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    Нидерланды — Эквадор. Ставка (к. 2.30) и прогноз на ЧМ-2022 по футболу 25 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Нидерланды — Эквадор
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    Нидерланды лидируют в группе
    Сборная Нидерландов сыграет против команды Эквадора во втором туре группового этапа чемпионата мира в Катаре. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 19:00 мск. Нидерланды — Эквадор: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Группа A 25 Ноября 2022 года
    Нидерланды
  • Амстердам
    •  Нидерланды 19:00 Эквадор Эквадор
  • Кито
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    Нидерланды

    Сборная с трудом одолела Сенегал в первом туре группового раунда чемпионата мира со счетом 2:0, забив оба гола в концовке игры. Коллектив лидирует в группе.

    Нидерланды напрямую вышли на мундиаль. В своей группе они провели 10 поединков, 7 из которых выиграли и набрали 23 очка. Еще и 33 гола забила команда Луи ван Гала. Это один из лучших результатов в европейской квалификации.

    Коэффициенты матча Нидерланды — Эквадор

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    Также голландцы показали хороший результат в Лиге наций. Групповой этап команда завершила серией из трех побед, одолев Уэльс (3:2), Пользу (2:0) и Бельгию (1:0). По итогу 6 матчей «оранжевые» набрали 16 очков и с уверенным отрывом вышли в плей-офф.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Последнее поражение сборная Нидерландов потерпела на Евро-2020 в июне 2021 года. После этого прошло приличное количество игр.

    Эквадор

    Команда в стартовом матче ЧМ-2022 уверенно переиграла Катар со счетом 2:0 — запас прочности гостей был очевидным.

    Сборная Эквадора успешно прошла квалификацию на чемпионат мира, заняв четвертое место в южноамериканской отборочной группе.

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    • Несмотря на это, эквадорцы могли «пролететь» мимо мундиаля. Чилийская федерация футбола в мае обратилась в ФИФА с требованием исключить Эквадор из состава участников ЧМ-2022, утверждая, что защитник Байрон Кастильо — колумбиец, использовавший поддельные документы.

    В этом году Эквадор провел 11 матчей. В семи случаях была зафиксирована ничья (четыре раза 0:0 и трижды — 1:1). И на этом отрезке эквадорцы ни разу не забивали больше одного мяча.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом голландцев, коэффициент на победу которых равен 1,80.

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    Успех эквадорцев оценивается в 5,00, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — Нидерланды выиграют, и в матче будет забито два или больше голов за 2,30.

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    Нидерланды — Эквадор: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 25.11.2022. Прогнозы на футбол. Кто одержит вторую победу в группе?
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