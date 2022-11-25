От гаитянского американца до Месси: главные сенсации чемпионатов мира

Месси и компания опозорились в матче против саудитов

На протяжении многих лет мундиали отличались величайшими потрясениями, которые когда-либо видел спорт, где форма, репутация и уверенность в одно мгновение улетучивались, и так называемые небольшие сборные не упускали возможности проявить себя на большом форуме.

Это поединки и моменты, которые были увековечены и пережиты снова и снова, а команды и отдельные футболисты вошли в фольклор турнира.

ЧМ-1950: США — Англия 1:0

Дебютант чемпионата мира сборная Англии была большим фаворитом, когда сыграла с полупрофессионалами из США. Наверняка победитель ясен? Все вероно, да только не тот, о ком можно было подумать.

Американский нападающий гаитянского происхождения Джо Гатьенс вписал себя в историю американской сборной по футболу, забив победный мяч в поединке, который сейчас известен как «Чудо в Белу-Оризонти».

ЧМ-1966: Северная Корея — Италия 1:0

Италия очень хотела выиграть трофей Жюля Риме в Англии в 1966 году. Однако на групповом этапе сборная была в плохой форме, ведь, обыграв Чили, затем она потерпела поражение от СССР.

Апеннинцам нужно было избежать поражения в их последней игре группы против Северной Кореи, но, что примечательно, удар Пак Ду Ика на 42-й минуте заставил «Скуадру адзурру» собирать чемоданы, в то время как азиатская команда вышла в четвертьфинал.

ЧМ-1982: Алжир — ФРГ 2:1

Алжир совершил сенсацию на чемпионате мира в матче против фаворита турнира — Западной Германии.

Конечно, наверняка напрашивался только один исход? Как вы, вероятно, поняли из содержания этой статьи, североафриканцы ошеломили своего прославленного соперника.

Алжир выиграл со счетом 2:1, но он стал жертвой печально известного «Позора в Хихоне» позже на этой же стадии, когда ФРГ и Австрия намеренно разыграли благоприятный для себя ничейный результат, чтобы выбить конкурента.

ЧМ-1982: Северная Ирландия — Испания 1:0

Буквально несмотря ни на что: в матче с хозяевами мундиаля при недоброжелательных трибунах, оказавшись вдесятером и столкнувшись с рядом непоследовательных судейских решений — Северная Ирландия каким-то образом одержала верх.

Ошибка вратаря оппонентов позволила Джерри Армстронгу забить победный мяч вскоре после перерыва, и североирландцы держались, несмотря на то, что оказались в меньшинстве за полчаса до конца поединка.

ЧМ-1990: Камерун — Аргентина 1:0

Несмотря на то, что Камерун столкнулся с могущественным Диего Марадоной и действующими чемпионами мира, он совершил сенсацию в своем первом матче на итальянском мундиале.

Ведомая 38-летним Рожером Милла африканская сборная прошла групповой этап вплоть до четвертьфинала в немалой степени благодаря результативному удару головой Франсуа Омам-Бийика в матче против аргентинцев.

ЧМ-1994: Болгария — Германия 2:1

Болгария стала сюрпризом на чемпионате мира 1994 года во главе со звездой «Барселоны» Христо Стоичковым.

Уже обыграв Аргентину на групповом этапе, Болгария завершила свой путь на американском мундиале в полуфинале после замечательной победы над Германией в четвертьфинале.

Два гола за три минуты от Стоичкова и Йордана Лечкова изменили ход игры в их пользу, и в итоге они одержали знаменитую победу.

ЧМ-1994: Ирландия — Италия 1:0

Ирландия начала чемпионат мира 1994 года на ура, победив действующего чемпиона мира Италии в Нью-Джерси.

Рэй Хаутон забил единственный мяч в матче спустя всего 12 минут после начала игры, пробив с 25 метров, что привело в восторг мощную группу фанатов его команды.

Затем подопечным Джека Чарльтона удалось сдержать своих звездных оппонентов до конца игры.

ЧМ-2002: Франция — Сенегал 1:0

Пожалуй, самая известная сенсация в истории чемпионатов мира.

Франция прибыла на чемпионат мира 2002 года как действующий победитель и один из главных фаворитов на победу, но все началось с худшего из возможных сценариев, ведь она потерпела поражение от дебютанта Сенегала.

Покойный Папа Буба Диоп забил культовый победный мяч, и этот результат стал сигналом к началу кошмарного турнира для «Ле Блё», поскольку они вылетели на групповом этапе.

ЧМ-2002: Южная Корея — Италия 2:1

Этот, прослывший позором, матч из-за спорных решений эквадорского арбитра, включая назначение сомнительного пенальти в пользу сборной-хозяйки турнира, а также фиксирование весьма незначительного офсайда в эпизоде, который мог бы стать итальянским «золотым» голом.

Вместо этого победителем в дополнительное время станет Южная Корея, а Ан Чон Хван отправит итальянцев паковать чемоданы.

ЧМ-2010: Швейцария — Испания 1:0

Испания, конечно, выиграет чемпионат мира в 2010 году, но ее турнир начался с худшего из сценариев в стартовом матче против Швейцарии.

«Легенда» «Манчестер Сити» Желсон Фернандеш забил победный мяч на седьмой минуте второго тайма, и «Крестоносцы», решительно отзащищавшись, удержали неожиданную победу.

ЧМ-2018: Южная Корея — Германия 2:0

Ожидалось, что действующий чемпион мира Германия будет стойко защищать свой титул на мундиале в России, но она провалилась при первом же испытании.

Результатом, который выбил их из колеи, стало неожиданное поражение от Южной Кореи: звезда «Тоттенхэма» Сон Хын Мин воспользовался ужасной ошибкой вратаря соперника Мануэля Нойера, который потерял мяч у центральной линии поля, и убежал, чтобы закатить снаряд в пустые ворота и принести команде три очка.

ЧМ-2022: Аргентина — Саудовская Аравия 1:2

Аргентина вышла на чемпионат мира 2022 года в числе топ-фаворитов, что, несомненно, станет последним турниром для Лионеля Месси на главном форуме планеты.

Но, обеспечив своей сборной преимущество ударом с пенальти, Лео и компания были унижены, когда Саудовская Аравия совершила захватывающий камбэк, благодаря чему вырвала самую непредсказуемую победу.

Салем Алдавсари создал решающий момент, ускользнув от нескольких защитников, а затем нанеся потрясающий удар мимо вратаря в сетку южноамериканцев.

ЧМ-2022: Германия — Япония 1:2

После того, как Саудовская Аравия унизила Аргентину, всего днем позже произошла еще одна сенсация в Катаре на мундиале-2022. Невероятно, но Япония оправилась после гола, пропущенного до перерыва от Германии, и одержала историческую победу со счетом 2:1 над командой Ханси Флика.

Все шло по плану после того, как реализованный пенальти Илкаем Гюндоганом вывел немцев вперед, но удары Рицу Доана и Такумы Асано во втором тайме, которые, по иронии судьбы, оба выступают в Бундеслиге, завершили замечательный камбэк.

Действительно, это первый случай, когда Япония оправилась от пропущенного гола на чемпионате мира и одержала победу. Какой момент, какое потрясение!