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    Одержит ли Уэльс первую победу на ЧМ-2022?

    Уэльс — Иран. Ставка (к. 2.05) и прогноз на ЧМ-2022 по футболу 25 ноября 2022 года

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    Уэльс имеет один балл после первого тура
    Сборная Уэльса сыграет против команды Ирана во втором туре группового этапа чемпионата мира в Катаре. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 13:00 мск. Уэльс — Иран: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Группа B 25 Ноября 2022 года
    Уэльс
  • Кардифф
    •  Уэльс 13:00 Иран Иран
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    Уэльс

    Команда не смогла победить США (1:1) в стартовом туре чемпионата мира, хотя до 82-й минуты она и вовсе уступала в счете.

    Валлийцы получили путевку на мундиаль через дополнительные стыковые матчи. После выхода из группы номинальные гости обыграли Австрию 1:2, а затем и Украину, причем во втором случае им хватило одного мяча.

    Коэффициенты матча Уэльс — Иран

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    С учетом этих стыков и 8 матчей в группе, Уэльс проиграл только одну встречу, одержав при этом 6 побед. Но вот почему-то в Лиге наций, турнире, который предшествовал ЧМ, «драконы» провалились с треском.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Если говорить о самых свежих результатах, то к матчу с США валлийцы подошли с серией из трех поражений. Они уступили Нидерландам 2:3, Бельгии 1:2 и Польше 0:1. В целом же команда пропускает шестую игру подряд.

    Иран

    В первом матче группового раунда катарского мундиаля команда потерпела форменный разгром от Англии (2:6), хотя и разродилась двумя голами.

    Сборная Ирана тем временем третий раз подряд вышла в финальную часть чемпионата мира. В 2014 году и в 2018-м иранцы не смогли выйти из группы.

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    • Хотя на чемпионате мира в России они были максимально близки к тому, чтобы впервые в своей истории сыграть в плей-офф. На том турнире Иран одержал победу над Марокко (1:0), сыграл вничью с Португалией (1:1) и уступил Испании (0:1).

    Иран уверенно прошел квалификацию. В решающем раунде отбора команда Карлуша Кейруша заняла первое место в группе, опередив в том числе Южную Корею.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом валлийцев, коэффициент на победу которых равен 2,15.

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    Успех иранцев оценивается в 3,80, тогда как ничья — в 3,00.

    Наши прогноз и ставка — гол в обоих таймах за 2,05.

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    Уэльс — Иран: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 25.11.2022. Прогнозы на футбол. Одержит ли Уэльс первую победу на ЧМ-2022?
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