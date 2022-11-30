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    «Ацтеки» начнут матч за здравие

    Саудовская Аравия — Мексика. Прогноз, ставка (к. 2.23) на футбол, чемпионат мира, 30 ноября 2022 года

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    Алексис Вега
    Саудовская Аравия сыграет на своем поле с Мексикой в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата мира. Матч пройдет 30 ноября, начало — в 22:00 мск. Саудовская Аравия — Мексика: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Группа C 30 Ноября 2022 года

    Саудовская Аравия

    Эта команда уже сподобилась на одну сенсацию. «Сауды» одолели самих аргентинцев со счетом 1:2.

    Сейчас Саудовская Аравия занимает 3 место в своем квартете. В случае победы в этом матче команда точно застолбит за собой выход в плей-офф.

    Коэффициенты матча Саудовская Аравия — Мексика

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    Разумеется, в этом поединке Саудовская Аравия будет активно атаковать. Не исключено, что команда применит тактику, давшую результат в матче с Аргентиной.

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    Вот только слабая реализация вызывает беспокойство. Аравийцы забили только два мяча.

    В минувшем туре группового этапа команда проиграла. «Сауды» вчистую уступили полякам (2:0).

    Мексика

    Мексиканцы замыкают турнирную таблицу в своей группе. При этом команда не забила еще ни разу.

    Имея в зачете один турнирный пункт, мексиканцы еще не потеряли шансов на выход в плей-офф. Правда, кроме своей победы команде нужно ждать результата параллельного матча в группе.

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    • Минувший тур для команды получился неудачным. Мексика по всем статьям уступила Аргентине (2:0).

    Наверняка «ацтеки» сыграют с позиции силы. Иного пути у них просто нет, да и соперник не видится непроходимым.

    Пора бы начать проявлять себя атаке мексиканцев. Алексис Вега способен взять на себя основную нагрузку в плане реализации.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Мексики предлагают — 1.71.

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    На викторию Саудовской Аравии дают — 4.72, ничья оценена — в 4.14.

    Мексиканцам в любом случае необходимо побеждать, и наверняка команда будет идти в атаку с первых минут матча.

    Наш прогноз — Победа Мексики в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.23. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.10.

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    Саудовская Аравия — Мексика: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 30.11.2022. Прогнозы на футбол. «Ацтеки» начнут матч за здравие
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