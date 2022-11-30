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    Аргентинцы забьют и… пропустят?!

    Польша — Аргентина. Прогноз, ставка (к. 2.26) на футбол, чемпионат мира, 30 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Польша — Аргентина
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    Лионель Месси
    Польша сыграет на своем поле с Аргентиной в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата мира. Матч пройдет 30 ноября, начало — в 22:00 мск. Польша — Аргентина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Группа C 30 Ноября 2022 года
    Польша
  • Варшава
    •  Польша 22:00 Аргентина Аргентина
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    Польша

    Поляки лидируют в своем квартете. Правда, удержать первую позицию еще придется очень постараться.

    Сборная Польши слишком зависима от кондиций своего лидера атак. Впрочем, Роберт Левандовский находится в отличной форме.

    Коэффициенты матча Польша — Аргентина

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    Разумеется, в этом поединке Польша не собирается играть сугубо на ничью. Тем паче, оборона аргентинцев не выглядит столь монолитно.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    Вот только слабая реализация вызывает беспокойство. Поляки забили пока только два мяча.

    В минувшем туре группового этапа поляки добыли три зачетных балла. Победа над Саудовской Аравией (2:0) вышла эффектной.

    Аргентина

    Аргентинцы сами довели ситуацию до нервозной. Команде в последнем туре может не хватить ничьей.

    Нет никаких сомнений, что Лионель Месси и компания будут нестись в атаку с первых минут. Иначе есть риск досрочно отправиться домой.

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    • Минувший тур для команды получился продуктивным. Аргентина переиграла сборную Мексики (2:0).

    Вот только зависимость от Месси у команды тотальная. И это может сыграть с южноамериканцами злую шутку.

    Имея в составе ряд исполнителей мирового уровня, аргентинцы наверняка будут активны в атаке. Забивать в их составе есть кому.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Аргентины предлагают — 1.45.

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    На викторию Польши дают — 8.00, ничья оценена — в 4.44.

    Аргентинцы обладают сильным атакующим потенциалом, однако оборона команды частенько дает сбои.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.26. Еще вариант для ставки — Фора Аргентины -1.5 за 2.28.

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    Польша — Аргентина: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 30.11.2022. Прогнозы на футбол. Аргентинцы забьют и… пропустят?!
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