Второй шанс Катара и англо-американские разборки. За чем следить и на что ставить на ЧМ-2022 сегодня

25 ноября
Первый тур чемпионата мира в Катаре остался позади и он вместил в себя все что можно: неожиданные триумфы аутсайдеров и не менее внезапные фиаско записных фаворитов, зрелищные матчи и скучные перекатывания мяча по полю, голевые пиршества и несколько «сухих» матчей в которых не было даже ударов в створ ворот.
Начинается второй тур группового этапа, а значит цена побед и поражений возрастает многократно. Для одних команд предстоящий тур снимет все вопросы о выходе в плей-офф мундиаля, а кого-то он окончательно лишит надежды на успех.
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13:00. Уэльс — Иран
Валлийцы, пробившиеся на мундиаль через довольно непростые стыки, едва не потерпели поражение уже в стартовом матче турнира против команды США. В первом тайме американцы выглядели предпочтительнее соперника, и гол Тимоти Веа на 36-й минуте был совершенно закономерным.
После перерыва валлийцы добавили агрессии в атаке, кроме того, свое слово сказал лидер команды Гарет Бэйл, который все-таки ставит игру за национальную команду выше гольфа. Форвард сборной Уэльса сумел сравнять счет в концовке, реализовав сами же им заработанный пенальти.
В матче с Ираном британской команде будет намного проще. По крайней мере такой вывод можно сделать по итогам первого матча, в котором «персидские звезды» были разгромлены англичанами со счетом 2:6. Довольно неожиданное фиаско, если вспомнить бодрое выступление Ирана на ЧМ-2018.
Во многом на такой результат повлияла травма основного голкипера Ирана уже на 10-й минуте матча. Сообщалось, что Алиреза Бейранванд больше на турнире не сыграет, но сейчас он тренируется с командой в защитной маске.
Забавный факт: по данным испанской прессы, Бэйл установил симулятор игры в гольф в отеле Уэльса, но из-за болей в спине перестал играть перед матчем с Ираном. Шанс для команды Карлуша Кейруша?
13:00. Уэльс — Иран
- Прямая трансляция: Матч ТВ/Матч Футбол 1, LiveCup
- Место встречи: «Ахмед бин Али», Эр-Райян
16:00 Катар — Сенегал
Встреча двух неудачников первого тура, проигравших стартовые матчи и серьезно осложнивших свое турнирное положение. Хозяева мундиаля очень слабо выглядели в матче открытия ЧМ-2022, всухую проиграв Эквадору со счетом 0:2 и не разу не пробив в створ ворот.
Сенегальцы же в матче с Нидерландами выглядели очень и очень бодро — бились на равных, имели подходы и даже превзошли «оранжевых» по ударам, но все же не уберегли свои ворота, пропустив в концовке матча.
В матче с Катаром африканцы наверняка постараются реабилитироваться за это обидное поражение, чтобы продолжить борьбу за плей-офф. Для хозяев турнира, в свою очередь, это последний шанс набрать очки, чтобы не закончить домашний турнир с обидной «баранкой».
А вот катарцы выглядели в атаке бледно, так что
16:00. Катар — Сенегал
- Прямая трансляция: Матч ТВ/Матч Футбол 1, LiveCup
- Место встречи: «Эль-Тумама», Доха
19:00 Нидерланды — Эквадор
Голландцы в стартовом матче чемпионата мира выглядели немного разочаровывающе, по крайней мере до 82-й минуты. Подопечные ван Гала не показали яркой игры против Сенегала, но в концовке вырвали победу благодаря голам Гакпо и Классена.
Зато Эквадор стал украшением матча открытия турнира, а Эннер Валенсия был главной звездой встречи с Катаром, забив два гола в первом тайме (и еще один — отмененный из-за офсайда).
Южноамериканцы в матче с Катаром выглядели раскованно, показывали яркую и атакующую игру, и подходят к матчу с Нидерландами на позитиве.
19:00. Нидерланды — Эквадор
- Прямая трансляция: Матч ТВ/Матч Футбол 1, LiveCup
- Место встречи: «Халифа», Доха
22:00 Англия — США
«Три льва» в стартовом матче турнира продемонстрировали, почему их считают одними из фаворитов ЧМ-2022, беспощадно разгромив деморализованную сборную Ирана.
Вот только уберечь свои ворота в неприкосновенности англичанам не удалось, что говорит об определенных проблемах с обороной. Зато с атакой никаких проблем не будет — забивает у англичан примерно половина состава, да и Гарри Кейн восстановился от травмы, полученной в матче с Ираном.
Американская команда, хотя и самая молодая на турнире, но действовала в стартовом матче с Уэльсом очень агрессивно уверенно и едва не удержала минимальную победу. Чтобы иметь надежду на выход в плей-офф «звездно-полосатым» нужно обыгрывать фаворита.
22:00. Англия — США
- Прямая трансляция: Матч ТВ/Матч Футбол 1, LiveCup
- Место встречи: «Эль-Байт», Эль-Хаур
На сайте LiveSport.Ru можно почитать об основных фаворитах текущего мундиаля. В этом прогнозе редакция предложила свои варианты с возможными победителями турнира.
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