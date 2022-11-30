Саудовская Аравия сыграет на своем поле с Мексикой в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата мира. Матч пройдет 30 ноября, начало — в 22:00 мск. Саудовская Аравия — Мексика: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Саудовская Аравия

Эта команда уже сподобилась на одну сенсацию. «Сауды» одолели самих аргентинцев со счетом 1:2.

Сейчас Саудовская Аравия занимает 3 место в своем квартете. В случае победы в этом матче команда точно застолбит за собой выход в плей-офф.

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Разумеется, в этом поединке Саудовская Аравия будет активно атаковать. Не исключено, что команда применит тактику, давшую результат в матче с Аргентиной.

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Вот только слабая реализация вызывает беспокойство. Аравийцы забили только два мяча.

В минувшем туре группового этапа команда проиграла. «Сауды» вчистую уступили полякам (2:0).

Мексика

Мексиканцы замыкают турнирную таблицу в своей группе. При этом команда не забила еще ни разу.

Имея в зачете один турнирный пункт, мексиканцы еще не потеряли шансов на выход в плей-офф. Правда, кроме своей победы команде нужно ждать результата параллельного матча в группе.

Минувший тур для команды получился неудачным. Мексика по всем статьям уступила Аргентине (2:0).

Наверняка «ацтеки» сыграют с позиции силы. Иного пути у них просто нет, да и соперник не видится непроходимым.

Пора бы начать проявлять себя атаке мексиканцев. Алексис Вега способен взять на себя основную нагрузку в плане реализации.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Мексики предлагают — 1.71.

На викторию Саудовской Аравии дают — 4.72, ничья оценена — в 4.14.

Мексиканцам в любом случае необходимо побеждать, и наверняка команда будет идти в атаку с первых минут матча.

Наш прогноз — Победа Мексики в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.23. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.10.