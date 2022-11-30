Тунис сыграет на своем поле с Францией в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата мира. Матч пройдет 30 ноября, начало — в 18:00 мск. Тунис — Франция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Тунис

Тунисцы нынешний Мундиаль пока проваливают. За тур до окончания группового этапа команда замыкает турнирную таблицу группы В.

Сборная Туниса набрала всего 1 балл. Так что мотивация на заключительный тур понятна — только побеждать и ждать осечки от Австралии.

Коэффициенты матча Тунис — Франция 1X2Новым игрокам 7.504.101.50Фрибет$40

Разумеется, в этом поединке Тунису уже нечего терять. К тому же французы уже обеспечили себе выход в плей-офф и могут сыграть в оптимальном составе.

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Вот только слабая реализация вызывает беспокойство. Тунисцы пока ни разу не забили на Мундиале.

В минувшем туре группового этапа африканцы проиграли. Коллизия в матче с Австралией вышла минимальной.

Франция

«Трехцветные» в двух поединках добыли 6 очков. Так что заключительный тур группового этапа для них превращается в сущую формальность.

Разумеется, проигрывать в последнем туре не входит в планы команды Дидье Дешама. Почему бы французам не набрать максимум очков?!

Минувший тур для команды получился продуктивным. Франция переиграла сильных датчан (2:1).

Килиану Мбаппе и Антуану Гризманну могут предоставить некоторый отдых. Да и Оливье Жиру способен вытянуть отдельный матч.

Имея в составе ряд исполнителей мирового уровня, французы наверняка будут активны в атаке. Забивать в их составе есть кому.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Франции предлагают — 1.55.

На викторию Туниса дают — 6.50, ничья оценена — в 3.80.

«Трехцветные» намерены подтвердить статус одного из главных фаворитов чемпионата мира, и уж точно максимальным образом настроятся на этот матч.

Наш прогноз — Победа «Франции» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Фора Франции -1.5 за 2.60.