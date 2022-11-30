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    «Трехцветные» начинают и выигрывают!

    Тунис — Франция. Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, ЧМ-2022, 30 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Тунис — Франция
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    Антуан Гризманн
    Тунис сыграет на своем поле с Францией в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата мира. Матч пройдет 30 ноября, начало — в 18:00 мск. Тунис — Франция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Группа D 30 Ноября 2022 года
    Тунис
  • Тунис
    •  Тунис 18:00 Франция Франция
  • Париж
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    Тунис

    Тунисцы нынешний Мундиаль пока проваливают. За тур до окончания группового этапа команда замыкает турнирную таблицу группы В.

    Сборная Туниса набрала всего 1 балл. Так что мотивация на заключительный тур понятна — только побеждать и ждать осечки от Австралии.

    Коэффициенты матча Тунис — Франция

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    Разумеется, в этом поединке Тунису уже нечего терять. К тому же французы уже обеспечили себе выход в плей-офф и могут сыграть в оптимальном составе.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Вот только слабая реализация вызывает беспокойство. Тунисцы пока ни разу не забили на Мундиале.

    В минувшем туре группового этапа африканцы проиграли. Коллизия в матче с Австралией вышла минимальной.

    Франция

    «Трехцветные» в двух поединках добыли 6 очков. Так что заключительный тур группового этапа для них превращается в сущую формальность.

    Разумеется, проигрывать в последнем туре не входит в планы команды Дидье Дешама. Почему бы французам не набрать максимум очков?!

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    • Минувший тур для команды получился продуктивным. Франция переиграла сильных датчан (2:1).

    Килиану Мбаппе и Антуану Гризманну могут предоставить некоторый отдых. Да и Оливье Жиру способен вытянуть отдельный матч.

    Имея в составе ряд исполнителей мирового уровня, французы наверняка будут активны в атаке. Забивать в их составе есть кому.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Франции предлагают — 1.55.

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    На викторию Туниса дают — 6.50, ничья оценена — в 3.80.

    «Трехцветные» намерены подтвердить статус одного из главных фаворитов чемпионата мира, и уж точно максимальным образом настроятся на этот матч.

    Наш прогноз — Победа «Франции» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Фора Франции -1.5 за 2.60.

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    Тунис — Франция: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 30.11.2022. Прогнозы на футбол. «Трехцветные» начинают и выигрывают!
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