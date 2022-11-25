Катар
В стартовом туре группового раунда чемпионата мира сборная без шансов проиграла Эквадору (0:2), причем арбитр отобрал у южноамериканцев чистый гол в самом дебюте игры.
Пару слов о составе Катара. Большинство игроков представляют на клубном уровне местный «Аль-Садд», главным тренером которого с 2019 по 2021 год был Хави Эрнандес. Остальные тоже выступают за катарские команды.
Коэффициенты матча Катар — Сенегал
Только в этом году команда, которую возглавляет испанец Феликс Санчем Бас, провела 13 товарищеских матчей, в которых потерпела лишь два поражения.
В рамках долгосрочной подготовки к домашнему ЧМ Катар участвовал в Кубке Америки-2019 и в Золотом Кубка КОНКАКАФ в 2021 году. Также стоит отметить, что в 2019 году Катар стал победителем Кубка Азии, выиграв в финале у Японии, а в четвертьфинале — у Южной Кореи.
Сенегал
В первом туре группового этапа мундиаля Сенегал потерпел поражение от Нидерландов с результатом 0:2, пропустив оба гола в концовке игры.
Коллектив довольно легко преодолел стартовые этапы квалификации на чемпионат мира. В групповой стадии перед стыками команда выиграла группу H, набрав 16 очков за 16 матчей.
В плей-офф сенегальцы встретились с Египтом. По сумме двух встреч была ничья, а в серии пенальти больше повезло «Львам Терангам». Победный гол забил Садио Мане, который, к слову, из-за травму пропустит мундиаль.
Последние матчи до мундиаля Сенегал провел в сентябре, которые носили товарищеский характер. Коллектив обыграл Боливию 2:0 и сыграл вничью с Ираном 1:1.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом сенегальцев, коэффициент на победу которых равен 1,61.
Успех катарцев оценивается в 6,00, тогда как ничья — в 3,60.
Наши прогноз и ставка — Сенегал выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,15.