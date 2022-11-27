Готовьте ваши денежки! Кто больше всех нуждается в подписании Беллингема?

Именно Беллингем стал ключевым игроком сборной Англии в матче с Ираном (6:2). И вряд ли кто-то сильно удивился, что ключом к победе стали классные действия 19-летнего футболиста, который уже успел проявить себя в дортмундской «Боруссии».

Гол Джуда в ворота иранцев стал еще одним напоминанием, каким потенциалом обладает этот парень.

Европейские клубы внимательно следят за Беллингемом на текущем турнире в Катаре, хотя уже и так ясно, что он в порядке. Летом начнется самая настоящая драка, победитель которой подпишет, возможно, самого талантливого полузащитника нового поколения.

И прямо сейчас поразмышляем, какие клубы будут бороться за Беллингема.

«Ливерпуль»

О возможном переходе Беллингема в «Ливерпуль» заговорили едва ли не сразу после того, как он стал игроком «Боруссии».

Джуд Беллингем globallookpress.com

Известно, что в «Ливерпуле» очень высоко оценивают возможности Джуда. И на «Энфилде» ему легко найдут место в основном составе.

Юрген Клопп редко отказывается от проверенной и надежной схемы 4-3-3, и, несмотря на то, что огромное внимание в этом случае уделяется физической и тактической дисциплине, мы уже замечали, что она нуждается в таких креативных игроках, как Тиаго Алькантара.

И кто-то вроде Беллингема стал бы идеальным дополнением для полузащиты «Ливерпуля». Ни для кого не секрет, что Клопп хочет хочет усилить среднюю линию молодым, но уже состоявшимся исполнителем.

Другой вопрос, найдутся ли у «красных» финансовые средства на приобретение Беллингема, готовы ли они конкурировать с европейскими гигантами в борьбе за английскую звезду.

Рискнут ли они потратить больше 100 миллионов фунтов на одного игрока в тот момент, когда владельцы решили продать клуб? В этом плане есть сомнения, особенно в том случае, если «Ливерпуль» по итогам сезона не попадет в Лигу чемпионов.

И все же такой сценарий нельзя исключать. «Ливерпуль» в прошлом показал, что в случае необходимости готов тратить большие деньги на игрока, который по их мнению, действительно способен усилить команду, и в этом плане самым показательным является переход Вирджила ван Дейка.

«Манчестер Сити»

У «Ман Сити», безусловно, не будет проблем с удовлетворением финансовых требований «Дортмунда». К тому же, не стоит забывать, что у чемпиона Англии отличные отношения с «Боруссией», у которой они ранее приобрели Эрлинга Холанда и Мануэля Аканджи.

Вместе с Эрлингом Холанном во время матча «Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов globallookpress.com

Пеп Гвардиола после осенних матчей с «Боруссией» в Лиге чемпионов не скрывал своего восхищения игрой Беллингема, отметив его универсальность.

Таким образом, «Ман Сити» можно считать одним из фаворитов в борьбе за Джуда, особенно с учетом ситуации в средней линии «горожан».

Бернарду Силва по-прежнему сохраняет звездный статус, но ни для кого не секрет, что он хочет перейти в «Барселону». И Беллингем может стать идеальной заменой для португальца.

Кроме того, вскоре «Сити» предстоит задуматься о немыслимом — о поиске преемника для Кевина Де Брюйне, которому к началу следующего сезона исполнится 32 года.

Так что, если сложить все эти нюансы вместе, «Ман Сити» и Беллингем выглядят идеальной парой.

«Манчестер Юнайтед»

Перестройка в «Юнайтед» продолжается. И вне всяких сомнений, после расторжения контракта с Криштиану Роналду им нужно новое лицо проекта.

Джуд Беллингем globallookpress.com

Даже с учетом возможной смены владельца, очевидно, что для «МЮ» трансфер Беллингема благодаря его коммерческой мощи не будет проблемой в финансовом плане.

Правда, не очень понятно, захочет ли Джуд перейти в клуб, который только начал возрождаться после затяжного кризиса.

Маловероятно, что 19-летний полузащитник сделает выбор в пользу команды, которая пока еще не готова бороться за самые серьезные трофеи.

Но при этом «Юнайтед» все равно нельзя исключать из списка претендентов, учитывая их огромные ресурсы. Как ни крути, а «МЮ» по-прежнему остается большим клубом, который способен повлиять на мышление игрока.

И в «МЮ» Беллингем может сразу стать ключевым исполнителем в полузащите.

«МЮ» приложит максимальные усилия для подписания Беллингема, но все равно есть ощущение, что «красным дьяволам» будет сложно конкурировать с некоторыми клубами.

«Челси»

После смены владельца появились некоторые сомнения по поводу возможностей «Челси» на трансферном рынке, но все они испарились после мощнейшей летней кампании, когда клуб потратил на новичков 270 миллионов фунтов.

«Челси» по-прежнему остается силой, с которой нужно считаться. И все знают, что «синие» тоже хотят приобрести Беллингема.

И с учетом того, что Жоржиньо и Нголо Канте, скорее всего, не будут продлевать контракты, «Челси» понадобится усиление полузащиты.

«Челси» находится в начале очередной перестройки, на этот раз под руководством Грэма Поттера, и совершенно ясно, что существует явная необходимость освежить стареющий состав, купив несколько молодых талантливых игроков.

Беллингем стал бы идеальным усилением для «Челси». И глядя на то, как лондонский клуб вел себя на летнем трансферном рынке, можно предположить, что они готовы выделить серьезную сумму, чтобы заполучить звезду сборной Англии.

«Реал» Мадрид

Если топ-игрок находится в поиске нового клуба, «Реал» обязательно будет среди претендентов. И прямо сейчас в «Мадриде» думают о поиске долгосрочной замены для 37-летнего Луки Модрича.

С Мэйсоном Маунтом после гола в ворота Ирана на ЧМ-2022 globallookpress.com

За последние несколько лет «Реалу» удалось подписать несколько молодых талантов. В первую очередь, это Орельен Тчуамени из «Монако» и Эдуардо Камавинга из «Ренна».

И перспектива того, что к ним вскоре присоединится еще и Беллингем, по-настоящему пугает. «Реал» же надеется превратить эту мечту в реальность.

Правда, у некоторых может возникнуть вопрос — а нужен ли Джуд «Реалу»? Помимо Тчуамени и Камавинга, у «Королевского клуба» есть Федерико Вальверде, который в этом сезоне показывает лучший футбол в карьере.

Но в «Реале» не будет об этом задумываться — они, как обычно, хотят заполучить лучших игроков. И Флорентино Перес сделаем все, что от него зависит, чтобы Беллингем переехал в Мадрид.

«Пари Сен-Жермен»

У чемпиона Франции не будет проблем с финансами для покупки Беллингема, но переход англичанина в парижский клуб маловероятен.

«ПСЖ», как правило, играет по схеме с двумя центральными полузащитниками. У них уже есть Марко Верратти (ожидается, что итальянец продлит контракт), Данило Перейра, Витинья, Фабиан Руис, Ренату Саншеш и Карлос Солер, которые могут спокойно играть в центре.

А еще у парижан есть совсем молодые Айман Кари и Уоррен Заир-Эмери, на которых в клубе возлагают большие надежды.

Заим-Эмери, которому всего 16 лет, уже находится в первой команде, и у «ПСЖ», судя по всему, большие планы на него, и подписание кого-то вроде Беллингема будет проблематичным для его прогресса.

«Арсенал»

Сразу надо сказать, что переход Беллингема в «Арсенал» тоже маловероятен.

Если мы говорим о его игровых качествах, то Джуд соответствует абсолютно всем требованиям главного тренера «канониров» Микеля Артеты.

Джуд Беллингем globallookpress.com

Кроме того, Беллингем стал бы идеальной заменой для 30-летнего Гранита Джаки, который выполняет роль восьмого номера в тактических построениях Артеты.

В этом отношении Беллингем мог бы стать шикарным усилением для «Арсенала». И это стало бы еще одним признаком того, что «канониры» возвращаются в компанию элитных европейских клубов.

Но в финансовом плане «Арсеналу» будет сложно бороться с вышеупомянутыми клубами. К этому «канониры» не готовы.

Рекордным трансфером «Арсенала» остается Николя Пепе, который обошелся в 72 миллиона фунтов. В данном же случае придется заплатить гораздо больше.

Вывод

Беллингем настолько талантлив, что легко впишется в любой клуб, если «Боруссия» все-таки решит продать его следующим летом.

Он в состоянии сделать лучше любую полузащиту. Трудно представить, что кто-то из перечисленных клубов скажет, что переход Джуда не станет радикальным усилением средней линии.

У «Челси», «Манчестер Сити», «Арсенала» и «Юнайтед» есть место в составе для Беллингема. Но есть еще «Реал», который тоже стремится подписать молодого англичанина.

Но если задуматься о том, кому он действительно нужен больше всего, то это «Ливерпуль», который отчаянно нуждается в капитальном ремонте полузащиты.

Трансфер Беллингема может стать для команды Клоппа мощным катализатором. С интеграцией Джуда в состав проблем точно не будет.