Польша
Поляки лидируют в своем квартете. Правда, удержать первую позицию еще придется очень постараться.
Сборная Польши слишком зависима от кондиций своего лидера атак. Впрочем, Роберт Левандовский находится в отличной форме.
Коэффициенты матча Польша — Аргентина
Разумеется, в этом поединке Польша не собирается играть сугубо на ничью. Тем паче, оборона аргентинцев не выглядит столь монолитно.
Вот только слабая реализация вызывает беспокойство. Поляки забили пока только два мяча.
В минувшем туре группового этапа поляки добыли три зачетных балла. Победа над Саудовской Аравией (2:0) вышла эффектной.
Аргентина
Аргентинцы сами довели ситуацию до нервозной. Команде в последнем туре может не хватить ничьей.
Нет никаких сомнений, что Лионель Месси и компания будут нестись в атаку с первых минут. Иначе есть риск досрочно отправиться домой.
Минувший тур для команды получился продуктивным. Аргентина переиграла сборную Мексики (2:0).
Вот только зависимость от Месси у команды тотальная. И это может сыграть с южноамериканцами злую шутку.
Имея в составе ряд исполнителей мирового уровня, аргентинцы наверняка будут активны в атаке. Забивать в их составе есть кому.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Аргентины предлагают — 1.45.
На викторию Польши дают — 8.00, ничья оценена — в 4.44.
Аргентинцы обладают сильным атакующим потенциалом, однако оборона команды частенько дает сбои.
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.26. Еще вариант для ставки — Фора Аргентины -1.5 за 2.28.