Польша сыграет на своем поле с Аргентиной в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата мира. Матч пройдет 30 ноября, начало — в 22:00 мск. Польша — Аргентина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Польша

Поляки лидируют в своем квартете. Правда, удержать первую позицию еще придется очень постараться.

Сборная Польши слишком зависима от кондиций своего лидера атак. Впрочем, Роберт Левандовский находится в отличной форме.

Коэффициенты матча Польша — Аргентина 1X2Новым игрокам 7.704.151.48Фрибет$40

Разумеется, в этом поединке Польша не собирается играть сугубо на ничью. Тем паче, оборона аргентинцев не выглядит столь монолитно.

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Вот только слабая реализация вызывает беспокойство. Поляки забили пока только два мяча.

В минувшем туре группового этапа поляки добыли три зачетных балла. Победа над Саудовской Аравией (2:0) вышла эффектной.

Аргентина

Аргентинцы сами довели ситуацию до нервозной. Команде в последнем туре может не хватить ничьей.

Нет никаких сомнений, что Лионель Месси и компания будут нестись в атаку с первых минут. Иначе есть риск досрочно отправиться домой.

Минувший тур для команды получился продуктивным. Аргентина переиграла сборную Мексики (2:0).

Вот только зависимость от Месси у команды тотальная. И это может сыграть с южноамериканцами злую шутку.

Имея в составе ряд исполнителей мирового уровня, аргентинцы наверняка будут активны в атаке. Забивать в их составе есть кому.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Аргентины предлагают — 1.45.

На викторию Польши дают — 8.00, ничья оценена — в 4.44.

Аргентинцы обладают сильным атакующим потенциалом, однако оборона команды частенько дает сбои.

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.26. Еще вариант для ставки — Фора Аргентины -1.5 за 2.28.