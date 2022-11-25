Англия
Англия стартовала как и положено одному из признанных фаворитов. Харри Кейн, правда, не забил, но иранцы были сметены с газона (6:2).
По игре команда Гарета Саутгейта смотрится на одном дыхании. Хотя, конечно, нужно сделать некоторую скидку на слабость оппонента.
Коэффициенты матча Англия — США
Отметим Букайо Сака. Хавбек «Арсенала» оформил дубль в ворота Ирана, да и вообще был полезен во всех атакующих акциях сборной.
Поединки против американцев для команды исторически складываются успешно. Из пяти сыгранных матчей Англия выиграла трижды.
США
Американцы стартовали довольно неплохо. Правда, победу над сборной Уэльса удержать не удалось (1:1).
К слову, мяч в ворота валлийцев в активе Тимоти Веа. Сын знаменитого либерийца вполне может стать открытием нынешнего Мундиаля.
Более того, сборная США неплохо выглядела в атаке. Отметим активность Кристиана Пулишича. К слову, не понаслышке знакомого с английским футболом.
Наверняка в этом поединке США вполне устроит и ничья. Вот только для этого американцам еще нужно сдержать атаки великолепных англичан.
Прогноз и ставка
На победу Англии в этом матче можно поставить за 1.53, ничью букмекеры предлагают взять за 4.20, а победу США — за 6.00.
Сборная Англии
Кейн и компания наверняка будут активно атаковать с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Победа Англии в 1 тайме с коэффициентом 2.10.