и не менее внезапные фиаско записных фаворитов, зрелищные матчи и скучные перекатывания мяча по полю, голевые пиршества и несколько «сухих» матчей в которых не было даже ударов в створ ворот.

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    • Начинается второй тур группового этапа, а значит цена побед и поражений возрастает многократно. Для одних команд предстоящий тур снимет все вопросы о выходе в плей-офф мундиаля, а кого-то он окончательно лишит надежды на успех.

    Весь календарь матчей группового этапа чемпионата мира доступен на LiveSport.Ru. Кроме того, сайт LiveCup.Run позволяет следить за поединками в режиме online.

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    13:00. Уэльс — Иран

    Валлийцы, пробившиеся на мундиаль через довольно непростые стыки, едва не потерпели поражение уже в стартовом матче турнира против команды США. В первом тайме американцы выглядели предпочтительнее соперника, и гол Тимоти Веа на 36-й минуте был совершенно закономерным.

    После перерыва валлийцы добавили агрессии в атаке, кроме того, свое слово сказал лидер команды Гарет Бэйл, который все-таки ставит игру за национальную команду выше гольфа. Форвард сборной Уэльса сумел сравнять счет в концовке, реализовав сами же им заработанный пенальти.

    Гарет Бэйл

    В матче с Ираном британской команде будет намного проще. По крайней мере такой вывод можно сделать по итогам первого матча, в котором «персидские звезды» были разгромлены англичанами со счетом 2:6. Довольно неожиданное фиаско, если вспомнить бодрое выступление Ирана на ЧМ-2018.

    Во многом на такой результат повлияла травма основного голкипера Ирана уже на 10-й минуте матча. Сообщалось, что Алиреза Бейранванд больше на турнире не сыграет, но сейчас он тренируется с командой в защитной маске.

    Алиреза Бейранванд

    Забавный факт: по данным испанской прессы, Бэйл установил симулятор игры в гольф в отеле Уэльса, но из-за болей в спине перестал играть перед матчем с Ираном. Шанс для команды Карлуша Кейруша?

    Эксперты LiveSport.ru в своем прогнозе на матч Уэльс — Иран ждут голов, считая, что команды порадуют забитыми мячами в каждом из таймов. Можно также сделать ставку на «обе забьют», ведь даже в матче с Англией иранцы сумели отличиться с игры, а к матчу с Уэльсом полностью восстановится Сердар Азмун.

    13:00. Уэльс — Иран
    • Прямая трансляция: Матч ТВ/Матч Футбол 1, LiveCup
    • Место встречи: «Ахмед бин Али», Эр-Райян

    16:00 Катар — Сенегал

    Встреча двух неудачников первого тура, проигравших стартовые матчи и серьезно осложнивших свое турнирное положение. Хозяева мундиаля очень слабо выглядели в матче открытия ЧМ-2022, всухую проиграв Эквадору со счетом 0:2 и не разу не пробив в створ ворот.

    Сенегальцы же в матче с Нидерландами выглядели очень и очень бодро — бились на равных, имели подходы и даже превзошли «оранжевых» по ударам, но все же не уберегли свои ворота, пропустив в концовке матча.

    Сенегал — Нидерланды

    В матче с Катаром африканцы наверняка постараются реабилитироваться за это обидное поражение, чтобы продолжить борьбу за плей-офф. Для хозяев турнира, в свою очередь, это последний шанс набрать очки, чтобы не закончить домашний турнир с обидной «баранкой».

    Наши эксперты считают, что Сенегал одержит победу в верховом матче. Можно усомниться, учитывая что обе команды еще не открыли счет голам на мундиале, но моментов и ударов у африканцев было достаточно, просто голландская оборона выстояла.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    А вот катарцы выглядели в атаке бледно, так что можно рискнуть и поставить на «сухую» победу Сенегала. С нашим прогнозом на матч Катар — Сенегал можно ознакомиться тут.

    16:00. Катар — Сенегал
    • Прямая трансляция: Матч ТВ/Матч Футбол 1, LiveCup
    • Место встречи: «Эль-Тумама», Доха

    19:00 Нидерланды — Эквадор

    Голландцы в стартовом матче чемпионата мира выглядели немного разочаровывающе, по крайней мере до 82-й минуты. Подопечные ван Гала не показали яркой игры против Сенегала, но в концовке вырвали победу благодаря голам Гакпо и Классена.

    Зато Эквадор стал украшением матча открытия турнира, а Эннер Валенсия был главной звездой встречи с Катаром, забив два гола в первом тайме (и еще один — отмененный из-за офсайда).

    Коди Гакпо

    Южноамериканцы в матче с Катаром выглядели раскованно, показывали яркую и атакующую игру, и подходят к матчу с Нидерландами на позитиве.

    Эксперты LiveSport.ru в своем прогнозе на встречу Нидерланды — Эквадор ждут победы «оранжевых» в верховом матче, но южноамериканская команда вполне способна отобрать очки у фаворита. Ставка «Нидерланды или ничья и обе забьют» — неплохой вариант.

    19:00. Нидерланды — Эквадор
    • Прямая трансляция: Матч ТВ/Матч Футбол 1, LiveCup
    • Место встречи: «Халифа», Доха

    22:00 Англия — США

    «Три льва» в стартовом матче турнира продемонстрировали, почему их считают одними из фаворитов ЧМ-2022, беспощадно разгромив деморализованную сборную Ирана.

    Вот только уберечь свои ворота в неприкосновенности англичанам не удалось, что говорит об определенных проблемах с обороной. Зато с атакой никаких проблем не будет — забивает у англичан примерно половина состава, да и Гарри Кейн восстановился от травмы, полученной в матче с Ираном.

    Гарри Кейн

    Американская команда, хотя и самая молодая на турнире, но действовала в стартовом матче с Уэльсом очень агрессивно уверенно и едва не удержала минимальную победу. Чтобы иметь надежду на выход в плей-офф «звездно-полосатым» нужно обыгрывать фаворита.

    Встреча Англия — США обещает быть самым увлекательным матчем игрового дня. Наши эксперты в своем прогнозе предсказывают, что британцы начнут доминировать с самого начала матча и выиграют первый тайм. Интересной выглядит и ставка «обе забьют и ТБ 2,5».

    22:00. Англия — США
    • Прямая трансляция: Матч ТВ/Матч Футбол 1, LiveCup
    • Место встречи: «Эль-Байт», Эль-Хаур

    На сайте LiveSport.Ru можно почитать об основных фаворитах текущего мундиаля. В этом прогнозе редакция предложила свои варианты с возможными победителями турнира.

    Также рекомендуем следить за появлением новых прогнозов на матчи ЧМ. Весь список доступен здесь. Тут вы можете отслеживать календарь и результаты матчей, а также турнирное расположение команд по группам.

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