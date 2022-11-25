Сборная Нидерландов сыграет против команды Эквадора во втором туре группового этапа чемпионата мира в Катаре. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 19:00 мск. Нидерланды — Эквадор: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Нидерланды

Сборная с трудом одолела Сенегал в первом туре группового раунда чемпионата мира со счетом 2:0, забив оба гола в концовке игры. Коллектив лидирует в группе.

Нидерланды напрямую вышли на мундиаль. В своей группе они провели 10 поединков, 7 из которых выиграли и набрали 23 очка. Еще и 33 гола забила команда Луи ван Гала. Это один из лучших результатов в европейской квалификации.

Коэффициенты матча Нидерланды — Эквадор 1X2Новым игрокам 1.803.604.80Фрибет$40

Также голландцы показали хороший результат в Лиге наций. Групповой этап команда завершила серией из трех побед, одолев Уэльс (3:2), Пользу (2:0) и Бельгию (1:0). По итогу 6 матчей «оранжевые» набрали 16 очков и с уверенным отрывом вышли в плей-офф.

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Последнее поражение сборная Нидерландов потерпела на Евро-2020 в июне 2021 года. После этого прошло приличное количество игр.

Эквадор

Команда в стартовом матче ЧМ-2022 уверенно переиграла Катар со счетом 2:0 — запас прочности гостей был очевидным.

Сборная Эквадора успешно прошла квалификацию на чемпионат мира, заняв четвертое место в южноамериканской отборочной группе.

Несмотря на это, эквадорцы могли «пролететь» мимо мундиаля. Чилийская федерация футбола в мае обратилась в ФИФА с требованием исключить Эквадор из состава участников ЧМ-2022, утверждая, что защитник Байрон Кастильо — колумбиец, использовавший поддельные документы.

В этом году Эквадор провел 11 матчей. В семи случаях была зафиксирована ничья (четыре раза 0:0 и трижды — 1:1). И на этом отрезке эквадорцы ни разу не забивали больше одного мяча.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом голландцев, коэффициент на победу которых равен 1,80.

Успех эквадорцев оценивается в 5,00, тогда как ничья — в 3,40.

Наши прогноз и ставка — Нидерланды выиграют, и в матче будет забито два или больше голов за 2,30.