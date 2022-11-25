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    Англия оперативно вскроет оборону американцев

    Англия — США. Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, чемпионат мира, 25 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Англия — США
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    Харри Кейн
    Англия сыграет на своем поле с США в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 22:00 мск. Англия — США: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Группа B 25 Ноября 2022 года
    Англия
  • Лондон
    •  Англия 22:00 США США
  • Вашингтон
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    Англия

    Англия стартовала как и положено одному из признанных фаворитов. Харри Кейн, правда, не забил, но иранцы были сметены с газона (6:2).

    По игре команда Гарета Саутгейта смотрится на одном дыхании. Хотя, конечно, нужно сделать некоторую скидку на слабость оппонента.

    Коэффициенты матча Англия — США

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    Отметим Букайо Сака. Хавбек «Арсенала» оформил дубль в ворота Ирана, да и вообще был полезен во всех атакующих акциях сборной.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Поединки против американцев для команды исторически складываются успешно. Из пяти сыгранных матчей Англия выиграла трижды.

    США

    Американцы стартовали довольно неплохо. Правда, победу над сборной Уэльса удержать не удалось (1:1).

    К слову, мяч в ворота валлийцев в активе Тимоти Веа. Сын знаменитого либерийца вполне может стать открытием нынешнего Мундиаля.

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    • Более того, сборная США неплохо выглядела в атаке. Отметим активность Кристиана Пулишича. К слову, не понаслышке знакомого с английским футболом.

    Наверняка в этом поединке США вполне устроит и ничья. Вот только для этого американцам еще нужно сдержать атаки великолепных англичан.

    Прогноз и ставка

    На победу Англии в этом матче можно поставить за 1.53, ничью букмекеры предлагают взять за 4.20, а победу США — за 6.00.

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    Сборная Англии в стартовом туре показала свою силу. Американцы наверняка будут действовать вторым номером.

    Кейн и компания наверняка будут активно атаковать с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Победа Англии в 1 тайме с коэффициентом 2.10.

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    Англия — США: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 25.11.2022. Прогнозы на футбол. Англия оперативно вскроет оборону американцев
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