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    От гаитянского американца до Месси: главные сенсации чемпионатов мира

    Какие матчи мундиалей потрясли мир?

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    Месси и компания опозорились в матче против саудитов
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    Месси и компания опозорились в матче против саудитов
    Саудовская Аравия и Япония совершили две большие сенсации на чемпионате мира 2022 года, где сам турнир имеет богатую историю подобных результатов, пишет автор Goal.com Кришан Дэвис.
    На протяжении многих лет мундиали отличались величайшими потрясениями, которые когда-либо видел спорт, где форма, репутация и уверенность в одно мгновение улетучивались, и так называемые небольшие сборные не упускали возможности проявить себя на большом форуме.

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    • Это поединки и моменты, которые были увековечены и пережиты снова и снова, а команды и отдельные футболисты вошли в фольклор турнира.

    ЧМ-1950: США — Англия 1:0

    Дебютант чемпионата мира сборная Англии была большим фаворитом, когда сыграла с полупрофессионалами из США. Наверняка победитель ясен? Все вероно, да только не тот, о ком можно было подумать.

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    Американский нападающий гаитянского происхождения Джо Гатьенс вписал себя в историю американской сборной по футболу, забив победный мяч в поединке, который сейчас известен как «Чудо в Белу-Оризонти».

    ЧМ-1966: Северная Корея — Италия 1:0

    Италия очень хотела выиграть трофей Жюля Риме в Англии в 1966 году. Однако на групповом этапе сборная была в плохой форме, ведь, обыграв Чили, затем она потерпела поражение от СССР.

    Апеннинцам нужно было избежать поражения в их последней игре группы против Северной Кореи, но, что примечательно, удар Пак Ду Ика на 42-й минуте заставил «Скуадру адзурру» собирать чемоданы, в то время как азиатская команда вышла в четвертьфинал.

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    • ЧМ-1982: Алжир — ФРГ 2:1

    Алжир совершил сенсацию на чемпионате мира в матче против фаворита турнира — Западной Германии.

    Конечно, наверняка напрашивался только один исход? Как вы, вероятно, поняли из содержания этой статьи, североафриканцы ошеломили своего прославленного соперника.

    Алжир выиграл со счетом 2:1, но он стал жертвой печально известного «Позора в Хихоне» позже на этой же стадии, когда ФРГ и Австрия намеренно разыграли благоприятный для себя ничейный результат, чтобы выбить конкурента.

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    • ЧМ-1982: Северная Ирландия — Испания 1:0

    Буквально несмотря ни на что: в матче с хозяевами мундиаля при недоброжелательных трибунах, оказавшись вдесятером и столкнувшись с рядом непоследовательных судейских решений — Северная Ирландия каким-то образом одержала верх.

    Ошибка вратаря оппонентов позволила Джерри Армстронгу забить победный мяч вскоре после перерыва, и североирландцы держались, несмотря на то, что оказались в меньшинстве за полчаса до конца поединка.

    ЧМ-1990: Камерун — Аргентина 1:0

    Несмотря на то, что Камерун столкнулся с могущественным Диего Марадоной и действующими чемпионами мира, он совершил сенсацию в своем первом матче на итальянском мундиале.

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    • Ведомая 38-летним Рожером Милла африканская сборная прошла групповой этап вплоть до четвертьфинала в немалой степени благодаря результативному удару головой Франсуа Омам-Бийика в матче против аргентинцев.

    ЧМ-1994: Болгария — Германия 2:1

    Болгария стала сюрпризом на чемпионате мира 1994 года во главе со звездой «Барселоны» Христо Стоичковым.

    Уже обыграв Аргентину на групповом этапе, Болгария завершила свой путь на американском мундиале в полуфинале после замечательной победы над Германией в четвертьфинале.

    Два гола за три минуты от Стоичкова и Йордана Лечкова изменили ход игры в их пользу, и в итоге они одержали знаменитую победу.

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    • ЧМ-1994: Ирландия — Италия 1:0

    Ирландия начала чемпионат мира 1994 года на ура, победив действующего чемпиона мира Италии в Нью-Джерси.

    Рэй Хаутон забил единственный мяч в матче спустя всего 12 минут после начала игры, пробив с 25 метров, что привело в восторг мощную группу фанатов его команды.

    Затем подопечным Джека Чарльтона удалось сдержать своих звездных оппонентов до конца игры.

    ЧМ-2002: Франция — Сенегал 1:0

    Пожалуй, самая известная сенсация в истории чемпионатов мира.

    Франция прибыла на чемпионат мира 2002 года как действующий победитель и один из главных фаворитов на победу, но все началось с худшего из возможных сценариев, ведь она потерпела поражение от дебютанта Сенегала.

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    • Покойный Папа Буба Диоп забил культовый победный мяч, и этот результат стал сигналом к началу кошмарного турнира для «Ле Блё», поскольку они вылетели на групповом этапе.

    ЧМ-2002: Южная Корея — Италия 2:1

    Этот, прослывший позором, матч из-за спорных решений эквадорского арбитра, включая назначение сомнительного пенальти в пользу сборной-хозяйки турнира, а также фиксирование весьма незначительного офсайда в эпизоде, который мог бы стать итальянским «золотым» голом.

    Вместо этого победителем в дополнительное время станет Южная Корея, а Ан Чон Хван отправит итальянцев паковать чемоданы.

    ЧМ-2010: Швейцария — Испания 1:0

    Испания, конечно, выиграет чемпионат мира в 2010 году, но ее турнир начался с худшего из сценариев в стартовом матче против Швейцарии.

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    • «Легенда» «Манчестер Сити» Желсон Фернандеш забил победный мяч на седьмой минуте второго тайма, и «Крестоносцы», решительно отзащищавшись, удержали неожиданную победу.

    ЧМ-2018: Южная Корея — Германия 2:0

    Ожидалось, что действующий чемпион мира Германия будет стойко защищать свой титул на мундиале в России, но она провалилась при первом же испытании.

    Результатом, который выбил их из колеи, стало неожиданное поражение от Южной Кореи: звезда «Тоттенхэма» Сон Хын Мин воспользовался ужасной ошибкой вратаря соперника Мануэля Нойера, который потерял мяч у центральной линии поля, и убежал, чтобы закатить снаряд в пустые ворота и принести команде три очка.

    ЧМ-2022: Аргентина — Саудовская Аравия 1:2

    Аргентина вышла на чемпионат мира 2022 года в числе топ-фаворитов, что, несомненно, станет последним турниром для Лионеля Месси на главном форуме планеты.

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    • Но, обеспечив своей сборной преимущество ударом с пенальти, Лео и компания были унижены, когда Саудовская Аравия совершила захватывающий камбэк, благодаря чему вырвала самую непредсказуемую победу.

    Салем Алдавсари создал решающий момент, ускользнув от нескольких защитников, а затем нанеся потрясающий удар мимо вратаря в сетку южноамериканцев.

    ЧМ-2022: Германия — Япония 1:2

    После того, как Саудовская Аравия унизила Аргентину, всего днем позже произошла еще одна сенсация в Катаре на мундиале-2022. Невероятно, но Япония оправилась после гола, пропущенного до перерыва от Германии, и одержала историческую победу со счетом 2:1 над командой Ханси Флика.

    Все шло по плану после того, как реализованный пенальти Илкаем Гюндоганом вывел немцев вперед, но удары Рицу Доана и Такумы Асано во втором тайме, которые, по иронии судьбы, оба выступают в Бундеслиге, завершили замечательный камбэк.

    Действительно, это первый случай, когда Япония оправилась от пропущенного гола на чемпионате мира и одержала победу. Какой момент, какое потрясение!

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