Сборная Уэльса сыграет против команды Ирана во втором туре группового этапа чемпионата мира в Катаре. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 13:00 мск. Уэльс — Иран: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Уэльс

Команда не смогла победить США (1:1) в стартовом туре чемпионата мира, хотя до 82-й минуты она и вовсе уступала в счете.

Валлийцы получили путевку на мундиаль через дополнительные стыковые матчи. После выхода из группы номинальные гости обыграли Австрию 1:2, а затем и Украину, причем во втором случае им хватило одного мяча.

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С учетом этих стыков и 8 матчей в группе, Уэльс проиграл только одну встречу, одержав при этом 6 побед. Но вот почему-то в Лиге наций, турнире, который предшествовал ЧМ, «драконы» провалились с треском.

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Если говорить о самых свежих результатах, то к матчу с США валлийцы подошли с серией из трех поражений. Они уступили Нидерландам 2:3, Бельгии 1:2 и Польше 0:1. В целом же команда пропускает шестую игру подряд.

Иран

В первом матче группового раунда катарского мундиаля команда потерпела форменный разгром от Англии (2:6), хотя и разродилась двумя голами.

Сборная Ирана тем временем третий раз подряд вышла в финальную часть чемпионата мира. В 2014 году и в 2018-м иранцы не смогли выйти из группы.

Хотя на чемпионате мира в России они были максимально близки к тому, чтобы впервые в своей истории сыграть в плей-офф. На том турнире Иран одержал победу над Марокко (1:0), сыграл вничью с Португалией (1:1) и уступил Испании (0:1).

Иран уверенно прошел квалификацию. В решающем раунде отбора команда Карлуша Кейруша заняла первое место в группе, опередив в том числе Южную Корею.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом валлийцев, коэффициент на победу которых равен 2,15.

Успех иранцев оценивается в 3,80, тогда как ничья — в 3,00.

Наши прогноз и ставка — гол в обоих таймах за 2,05.