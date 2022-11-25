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    Одержит ли Сенегал крупную победу над Катаром?

    Катар — Сенегал. Ставка (к. 2.15) и прогноз на ЧМ-2022 по футболу 25 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Катар — Сенегал
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    Сенегал проиграл первый матч Нидерландам
    Сборная Катара сыграет против команды Сенегала во втором туре группового этапа чемпионата мира в Катаре. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 16:00 мск. Катар — Сенегал: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Группа A 25 Ноября 2022 года
    Катар
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    •  Катар 16:00 Сенегал Сенегал
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    Катар

    В стартовом туре группового раунда чемпионата мира сборная без шансов проиграла Эквадору (0:2), причем арбитр отобрал у южноамериканцев чистый гол в самом дебюте игры.

    Пару слов о составе Катара. Большинство игроков представляют на клубном уровне местный «Аль-Садд», главным тренером которого с 2019 по 2021 год был Хави Эрнандес. Остальные тоже выступают за катарские команды.

    Коэффициенты матча Катар — Сенегал

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    Только в этом году команда, которую возглавляет испанец Феликс Санчем Бас, провела 13 товарищеских матчей, в которых потерпела лишь два поражения.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    В рамках долгосрочной подготовки к домашнему ЧМ Катар участвовал в Кубке Америки-2019 и в Золотом Кубка КОНКАКАФ в 2021 году. Также стоит отметить, что в 2019 году Катар стал победителем Кубка Азии, выиграв в финале у Японии, а в четвертьфинале — у Южной Кореи.

    Сенегал

    В первом туре группового этапа мундиаля Сенегал потерпел поражение от Нидерландов с результатом 0:2, пропустив оба гола в концовке игры.

    Коллектив довольно легко преодолел стартовые этапы квалификации на чемпионат мира. В групповой стадии перед стыками команда выиграла группу H, набрав 16 очков за 16 матчей.

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    • В плей-офф сенегальцы встретились с Египтом. По сумме двух встреч была ничья, а в серии пенальти больше повезло «Львам Терангам». Победный гол забил Садио Мане, который, к слову, из-за травму пропустит мундиаль.

    Последние матчи до мундиаля Сенегал провел в сентябре, которые носили товарищеский характер. Коллектив обыграл Боливию 2:0 и сыграл вничью с Ираном 1:1.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом сенегальцев, коэффициент на победу которых равен 1,61.

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    Успех катарцев оценивается в 6,00, тогда как ничья — в 3,60.

    Наши прогноз и ставка — Сенегал выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,15.

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    Катар — Сенегал: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 25.11.2022. Прогнозы на футбол. Одержит ли Сенегал крупную победу над Катаром?
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